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Евгения Евсеева

На Airbnb предложили арендовать дом Шрека в Шотландии Статьи редакции

Бесплатно и только с 27 по 29 октября.

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245 открытий
Фото здесь и далее — Airbnb
  • Дом Шрека, согласно объявлению, сдаёт Осел. Жильё принадлежит компании Ardverikie Estate и расположено в Шотландии. Бронирование на Airbnb откроется 13 октября 2023 года. Жильё можно арендовать на одну-две ночи максимум для трёх гостей с 27 по 29 октября.
  • Аренда будет бесплатной — как дань тому, что болото Шрека стало убежищем для сказочных персонажей. Покупать билеты в Шотландию придётся самостоятельно.
  • Кроме этого, Airbnb сделает единовременное пожертвование благотворительной организации HopScotch — она предоставляет детям из неблагополучных или бедных семей недельные путёвки в центр отдыха в Шотландии.
  • Для гостей есть условия — забронировать дом могут только пользователи с активным профилем в Airbnb. Среди проживающих не могут быть дети младше пяти лет. Гости дают право сервису проверить данные о них по открытым источникам, а также отказать в бронировании.
  • В доме нет никаких удобств — они расположены в отдельном здании в 20 метрах от дома Шрека.

#airbnb

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3 комментария
Вадим Д.

Осёл, значит, в отсутствие хозяев сдаёт чужую недвижку... Понятно.

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Иван Серик
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Ян Мирский

Обалдеть, не думал, что он и в правду существует, повезёт кому-то снять

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