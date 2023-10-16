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Евгения Евсеева

«М.Видео-Эльдорадо» назначила блогера Wylsacom «директором по анпакингу электроники» Статьи редакции

Он будет работать в коммерческом отделе — снимать распаковки новинок и заниматься контентной поддержкой.

Фото «М.Видео-Эльдорадо»
  • Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале «долгосрочного сотрудничества» с техноблогером Валентином Петуховым — создателем и ведущим YouTube-канала Wylsacom.
  • Блогер получил должность «директора по анпакингу электроники» и присоединился к коммерческому департаменту компании.
  • К своим обязанностям Wylsacom приступает с 16 октября 2023 года. Он будет снимать для своего канала и площадок «М.Видео-Эльдорадо» распаковки новинок — смартфонов и ноутбуков.
  • Петухов будет заниматься контентной поддержкой запусков новинок и эксклюзивов, развивать ассортимент ритейлера и искать новые устройства. Кроме этого, Wylsacom будет отвечать за «экспертную проверку» качества техники и совершенствование клиентского сервиса.
  • Wylsacom — техноблогер и обозреватель устройств. Он ведёт канал на YouTube, на который подписано 10,4 млн пользователей. Также у него есть одноимённый сайт о технологиях.

#новость #мвидео #эльдорадо #wylsacom

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88 комментариев
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 Артемий Володин

Директор хуйни, короче.

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S.Capusta

Директор по анпакингу Петухов.
Вот полное наименование..))

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ЯжПрограммист
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1 комментарий
Варя Исаева

А ты не завидуй!

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Qnoc

Вилса — олицетворение самого днища ру ютуба. Так что в принципе правильное назначение

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Полина Лааксо

ой, а расскажите, почему так считаете?

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8 комментариев
Артемий С.

Не самый плохой контент у него, хотя бы в какой-то мере познавательный

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Denis Bystruev

Зависть — плохое чувство.

Обзоры показались достаточно объективными, не хвалебными.

А если бывают косяки, сам же о них говорит.

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6 комментариев
Yep Yep

Мм. А кто в топе ру ютьюба?

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2 комментария
Давидыч

Ты видимо самое днище не видел, если Вилса для тебя таковым является

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Timur

Походу мвидео уже бьются в конвульсиях, раз решили что блогер который еле набирает по 100-200к просмотров на видосах сможет помочь им выжить в текущих условиях и продавать айфоны на 30-40% дороже чем у конкурентов

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Dima Alexeev

Если люди приходят к ним за телефонами, значит не всё потеряно

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Миранда Хоббс

На мой взгляд, идея привлечь такого блогера-интересная
Вряд ли он очевидно сразу принесет им прибыль, но в перспективе может быть
Хотя бы на слух поднимет немножко, а то м видео особой популярностью сейчас не пользуются.

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1 комментарий
Траун

а можно пруф, на 30-40% разницы с конкурентами?

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2 комментария
Конаковский Мох

А причем тут айфоны? На айфонах много не заработаешь, это знают все.
В М.Видео очень выгодно покупать бытовую технику, как минимум. А зарабатывают они на своих брендах дешевой техники и на китайских телефонах, телеках и т.д.

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Yep Yep

Вот зачем врать о том, что можно проверить за 2 клика? У него 500к+ просмотров на половине последних видео

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Griby Lenina

Кто у них там в очереди на должность директора по шитпостингу? Никого? Так я первый буду!

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Dmitry Abutkov

Тогда я исполнительный директор по технобуллшитингу.

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1 комментарий
Вадим Д.
директор по анпакингу

Лучший по распаковке, видимо (-:

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Саша Слуцкий
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1 комментарий
BaronKorf

Это просто эмейзинг!

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дед Мазай и ёжики

Зашквар прогрессирует. Днище за днищем. Хотелось полюбопытствовать, каких глубин может достигнуть обыдление нашего общества, но... неинтересно. Нахуй.

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Dima Alexeev

Использование блогеров в продвижении - зашквар?
Где вы последние 15 лет были?

