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Маша Цепелева

Банки с 23 октября будут обязаны указывать в рекламе полную стоимость кредита обычным шрифтом Статьи редакции

В июле 2023 года закон в новой редакции одобрил Совет Федерации и подписал президент.

  • О дате вступления поправок к закону «О потребительском кредите» сообщили ФАС и ЦБ. Теперь в рекламе потребительских кредитов или займов надо указать диапазоны значений полной стоимости кредита в процентах годовых. Это касается и ипотеки.
  • Информация должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт — не меньше шрифта, которым указана ставка. Требование касается и рекламы со звуком.
  • Банки по-прежнему должны указывать все условия кредита, влияющие на сумму выплат, если в рекламе есть хотя бы одно из таких условий.
  • ФАС считает, что изменения помогут потребителям «более осознанно рассчитывать финансовую нагрузку».
  • В 2023 году ФАС несколько раз штрафовала банки, которые указали в рекламе ставку кредита шрифтом крупнее, чем условия её получения: «Открытие» — на 300 тысяч рублей, «Сбер» — на 600 тысяч, «Почта банк» — на 500 тысяч.

#новость #банки #фас

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31 комментарий
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 James Bomond

А банки такие: это не проценты))

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неформат

из которых страховой отлетят ссаные копейки если вздумается отказаться то их и вернут, остальное всё за "услугу" банку

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Фоксик

Ага.
Открытие счета, ведение счета, консультации по счету и т.д.

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Artu

Охрана и оборона вверенного нам района

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Dima Alexeev

В полную стоимость кредита входят следующие компоненты:
проценты за использование кредита;
базовый долг по кредиту;
дополнительные расходы, в том числе взносы на страхование и комиссия. Если из закона, то 3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все платежи, предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в состав платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока (платежа) (d0). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/e52bee2d092465172cd750d5a23927f45bb3d017/?ysclid=lnvi8rztow73717721

Статья 6. Полная стоимость потребительского…
Статья 6. Полная стоимость потребительского кредита (займа) 1. Полная стоимость потребительского…
www.consultant.ru
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kerstin
будет работать весь срок

а, спасибо, а то хотелось деньги просто так платить. мощное преимущество

останется у вас, даже если погасите его досрочно

типа «кредит ты закрыл, молодец, а за защиту продолжай платить»?)

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неформат

типа ты её уже купил нам вообще срать чо ты будешь дальше с этим делать, главное бабки мы уже получили

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kerstin

это была моя попытка в шутку, весь абзац выглядит абсурдно

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Невероятный Блондин

Никак не пойму, в чем разница между «страховым счетом» мошенников и этой «финансовой защитой»

ЦБ рассказал о новой схеме мошенников: они…
А после поимки «злоумышленников», которые эти деньги якобы пытаются украсть, — обещают вернуть всю…
vc.ru
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selecadm

Банки — это мошенники с лицензией. Вот у Альфа-банка, например, лицензия на мошенничество № 1326.

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Хозяин местных лахтаботов

Эльвира всеми способами пытается осадить заемщиков.Остановит ли это финансово безграмотных людей с горизонтом планирования парк месяцев?

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Роман

Да куда там остановит. Будут продолжать хватать ипотеку на однушку ценой 8 мультов с переплатой 30 мультов

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Ware Wow

это сейчас ипотека подорожала, а так переплата почти всегда была равна стоимости аренды

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Qnoc

Уверен, что именно из-за нечестных реклам люди в кредиты лезут, больше точно-точно ничего не могло повлиять

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Tigerbrut

Да да, никак не отсутствие денег или наличие высоких цен🤣

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Вадимов Вадим

Надеюсь туда войдет и полная стоимость "страховок", прилагающихся к кредиту.

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Вадим Д.

23 октября — чёрный день у банков.

Департаменты наипалова будут частично распущены, а частично переформированы в отделы противодействия «ентому безобразию» и повышения стоимости «обязательнейших страховок».

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Иван Серик

Дешевле штраф заплатить!
Уровень наипалова выйдет на новый уровень..

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Galina Shtraus

Почему 23?

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Вадим Д.
Банки с 23 октября будут обязаны указывать ...
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Galina Shtraus

Подумала, что что-то знаешь)))
Не уверена, что требования к рекламе сильно поменяют ситуацию

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Вадим Д.

О, я очень много знаю, но человекам пока рано рассказывать (-:
Да найдут другие методы скрытого мошенничества.

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Galina Shtraus

Делись, я постараюсь быть нечеловеком)

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Artu

Все что нужно знать о женщинах)

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Galina Shtraus

Ахахаха, не всё! Ещё хорошо бы знать как минимум триггер смены настроение, и какой кофе любит)

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Artu

А если я в плохом настроении то мне пофигу на каком месте головы твоя тюбетейка)

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H A

Найдут новую лазейку. Как пример, отзыв личных данных из обработки. Ранее отзывали и всё, теперь же - мы будет хранить и обрабатывать потому что потому. Короче замкнутый круг хитрожопости

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Богдан Зотов

Наконец-то прозрачность в банковской рекламе!

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Информация и Технологии

Давно пора

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Anti Anti

«Открытие» — на 300 тысяч рублей, «Сбер» — на 600 тысяч, «Почта банк» — на 500 тысяч.
—-
Страшное наказание. То-то будет им урок!

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Huge Ammone

Совет Федерации и президент решают проблемы на уровне текущих маркетинговых трюков компаний.
Завтра модными станую другие трюки. Завтра Совету Федерации надо будет придумывать новые закон? И так по одному закону в сутки, только чтобы регулировать рекламу.

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