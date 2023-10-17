Маркетинг
Полина Лааксо

МТС договорилась о партнёрстве с Telegram, чтобы таргетировать рекламу в мессенджере по номеру телефона — Forbes Статьи редакции

Пока речь идёт об абонентах МТС, но до конца 2023 года «в качестве внешних данных добавятся также и номера клиентов других российских операторов».

  • Telegram уже позволяет настраивать рекламу по геолокации, интересам и каналам, на которые подписаны пользователи. Теперь сделать это можно будет по номерам телефонов, указанных при регистрации, сообщил Forbes со ссылкой на оператора.
  • По договору МТС получила право упоминать Telegram и использовать его логотип при рекламе своего сервиса «МТС Маркетолог». С технической интеграцией помог «один из партнёров» мессенджера. Кто этот партнёр — неизвестно. Сумму сделки также не раскрыли.

Номера телефонов являются идентификаторами для CRM-систем рекламодателей и программ лояльности.

Рекламодатель при наличии номера телефона и согласия на рассылку рекламы сможет настроить таргетинг по интересам в том числе на основе данных своих внутренних систем (например, сообщить своим клиентам в Telegram о скидке на любимые товары, брошенной корзине и [другом]), а также обогатить их данными операторами фискальных данных и других внешних источников.

МТС в беседе с Forbes
  • Оператор оценивает российский рынок рекламы в Telegram не менее чем в 15 млрд рублей и рассчитывает, что в 2024 году мессенджер увеличит выручку рекламного бизнеса МТС на 7-10 млрд рублей «в горизонте года».
  • Участники маркетинговой отрасли считают, что партнёрство откроет больше возможностей для брендов: они смогут точнее сегментировать аудиторию и строить «более глубокую аналитику». Но переток бюджетов в Telegram будет «плавным», замечают они, поскольку экономическую эффективность такого таргетинга ещё только предстоит оценить.
Источник: Hi-Tech Mail.ru

#telegram #новость #мтс

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9 комментариев
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 Иван Вознюк

Че там, Паш, анонимность данных

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Alex Fettcov

Скам Getcontact)))

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Вася Пражкин

Паша - молодой и ему нужны деньги. Да жизнь в Дубае дорогая, а денег, чтобы девочек катать на яхтах нужно много.

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Хэппи милф

А это норм, что Телеграм кому-то отдаёт номер телефона невзирая на выставленные настройки приватности?

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Cyril Ruzanov

Че-то постепенно приватность данных напоминает таковую у Гугла 🤔

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Александр Левитан

Тонкая многоходовка.

1. МТС договорился о выдаче номеров.
2. ФСБ договорилась о выдаче содержимого переписки.

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Кибер Мастера

У меня подписки Telegram Premium и МТС Premium. Я не буду получать никакую рекламу, правда ведь? Правда?

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Tarki

У вас будет премиум реклама

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Rafa Ramazanoff

ТГ превращается в премиум ? Ой, помойку ?

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6 комментариев
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