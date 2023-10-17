МТС договорилась о партнёрстве с Telegram, чтобы таргетировать рекламу в мессенджере по номеру телефона — Forbes Статьи редакции
Пока речь идёт об абонентах МТС, но до конца 2023 года «в качестве внешних данных добавятся также и номера клиентов других российских операторов».
- Telegram уже позволяет настраивать рекламу по геолокации, интересам и каналам, на которые подписаны пользователи. Теперь сделать это можно будет по номерам телефонов, указанных при регистрации, сообщил Forbes со ссылкой на оператора.
- По договору МТС получила право упоминать Telegram и использовать его логотип при рекламе своего сервиса «МТС Маркетолог». С технической интеграцией помог «один из партнёров» мессенджера. Кто этот партнёр — неизвестно. Сумму сделки также не раскрыли.
- Оператор оценивает российский рынок рекламы в Telegram не менее чем в 15 млрд рублей и рассчитывает, что в 2024 году мессенджер увеличит выручку рекламного бизнеса МТС на 7-10 млрд рублей «в горизонте года».
- Участники маркетинговой отрасли считают, что партнёрство откроет больше возможностей для брендов: они смогут точнее сегментировать аудиторию и строить «более глубокую аналитику». Но переток бюджетов в Telegram будет «плавным», замечают они, поскольку экономическую эффективность такого таргетинга ещё только предстоит оценить.
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Че там, Паш, анонимность данных
Скам Getcontact)))
Паша - молодой и ему нужны деньги. Да жизнь в Дубае дорогая, а денег, чтобы девочек катать на яхтах нужно много.
А это норм, что Телеграм кому-то отдаёт номер телефона невзирая на выставленные настройки приватности?
Че-то постепенно приватность данных напоминает таковую у Гугла 🤔
Тонкая многоходовка.
1. МТС договорился о выдаче номеров.
2. ФСБ договорилась о выдаче содержимого переписки.
У меня подписки Telegram Premium и МТС Premium. Я не буду получать никакую рекламу, правда ведь? Правда?
У вас будет премиум реклама
ТГ превращается в премиум ? Ой, помойку ?