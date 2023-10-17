Номера телефонов являются идентификаторами для CRM-систем рекламодателей и программ лояльности.

Рекламодатель при наличии номера телефона и согласия на рассылку рекламы сможет настроить таргетинг по интересам в том числе на основе данных своих внутренних систем (например, сообщить своим клиентам в Telegram о скидке на любимые товары, брошенной корзине и [другом]), а также обогатить их данными операторами фискальных данных и других внешних источников.