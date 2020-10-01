Avant Space обещает демонстрировать бренды с высоты 600 км и охват в 1 млрд человек. Эксперты в космической отрасли говорят: поднять рой спутников и управлять им реально, но с видимостью изображения могут быть проблемы.

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Частная российская космическая компания Avant Space несколько лет разрабатывала электроракетный двигатель для малых спутников и хотела продавать его операторам вроде OneWeb. Но изменила планы: теперь Avant Space готовится запустить рой микроспутников с лазерами и показывать рекламу из космоса. В сентябре компания провела первые лётные испытания разработки.

Развернуть в космосе группировку микроспутников и даже поддерживать строгий порядок полёта реально, считают эксперты. Тем не менее есть много факторов, которые могут помешать инициативе.

Чем занимается Avant Space

«Наши инженеры спроектировали лазер, свет от которого будет виден с Земли, и спутник, на котором он будет установлен. Группировка таких спутников с лазерами позволит строить на орбите логотипы из точек-звёздочек, рукотворные созвездия», — рассказывает технический директор Avant Space Александр Малинин в видеоролике о первых испытаниях лазера.

Испытания прошли в начале сентября 2020 года. Команда запустила стратостат на высоту около 30 км и подтвердила расчёты яркости системы лазеров, которую разрабатывает Avant Space. «Наш следующий шаг — запуск двух тестовых микроспутников с лазером в космос. А основное созвездие будет содержать от 20 до 50 аппаратов», — планирует Малинин.

Ролик Avant Space о запуске лазеров на высоту 30 км

Avant Space разрабатывает высокочастотный ионный двигатель и систему управления для малых космических аппаратов. В 2016 году компанию основал Антон Оссовский, в прошлом работавший в космической компании Dauria Aerospace и опытно-конструкторском бюро «Пятое поколение».

В ноябре 2017 года Оссовский впервые рассказал о наземных испытаниях ионного двигателя с внешним магнитным полем. Испытания первых моделей двигателя GT-50 и GT-100 проходили в лаборатории «Физика плазмы» МГУ.

Avant Space — резидент «Сколково» с момента основания. За четыре года компания получила 35,4 млн рублей в виде грантов. В 2019 году фонд одобрил грант на 60 млн рублей на два года, однако в разговоре с vc.ru Оссовский уточнил, что компания получила только 30 млн рублей: ещё 30 млн рублей должен был внести соинвестор, но после изменения концепции развития и перераспределения средств от второго этапа финансирования отказались.

По данным «Сколково», 2019 год компания «Авант Спэйс Системс» закончила с выручкой в 16,1 млн рублей. Avant Space продала лабораторную модель двигателя GT-50 с некоторыми подсистемами корпорации ВНИИЭМ, уточнил Оссовский.

Свой первый микроспутник на базе платформы Cubesat 16U с собственным электронным ракетным двигателем GT-50 компания показала в августе 2019 года на авиасалоне МАКС. Система позволит управлять движением микроспутника и поддерживать его позицию на орбите, объясняли в Avant Space.

В космосе Avant Space планирует зарабатывать на рекламе, показывая логотипы известных брендов с высоты 600 км. За месяц до презентации на МАКС национальная технологическая инициатива «Аэронет» и Avant Space объявили о совместном проекте по запуску в космос микроспутников со световым лазером на борту для показа рекламы в ночном небе. Запуск первой группировки из 20 аппаратов партнёры запланировали на конец 2023 года.

Мы создаём новый инструмент на рекламном рынке для глобального и быстрого охвата аудитории, что позволит без ограничений и барьеров демонстрировать рекламу на все крупные города мира, с ожидаемым охватом людей, которые увидят рекламу, более 1 млрд человек. Мы предполагаем, что ежегодная выручка составит около $100 млн в год.

