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Маркетинг
Полина Лааксо

Роскомнадзор опубликовал памятку по размещению токенов в интернет-рекламе — в том числе в «видеокружках» и Stories Статьи редакции

За отсутствие маркировки, обязательной с 1 сентября 2022 года, физлицам грозят штрафы до 30 тысяч рублей, а юрлицам — до 500 тысяч рублей.

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  • Согласно рекомендациям ведомства, идентификатор рекламы (erid) можно размещать несколькими способами — например, в кликовых ссылках, которые ведут на сайт рекламодателя, и в начале или конце текстового блока.
В кликовой ссылке
В текстовом блоке
  • Разместить токен можно также в выпадающем меню: нужно либо указать прямую ссылку на сайт рекламодателя, либо «зашить» её в кнопку «Скопировать ссылку».
В выпадающем меню
  • В случае с картинками и видео идентификатор стоит располагать поверх изображения в формате erid: xxxx — место не имеет значения. Если это видео, токен должен быть виден «в начале сообщения или во время показа сообщения». Идентификатора только в описании к фото или ролику недостаточно, замечает Роскомнадзор.
  • Если рекламу давали в прямой трансляции, токен следует прописывать после окончания эфира «в начале и (или) поверх видеоролика» или же в выпадающем меню рекламного сообщения, если такое есть.
  • В художественных фильмах данные о маркировке можно разместить в титрах — либо по каждому отдельному сообщению, либо по всем сразу в формате erid: xxxx, erid: xxxx.
На изображении и в видео
  • Если объявление звучит в «видеокружке» в Telegram, токен следует размещать в текстовом формате после публикации — лучше всего ответом на «кружок», чтобы «сохранить связность».
  • В Stories можно помещать идентификаторы поверх изображения. Если это видео, erid должен идти «в начале», а если рекламных сообщений сразу несколько, токены можно указать в ряд — в формате erid: xxxx, erid: xxxx.
  • Маркировку рекламы в аудиоподкастах нужно указывать в описании к выпуску. Если это аудиореклама, проигрывающаяся в аудиоплерее, то токен рекомендуют показывать в интерфейсе приложения, когда звучит объявление.
  • Роскомнадзор советовал не менять строчные буквы в идентификаторе на заглавные и наоборот, а также не шифровать ссылки, иначе рекламу не распознают и выпишут штраф за отсутствие маркировки. И напомнил, что маркировать следует любые объявления. Если нужного формата нет в памятке, уточнить нюансы размещения можно у оператора рекламных данных или в техподдержке Единого реестра интернет-рекламы.
Право
Полина Лааксо
Роскомнадзор заявил, что рекламу в заблокированном Instagram* тоже нужно маркировать Статьи редакции

Ранее РКН не озвучивал позицию по поводу размещений в соцсети.

Источник: РБК

#новости #ркн #маркировка

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43 комментария
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 Aleks Sch

Спасибо. Жить стало легче.

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Roman Goncharenko

Реально жизнь в России становятся все лучше и лучше

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Алекс Ввв

главное помнить что идиотизм российских законов компенсируется НЕобязательностью их исполнения.
через год они пограбив крупняк и получив кучу негатива и исков от мелких бизнесов - отменят его.

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Alex Sherman

Только не отменят (пока не помню случаев, чтобы отменяли безумные грабящие население законы - мб не прав).

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Roman Goncharenko

Чем тебя ограбил закон о маркировке рекламы?

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Разработка Телеграм-ботов

Закон о маркировке создает
1. избыточную бюрократию
2. мешает развитию рынка
3. делает рекламодателя и размещающего рекламу потенциальными преступниками, даже если у них нет цели совершать преступление, т.е. создает огромный простор коррупционерам у власти для наказания не преступников, но неугодных.
Можно много чего еще придумать почему это закон вреден.

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Alex Sherman

🙃 т-щ майор, чтобы быть грабителем - не обязательно грабить лично меня.
Я из недружественной страны наблюдаю, как растет экономика под лысым стариком.

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Alina Ermosha

Ой да пошли вы на*уй.

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Владислав

Да пошли вы ** *** ркн. Пожалуйста от****тесь от интернета уже наконец.

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умный человек

Где ерид

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Владислав

😁

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Хэппи милф

В пизде

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Владимир Пивульский

Вот это задротство!