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3 комментария
Yep Yep

Где именно днище и быдло, можно человеческим языком услышать?

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1 комментарий
zadubovskiy

Директором по"РАСПАКОУКЕ" назначили его, а не Зубарева, серьёзно? Ну ладно

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Юрий Б.

Кто это?

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4 комментария
Albert Eggstein

Ору с названия должности. Тоже хотелось бы стать директором по анпакингу 🤣

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Denis Bystruev

Создаёте YouTube-канал, делаете обзоры товаров, набираете 10 млн подписчиков — сами придут.

На самом деле, придут гораздо раньше, с нескольких сотен тысяч подписчиков уже можно расчитывать на бесплатные товары для обзора и распаковки.

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3 комментария
AlSh

Да бросьте. Ну это же очевидно, они типа так показывают, что вся компашка еще ого-го. Стильная и молодежная. Типа, смотрите, мы в стеб и самоиронию все умеем. А теперь лица серьезные сделали - и марш с бабками в магаз.

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Мамаевыч

Название вакансии уморительное. Еще и директор))

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Ale K

Это часть пиара, так что норм

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p0sted

Связной/Евросеть кончился, следующие по объёму проблем эльдо/м-видео. Анпакинг, ага.

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Влад Шушкевич

Директор)

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Andy Lenty

В русском языке уже слова закончились?
Звучит как уборщица баба Маня, в стала директором по клинингу.

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Serge Tikhonenko

Думаю, доходы Вилсы сильно упали - вряд ли Апл и Самсунг продлили контракты. Поэтому, вполне логично искать доход внутри.

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чувак

Этот тот который ради рекламы что угодно скажет, а потом будет засирать телефон?

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Rafa Ramazanoff

Вилса нашёл работу, точнее пришлось из-за того что канал умер

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Лицо в толпе

Да он маму родную продаст, кому нужно его мнение?

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Ракс

Не удивлюсь если сам ЧСВшный Вилса придумывал название должности. Я прямо вижу этот диалог:
М.Видео: Мы хотим предложить вам стать нашим специалистом по распаковке.
Вилса: Я соглашусь только на должность директора! Специалистами только студенты-чуханы всякие работаю! А вы знаете кто я??? Только директор! И вот это ваше "распаковка" мне не нравится.
М. Видео: Ладно, "Директор по Анпакингу" вас устроит?
Вилса: Вот это другой разговор!

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дед Мазай и ёжики

Любопытно, что "анпакинг". Не могли сказать "распаковка", нет, анпакинг блеать. Где там развесистые заявы, что Россия - не Европа и прочее в том же духе? Левой рукой против, правой - за. Ппц.

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Олег Матвеенко

жду видос по распаковке холодильника за 10 тыщ рублей.

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Дмитрий Каламарка

Интересно, коробку так же будут кидать из-за кадра? На сколько блогера хватит?

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Лицо в толпе

Будут ему платить с бонусов, которые люди с трудом смогут потратить?

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Курильщик

unfucking

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Невкусно и грустно

Лучше бы багнутую систему, где можно было легально кешбечить по 50%, вернули

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Barone Rosso

Коротко - у блогеров всё очень плохо.

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Kirill

То что надо перед банкротством

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Citizen X

Уровень окладов старших специалистов М.видео-Эльдорадо вышел из чата после этой новости.

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Байд Джонов

Интересный ход. Петухов Анпакинг и Ко. А Лебедева Вконтач нанял как дизайнера или как блоггера?

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Костя Михалков

Ого поднялся парень
Мама, я теперь директор, а ты говорила..

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Николай Борисов

Интересно, что там по зарплате

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Иван Иванов

Директор по аналингу.

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Невероятный Блондин
будет отвечать за «экспертную проверку» качества

Эксперт проверил, у него качественно.
Берите и не жужжите.

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Лариса Столетова

Вот и дожили мы до того дня, когда люди, кайфуя от того, что занимаются, на первый взгляд, ерундой, получают за это директорские должности. Мне радостно за блогера)

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Alex Gunt

Ахахаха, назначили болванчика в руководство тонущего корабля

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85 комментариев
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