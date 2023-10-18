Банки с 23 октября будут обязаны указывать в рекламе полную стоимость кредита обычным шрифтом Статьи редакции
В июле 2023 года закон в новой редакции одобрил Совет Федерации и подписал президент.
- О дате вступления поправок к закону «О потребительском кредите» сообщили ФАС и ЦБ. Теперь в рекламе потребительских кредитов или займов надо указать диапазоны значений полной стоимости кредита в процентах годовых. Это касается и ипотеки.
- Информация должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт — не меньше шрифта, которым указана ставка. Требование касается и рекламы со звуком.
- Банки по-прежнему должны указывать все условия кредита, влияющие на сумму выплат, если в рекламе есть хотя бы одно из таких условий.
- ФАС считает, что изменения помогут потребителям «более осознанно рассчитывать финансовую нагрузку».
- В 2023 году ФАС несколько раз штрафовала банки, которые указали в рекламе ставку кредита шрифтом крупнее, чем условия её получения: «Открытие» — на 300 тысяч рублей, «Сбер» — на 600 тысяч, «Почта банк» — на 500 тысяч.
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А банки такие: это не проценты))
из которых страховой отлетят ссаные копейки если вздумается отказаться то их и вернут, остальное всё за "услугу" банку
Ага.
Открытие счета, ведение счета, консультации по счету и т.д.
Охрана и оборона вверенного нам района
В полную стоимость кредита входят следующие компоненты:
проценты за использование кредита;
базовый долг по кредиту;
дополнительные расходы, в том числе взносы на страхование и комиссия. Если из закона, то 3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все платежи, предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в состав платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока (платежа) (d0). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/e52bee2d092465172cd750d5a23927f45bb3d017/?ysclid=lnvi8rztow73717721
а, спасибо, а то хотелось деньги просто так платить. мощное преимуществоостанется у вас, даже если погасите его досрочно
типа «кредит ты закрыл, молодец, а за защиту продолжай платить»?)
типа ты её уже купил нам вообще срать чо ты будешь дальше с этим делать, главное бабки мы уже получили
это была моя попытка в шутку, весь абзац выглядит абсурдно
Никак не пойму, в чем разница между «страховым счетом» мошенников и этой «финансовой защитой»
Банки — это мошенники с лицензией. Вот у Альфа-банка, например, лицензия на мошенничество № 1326.
Эльвира всеми способами пытается осадить заемщиков.Остановит ли это финансово безграмотных людей с горизонтом планирования парк месяцев?
Да куда там остановит. Будут продолжать хватать ипотеку на однушку ценой 8 мультов с переплатой 30 мультов
это сейчас ипотека подорожала, а так переплата почти всегда была равна стоимости аренды
Уверен, что именно из-за нечестных реклам люди в кредиты лезут, больше точно-точно ничего не могло повлиять
Да да, никак не отсутствие денег или наличие высоких цен🤣
Надеюсь туда войдет и полная стоимость "страховок", прилагающихся к кредиту.
23 октября — чёрный день у банков.
Департаменты наипалова будут частично распущены, а частично переформированы в отделы противодействия «ентому безобразию» и повышения стоимости «обязательнейших страховок».
Дешевле штраф заплатить!
Уровень наипалова выйдет на новый уровень..
Почему 23?
Подумала, что что-то знаешь)))
Не уверена, что требования к рекламе сильно поменяют ситуацию
О, я очень много знаю, но человекам пока рано рассказывать (-:
Да найдут другие методы скрытого мошенничества.
Делись, я постараюсь быть нечеловеком)
Все что нужно знать о женщинах)
Ахахаха, не всё! Ещё хорошо бы знать как минимум триггер смены настроение, и какой кофе любит)
А если я в плохом настроении то мне пофигу на каком месте головы твоя тюбетейка)
Найдут новую лазейку. Как пример, отзыв личных данных из обработки. Ранее отзывали и всё, теперь же - мы будет хранить и обрабатывать потому что потому. Короче замкнутый круг хитрожопости
Наконец-то прозрачность в банковской рекламе!
Давно пора
«Открытие» — на 300 тысяч рублей, «Сбер» — на 600 тысяч, «Почта банк» — на 500 тысяч.
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Страшное наказание. То-то будет им урок!
Совет Федерации и президент решают проблемы на уровне текущих маркетинговых трюков компаний.
Завтра модными станую другие трюки. Завтра Совету Федерации надо будет придумывать новые закон? И так по одному закону в сутки, только чтобы регулировать рекламу.