Антон Оссовский

гендиректор Avant Space



Сравнение рекламы на площади Times Square в Нью-Йорке с рекламой в космосе: Avant Space обещает охват 3,2 млн человек в день за $5 млн против охвата в 300 тысяч в день за $2,8 млн на Times Square

Кадр из презентации Avant Space, Антон Оссовский подтвердил vc.ru её актуальность



Почему компания сосредоточилась на рекламе

Ещё в марте 2020 года на сайте Avant Space можно было найти основные характеристики ионного двигателя компании, сравнение с другими похожими устройствами, анализ рынка малых спутников и другую информацию. Сейчас никакой документации не осталось, сайт полностью посвящён проекту рекламы в космосе.

«Мы оставили только информацию о ключевых характеристиках технологии рекламы в космосе, а техническую документацию перевели в режим конфиденциальной информации, так как готовим заявку на получение патента на изобретение», — объяснил Оссовский.

На сайте Avant Space есть цитаты от имени The Wall Street Journal и Forbes, но vc.ru не удалось найти в этих изданиях публикации о проекте. «Статьи сейчас в работе. Думали, что к запуску сайта уже будут готовы, но не успели», — объяснил Оссовский.

Avant Space планировала зарабатывать на продаже двигателей, но столкнулась с трудностями. Тогда Оссовский нашёл другую идею — зарабатывать на сервисах.

Но отсутствие лётной квалификации и подтверждённой надёжности наших двигателей ограничивает наши возможности конкурировать с существующими игроками в США и Европе.

Поэтому мы решили трансформировать бизнес-модель из «железа» в сервисы и создать такой продукт, который будет интересен инвесторам и заказчикам, несмотря на высокие риски. Технология визуально-информационной передачи данных с помощью лазеров на спутниках может быть использована не только в рекламных целях, но мы выбрали рекламный сегмент, потому что эта отрасль наиболее динамично развивающаяся и инновационная. Реклама становится цифровой и экологичной, что позволяет нашему проекту претендовать на долю этого огромного рынка.

Антон Оссовский

основатель Avant Space

По прогнозам крупного медиа-агентства Magna Global выручка от рекламы в США по итогам года составит $213 млрд. Для сравнения, за первое полугодие 2020 года рекламодатели в России потратили на продвижение 205-207 млрд рублей.



Глава Avant Space не раскрыл, за сколько компания планирует продавать рекламу: «Она всегда индивидуальна и зависит от сложности изображения бренда». Оссовский надеется, что формат привлечёт крупные компании с аудиторией в разных странах.

Приём заявок Avant Space откроет в 2022 году, после того как получит подтверждение лётной квалификации. От момента заказа орбитальной рекламы до вывода спутников пройдёт примерно два года, на орбите аппараты проработают в течение года, пишет компания на сайте.

В проморолике Avant Space показывает работу системы так: лазеры проецируют на землю созвездие в форме логотипа бренда, если навести на него камеру смартфона, откроется сайт рекламодателя.

Проморолик проекта «Созведие» от Avant Space

Проект StartRocket, который тоже хочет рекламировать бренды в космосе, планирует продавать слот на восемь часов за $200 тысяч. «Клиент получит эффективное размещение, сопоставимое с размещением на ТВ в США. Думаю, первое десятилетие появление любого бренда на орбите будет вызывать неистовый интерес помимо охвата», — рассуждает создатель StartRocket Владилен Ситников.

Какие сомнения вызывает идея Avant Space

Развернуть в космосе систему из 20 микроспутников реально, считает разработчик автоматических космических аппаратов Александр Хромов, который пишет о космосе и спутниках. По данным LinkedIn, Хромов работает в корпорации ВНИИЭМ, с которой сотрудничала Avant Space.

«Добиться их полёта в заданном строгом порядке сложно, но с учётом опыта решения задач по орбитальной инспекции и по стыковке — возможно», — добавил Хромов.

Схожее мнение у создателя StartRocket Владилена Ситникова: «До сих пор никто не запускал единое звено спутников с ведомым и ведущими, но это реально». От Avant Space его идея отличается форматом: вместо группы спутников StartRocket планирует создать орбитальный дисплей, а в качестве источника света использовать солнечные лучи.

