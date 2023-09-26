На Airbnb предложили арендовать дом Шрека в Шотландии Статьи редакции
Бесплатно и только с 27 по 29 октября.
338 показов
245 открытий
- Дом Шрека, согласно объявлению, сдаёт Осел. Жильё принадлежит компании Ardverikie Estate и расположено в Шотландии. Бронирование на Airbnb откроется 13 октября 2023 года. Жильё можно арендовать на одну-две ночи максимум для трёх гостей с 27 по 29 октября.
- Аренда будет бесплатной — как дань тому, что болото Шрека стало убежищем для сказочных персонажей. Покупать билеты в Шотландию придётся самостоятельно.
- Кроме этого, Airbnb сделает единовременное пожертвование благотворительной организации HopScotch — она предоставляет детям из неблагополучных или бедных семей недельные путёвки в центр отдыха в Шотландии.
- Для гостей есть условия — забронировать дом могут только пользователи с активным профилем в Airbnb. Среди проживающих не могут быть дети младше пяти лет. Гости дают право сервису проверить данные о них по открытым источникам, а также отказать в бронировании.
- В доме нет никаких удобств — они расположены в отдельном здании в 20 метрах от дома Шрека.
Осёл, значит, в отсутствие хозяев сдаёт чужую недвижку... Понятно.
Обалдеть, не думал, что он и в правду существует, повезёт кому-то снять