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Sam

Этому закону не суждено выжить в таком наполнении. Запомните этот твит

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Олег

да уже больше года он действует, сейчас штрафы подняли. кучку проблем конечно привез в работе, но точно не отменят)

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Sam

Не отменят конечно. Но надеюсь упростят.... Боже, получайте erid на кружочки в телеге! *РукаЛицо*

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Алекс Ввв

ахах.. а роскомпозор будет проверять инстаграм если он заблочен ?? сам свои же ограничения будет обходить ???

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Zloy Marketolog

Из судебных протоколов мы узнаем, что у ментов и роскомнадзора блокировок никаких нет, у них свободный доступ в инстаграмы.

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Колян

Это другое

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Марк Кац

пипец задроты
тупо жизнь усложняют, во время когда наоборот создаётся всё для её облегчения
пошел создавать сцены с маркировкой рекламы в OBS 😂

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Сергей Леопольдович

Меня всегда интересовал вопрос:
Вот эти придумыватели прекрасного, очень полезного и абсолютно к месту и времени, такие же креаторы и творцы дома и в кругу семьи, как и на работе ?

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Vlad Ilen

ЕРИД твою через коромысло!!!

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умный человек

Егор Ерид

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умный человек

её реклама, мама, кругом голова

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Zloy Marketolog

Хаха, готов посудиться с Роскомнадзором на предмет рекламы в Инсте. Пусть докажут, что она адресована для территории России)

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Андрей Фимин

А надо доказывать?

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Alexander Bobylev

А это имеет значение? Рекламу могут видеть россияне? Могут. Поэтому её положено маркировать. Пусть хоть она на арабском))

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Вадим Д.

Ну теперь заживём! Это почему хреново было? Потому что ерида в кружочках не было ☝🏻

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Sam

Обратите внимание на рекламу вокруг вас! Она везде, листовки, наклейки на окнах магазинов, штендеры и куча всего. И за каждую такую рекламу вы должны отчитываться каждый месяц в РКН. Это вообще реально? ))

Радует только одно. Всё это ради нашей безопасности!

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Олег

закон касается только рекламы в интернете

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Sam

Точняк. Тогда им легче. В рунету такоэ

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Олег

забавно, что vc публикует рекомендации как должно выглядеть сообщение с рекламой, а сами в телеграме публикуют с нарушениями. свою статью прочитайте, снизите риски)

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Алекс Ввв

да точно. реклама роскомплзора без ерида.. не порядок. Надо заказчика этой рекламы - ООО Роскомнадзор - оштрафовать за несоблюдение закона о маркировке.

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Владислав

В конечном счёте штраф вернётся в казну, откуда ркн и спонсируется. Я бы штрафовал сразу людей, которые там работают.

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Алекс Ввв

согласен. если начать шрафовать непосредственно сотрудников этого бесполезного и даже вредного ведомства (Роскомнадзора). то это даст гораздо больший положительный эффект экономике и действительно поможет развитию IT в России. Иногда действительно расстрел чиновников идет на пользу стране :))

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Abyss

Опа, а я ждал этой статьи. Порадовали, братцы, спасибо

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Олег

.

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Андрей

Но опять ни слова о маркировке репостов. Не понимаю как репостить, если метку нельзя поставить или изменить.

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Андрей Че

Скажите пожалуйста, люди добрые) если блогер ( за деньги ) рассказывает о моем бизнесе и призывает прийти и купить, но без всяких глупостей типа ерида - кого вздрючат штрафом ?

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Yury Grinev

Обоих, чтоб неповадно было.

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SanyaBlack

Хз, Выглядит тема страшной, но на второй месяц приспособился и последний отчет сделал за минут 5, ибо заранее все подготовил. Да и думаю скоро все автоматически сделают, какой-нибудь сервис будет.

Зато за рекламу нелегальную можно будет ебать.

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ttonikaku

Это единственный закон за долгое время, который я одобряю. Крайне доволен тем что всех этих сраных кретивщиков и нативщиков заставили лепить себе на лоб ерид. Понимаю что это абсолютно случайный побочный результат, и что основная цель вовсе не помощь потребителю. Но блин хоть что-то, в кои-то веки хоть какой-то положительный эффект.

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Мурад Муртазалиев

Статьи о "Как я продал квартиру и купил франшизу Жизньмарт" когда начнут токенами помечать?

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