Концепт дисплея от StartRocket



Несмотря на положительные заключения, в беседе с vc.ru эксперты назвали как минимум четыре проблемы, с которыми Avant Space может столкнуться.

Первая — точное положение группы спутников в движении

В космосе трудно поддерживать группу космических аппаратов и единой стабильной структуре так, чтобы направить лазеры в одну точку и вывести изображение, но реально. Основные сомнения Хромова связаны с использованием электроракетных двигателей — он не помнит, чтобы в российской практике их применяли для полёта роя автоматических космических аппаратов рядом друг с другом.

При сближении и стыковке всегда использовались обычные ракетные двигатели, они имеют высокое быстродействие и малый импульс последействия.

Мой личный опыт эксплуатации электроракетных двигателей (стационарных плазменных двигателей) на борту автоматических аппаратов показал, что такой двигатель имеет определённый разброс по времени включения. Грубо говоря, время от подачи команды на включение до набора номинальной тяги может отличаться.

У Avant Space применяется двигатель другого типа, ионный, и вполне возможно, что проблемы решены. Александр Хромов

разработчик автоматических космических аппаратов



«Спутники, находящиеся на разных орбитах, будут очень быстро расходиться в силу того, что у них разные векторы скорости, и вы просто не сможете удержать систему в таком стабильном состоянии — это будет требовать колоссальных затрат бортового топлива», — заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с «Коммерсантъ FM».

Глава Avant Space верит, что электроракетные двигатели вместе с алгоритмами автономного управления роем в составе трёхосной системы ориентации позволят выстроить спутники в нужном порядке.

Спутники выстраиваются на орбите в определённом порядке с помощью миниатюрной электроракетной двигательной установки. Её малая тяга и высокий удельный импульс обеспечивают высокую точность позиционирования спутников на орбите.

Таким образом, аппаратные средства спутниковой платформы в сочетании с разработанными в нашей компании алгоритмами автономного управления роем позволяют достигать точного формирования и поддерживать орбитальное построение на протяжении нескольких витков, после чего мы уточняем орбитальную модель, закладывая новые данные с наземных станций управления.

Антон Оссовский

основатель Avant Space

По мнению Хромова, оценить систему ориентации аппаратов можно будет после запуска и полёта двух экспериментальных микроспутников.

Avant Space планирует провести первый запуск двух тестовых аппаратов в 2022 году. «Эти спутники не будут формировать никакого изображения, а просто будут светиться как две самые яркие звезды на ночном небе», — представляет основатель Avant Space.

Вторая — яркость лазеров и безопасность самолётов

Обеспечить яркость лазеров и размер фигур, которые Avant Space показывает в деморолике, почти нереалистично, сомневается основатель Strato Ukraine Филипп Самарец. Его компания уже продаёт рекламу на высоте 30 км, но работает иначе: запускает стратостат и записывает ролик на фоне тёмного небосвода и облаков.

На видео на сайте Avant Space лазеры проецируют изображение на поверхность земли, но нет такого слоя атмосферы, который бы работал как экран обратной проекции и увеличивал площадь. Филипп Самарец

основатель Strato Ukraine

Самарец не отрицает, что сама идея воплотима, но отмечает, что есть много факторов, которые не дадут проекту шансов. Тем более на высоте 600 км: чтобы невооружённым глазом увидеть группу спутников на таком расстоянии, группа должна быть очень больших размеров.

«Если кубсат размером 10x10x10 сантиметров разместить на расстоянии километра, его будет видно как пиксель. Если разместить его на расстоянии 600 км, то его не будет видно», — объяснил основатель Strato Ukraine.

Филипп Самарец: «На этой визуализации спутники летят рядом друг с другом. Если один спутник размером десятки сантиметров, то вся конструкция занимает несколько метров. Будет ли видно объект, который занимает несколько метров на высоте 600 км? Нет»



Эксперимент Avant Space с запуском лазера на высоту 30 км подтверждает, что луч проходит через атмосферу, однако интенсивность излучения падает пропорционально квадрату расстояния, и с орбиты высотой 600 км яркость будет ниже, рассуждает Александр Хромов.

