«М.Видео-Эльдорадо» назначила блогера Wylsacom «директором по анпакингу электроники» Статьи редакции
Он будет работать в коммерческом отделе — снимать распаковки новинок и заниматься контентной поддержкой.
- Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале «долгосрочного сотрудничества» с техноблогером Валентином Петуховым — создателем и ведущим YouTube-канала Wylsacom.
- Блогер получил должность «директора по анпакингу электроники» и присоединился к коммерческому департаменту компании.
- К своим обязанностям Wylsacom приступает с 16 октября 2023 года. Он будет снимать для своего канала и площадок «М.Видео-Эльдорадо» распаковки новинок — смартфонов и ноутбуков.
- Петухов будет заниматься контентной поддержкой запусков новинок и эксклюзивов, развивать ассортимент ритейлера и искать новые устройства. Кроме этого, Wylsacom будет отвечать за «экспертную проверку» качества техники и совершенствование клиентского сервиса.
- Wylsacom — техноблогер и обозреватель устройств. Он ведёт канал на YouTube, на который подписано 10,4 млн пользователей. Также у него есть одноимённый сайт о технологиях.
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Директор хуйни, короче.
Директор по анпакингу Петухов.
Вот полное наименование..))
А ты не завидуй!
Вилса — олицетворение самого днища ру ютуба. Так что в принципе правильное назначение
ой, а расскажите, почему так считаете?
Не самый плохой контент у него, хотя бы в какой-то мере познавательный
Зависть — плохое чувство.
Обзоры показались достаточно объективными, не хвалебными.
А если бывают косяки, сам же о них говорит.
Мм. А кто в топе ру ютьюба?
Ты видимо самое днище не видел, если Вилса для тебя таковым является
Походу мвидео уже бьются в конвульсиях, раз решили что блогер который еле набирает по 100-200к просмотров на видосах сможет помочь им выжить в текущих условиях и продавать айфоны на 30-40% дороже чем у конкурентов
Если люди приходят к ним за телефонами, значит не всё потеряно
На мой взгляд, идея привлечь такого блогера-интересная
Вряд ли он очевидно сразу принесет им прибыль, но в перспективе может быть
Хотя бы на слух поднимет немножко, а то м видео особой популярностью сейчас не пользуются.
а можно пруф, на 30-40% разницы с конкурентами?
А причем тут айфоны? На айфонах много не заработаешь, это знают все.
В М.Видео очень выгодно покупать бытовую технику, как минимум. А зарабатывают они на своих брендах дешевой техники и на китайских телефонах, телеках и т.д.
Вот зачем врать о том, что можно проверить за 2 клика? У него 500к+ просмотров на половине последних видео
Кто у них там в очереди на должность директора по шитпостингу? Никого? Так я первый буду!
Тогда я исполнительный директор по технобуллшитингу.
Лучший по распаковке, видимо (-:
Это просто эмейзинг!
Зашквар прогрессирует. Днище за днищем. Хотелось полюбопытствовать, каких глубин может достигнуть обыдление нашего общества, но... неинтересно. Нахуй.
Использование блогеров в продвижении - зашквар?
Где вы последние 15 лет были?
Где именно днище и быдло, можно человеческим языком услышать?
Директором по"РАСПАКОУКЕ" назначили его, а не Зубарева, серьёзно? Ну ладно
Кто это?
Ору с названия должности. Тоже хотелось бы стать директором по анпакингу 🤣
Создаёте YouTube-канал, делаете обзоры товаров, набираете 10 млн подписчиков — сами придут.
На самом деле, придут гораздо раньше, с нескольких сотен тысяч подписчиков уже можно расчитывать на бесплатные товары для обзора и распаковки.
Да бросьте. Ну это же очевидно, они типа так показывают, что вся компашка еще ого-го. Стильная и молодежная. Типа, смотрите, мы в стеб и самоиронию все умеем. А теперь лица серьезные сделали - и марш с бабками в магаз.
Название вакансии уморительное. Еще и директор))
Это часть пиара, так что норм
Связной/Евросеть кончился, следующие по объёму проблем эльдо/м-видео. Анпакинг, ага.
Директор)
В русском языке уже слова закончились?
Звучит как уборщица баба Маня, в стала директором по клинингу.
Думаю, доходы Вилсы сильно упали - вряд ли Апл и Самсунг продлили контракты. Поэтому, вполне логично искать доход внутри.
Этот тот который ради рекламы что угодно скажет, а потом будет засирать телефон?
Вилса нашёл работу, точнее пришлось из-за того что канал умер
Да он маму родную продаст, кому нужно его мнение?
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Не удивлюсь если сам ЧСВшный Вилса придумывал название должности. Я прямо вижу этот диалог:
М.Видео: Мы хотим предложить вам стать нашим специалистом по распаковке.
Вилса: Я соглашусь только на должность директора! Специалистами только студенты-чуханы всякие работаю! А вы знаете кто я??? Только директор! И вот это ваше "распаковка" мне не нравится.
М. Видео: Ладно, "Директор по Анпакингу" вас устроит?
Вилса: Вот это другой разговор!
Любопытно, что "анпакинг". Не могли сказать "распаковка", нет, анпакинг блеать. Где там развесистые заявы, что Россия - не Европа и прочее в том же духе? Левой рукой против, правой - за. Ппц.
жду видос по распаковке холодильника за 10 тыщ рублей.
Интересно, коробку так же будут кидать из-за кадра? На сколько блогера хватит?
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Будут ему платить с бонусов, которые люди с трудом смогут потратить?
unfucking
Лучше бы багнутую систему, где можно было легально кешбечить по 50%, вернули
Коротко - у блогеров всё очень плохо.
То что надо перед банкротством
Уровень окладов старших специалистов М.видео-Эльдорадо вышел из чата после этой новости.
Интересный ход. Петухов Анпакинг и Ко. А Лебедева Вконтач нанял как дизайнера или как блоггера?
Ого поднялся парень
Мама, я теперь директор, а ты говорила..
Интересно, что там по зарплате
Директор по аналингу.
Эксперт проверил, у него качественно.
Берите и не жужжите.
Вот и дожили мы до того дня, когда люди, кайфуя от того, что занимаются, на первый взгляд, ерундой, получают за это директорские должности. Мне радостно за блогера)
Ахахаха, назначили болванчика в руководство тонущего корабля