Владилен Ситников из StartRocket указывает на другую проблему — безопасность полётов, ведь луч лазера может попадать в кабины самолётов. «В нашем проекте мы создаём не направленный луч, а рассеиваем солнечный свет и так достигаем необходимой яркости на небосклоне», —отметил Ситников.

Антон Оссовский заверил, что лазеры Avant Space не представляют угрозы для самолётов. Компания будет включать лазеры только над крупными городами, где уровень «засветки» и так высокий, а средняя длительность полёта спутников над городами составит пять-семь минут.

Уровень яркости нашего лазера как на поверхности Земли, так и на высоте 10 км над ней составит примерно -3 звёздной величины. Это соответствует уровню яркости Венеры или отражённому свету от МКС. Несмотря на то, что наши лазеры сфокусированы, луч света от них рассеивается на площадь около 20 км на поверхности Земли, что не позволит создавать помехи и нарушить безопасность полётов. Лётчики просто увидят ещё одну звезду на ночном небе и не более того.

Антон Оссовский

основатель Avant Space



Третья — финансирование и экономика

Проект рекламы в космосе может быть финансово эффективным, только если звено спутников пробудет на орбите до года, подсчитал Ситников. Примерно такой же срок нужен, чтобы гарантировать клиентам обещанные охваты.

Финансовая модель, или модель продаж, должна в себя включать стоимость аппарата, его вывода и замены, а также приносить прибыль. И если спутники очень дорогие, то смысла в проекте нет. Наш финансовый план совпадает с планом коллег. Нам нужно $25 млн чтобы вывести первое звено спутников из двух кубсатов. Чтобы развернуть весь орбитальный дисплей, нужно $225 млн долларов.

Владилен Ситников

основатель StartRocket



Антон Оссовский не раскрыл, сколько Avant Space уже потратила на разработку и сколько денег ещё нужно, но признался, что вопрос бизнес-модели и поиска инвестиций оказался одним из главных для стартапа.

Технику я ставлю на последнее место, несмотря на то, что это космическая техника. Как выяснилось, для стартапа на первом этапе важнее его экономическая модель, а не наличие работающего железа.

Инвестору нужно доказать, что продукт будет востребован на рынке, а потенциальному заказчику, что он будет обладать заявленными характеристиками и создаст преимущества для его обладателя. Антон Оссовский

основатель Avant Space



И Avant Space, и StartRocket сейчас ищут инвесторов для запуска первых тестовых спутников в космос.

Инвестиции в разработку микроспутника Auriga, который был прототипом аппаратов Avant Space, составили 310 млн рублей в ценах 2017 года, напомнил Александр Хромов. «Насколько я могу судить, на эти деньги должна была быть произведена разработка, наземная экспериментальная отработка и создан первый лётный образец», — добавил специалист.

Четвёртая — реакция общественности

«Мы получили невероятный негатив со стороны общественности на идею рекламы брендов в космосе», — рассказал Ситников. Он считает, что с похожей реакцией столкнётся и Avant Space.

Пока идея орбитального дисплея StartRocket остаётся концептом, сейчас команда Ситникова сконцентрировалась на проекте по созданию и выводу на орбиту спутника для сбора космического мусора. Эту идею поддержала «Лаборатория Касперского».

«Получив много отзывов и конструктивной критики на проект орбитального дисплея, мы поняли, что многих волнует проблема загрязнения космического пространства вокруг Земли. Поэтому решили помочь человечеству с нашим новым проектом»



Разрешение на запуск на орбиту источника света не требуется, по крайней мере пока, отметил Александр Хромов. Однако он тоже считает, что Avant Space может столкнуться с негативной реакцией общества.

SpaceX столкнулась с негативной реакцией на солнечные блики, которые создавали спутники группировки Starlink. Из-за негативных заявлений, в первую очередь астрономов, конструкция спутников была доработана, исключено отражение солнечного света панелями спутника.

Думаю, что AvantSpace может столкнуться с подобной реакцией общества на рекламу. Александр Хромов

разработчик автоматических космических аппаратов