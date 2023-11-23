Роскомнадзор опубликовал памятку по размещению токенов в интернет-рекламе — в том числе в «видеокружках» и Stories Статьи редакции
За отсутствие маркировки, обязательной с 1 сентября 2022 года, физлицам грозят штрафы до 30 тысяч рублей, а юрлицам — до 500 тысяч рублей.
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- Согласно рекомендациям ведомства, идентификатор рекламы (erid) можно размещать несколькими способами — например, в кликовых ссылках, которые ведут на сайт рекламодателя, и в начале или конце текстового блока.
- Разместить токен можно также в выпадающем меню: нужно либо указать прямую ссылку на сайт рекламодателя, либо «зашить» её в кнопку «Скопировать ссылку».
- В случае с картинками и видео идентификатор стоит располагать поверх изображения в формате erid: xxxx — место не имеет значения. Если это видео, токен должен быть виден «в начале сообщения или во время показа сообщения». Идентификатора только в описании к фото или ролику недостаточно, замечает Роскомнадзор.
- Если рекламу давали в прямой трансляции, токен следует прописывать после окончания эфира «в начале и (или) поверх видеоролика» или же в выпадающем меню рекламного сообщения, если такое есть.
- В художественных фильмах данные о маркировке можно разместить в титрах — либо по каждому отдельному сообщению, либо по всем сразу в формате erid: xxxx, erid: xxxx.
- Если объявление звучит в «видеокружке» в Telegram, токен следует размещать в текстовом формате после публикации — лучше всего ответом на «кружок», чтобы «сохранить связность».
- В Stories можно помещать идентификаторы поверх изображения. Если это видео, erid должен идти «в начале», а если рекламных сообщений сразу несколько, токены можно указать в ряд — в формате erid: xxxx, erid: xxxx.
- Маркировку рекламы в аудиоподкастах нужно указывать в описании к выпуску. Если это аудиореклама, проигрывающаяся в аудиоплерее, то токен рекомендуют показывать в интерфейсе приложения, когда звучит объявление.
- Роскомнадзор советовал не менять строчные буквы в идентификаторе на заглавные и наоборот, а также не шифровать ссылки, иначе рекламу не распознают и выпишут штраф за отсутствие маркировки. И напомнил, что маркировать следует любые объявления. Если нужного формата нет в памятке, уточнить нюансы размещения можно у оператора рекламных данных или в техподдержке Единого реестра интернет-рекламы.
Спасибо. Жить стало легче.
Реально жизнь в России становятся все лучше и лучше
главное помнить что идиотизм российских законов компенсируется НЕобязательностью их исполнения.
через год они пограбив крупняк и получив кучу негатива и исков от мелких бизнесов - отменят его.
Только не отменят (пока не помню случаев, чтобы отменяли безумные грабящие население законы - мб не прав).
Чем тебя ограбил закон о маркировке рекламы?
Закон о маркировке создает
1. избыточную бюрократию
2. мешает развитию рынка
3. делает рекламодателя и размещающего рекламу потенциальными преступниками, даже если у них нет цели совершать преступление, т.е. создает огромный простор коррупционерам у власти для наказания не преступников, но неугодных.
Можно много чего еще придумать почему это закон вреден.
🙃 т-щ майор, чтобы быть грабителем - не обязательно грабить лично меня.
Я из недружественной страны наблюдаю, как растет экономика под лысым стариком.
Ой да пошли вы на*уй.
Да пошли вы ** *** ркн. Пожалуйста от****тесь от интернета уже наконец.
Где ерид
😁
В пизде
Вот это задротство!
Этому закону не суждено выжить в таком наполнении. Запомните этот твит
да уже больше года он действует, сейчас штрафы подняли. кучку проблем конечно привез в работе, но точно не отменят)
Не отменят конечно. Но надеюсь упростят.... Боже, получайте erid на кружочки в телеге! *РукаЛицо*
ахах.. а роскомпозор будет проверять инстаграм если он заблочен ?? сам свои же ограничения будет обходить ???
Из судебных протоколов мы узнаем, что у ментов и роскомнадзора блокировок никаких нет, у них свободный доступ в инстаграмы.
Это другое
пипец задроты
тупо жизнь усложняют, во время когда наоборот создаётся всё для её облегчения
пошел создавать сцены с маркировкой рекламы в OBS 😂
Меня всегда интересовал вопрос:
Вот эти придумыватели прекрасного, очень полезного и абсолютно к месту и времени, такие же креаторы и творцы дома и в кругу семьи, как и на работе ?
ЕРИД твою через коромысло!!!
Егор Ерид
её реклама, мама, кругом голова
Хаха, готов посудиться с Роскомнадзором на предмет рекламы в Инсте. Пусть докажут, что она адресована для территории России)
А надо доказывать?
А это имеет значение? Рекламу могут видеть россияне? Могут. Поэтому её положено маркировать. Пусть хоть она на арабском))
Ну теперь заживём! Это почему хреново было? Потому что ерида в кружочках не было ☝🏻
Обратите внимание на рекламу вокруг вас! Она везде, листовки, наклейки на окнах магазинов, штендеры и куча всего. И за каждую такую рекламу вы должны отчитываться каждый месяц в РКН. Это вообще реально? ))
Радует только одно. Всё это ради нашей безопасности!
закон касается только рекламы в интернете
Точняк. Тогда им легче. В рунету такоэ
забавно, что vc публикует рекомендации как должно выглядеть сообщение с рекламой, а сами в телеграме публикуют с нарушениями. свою статью прочитайте, снизите риски)
да точно. реклама роскомплзора без ерида.. не порядок. Надо заказчика этой рекламы - ООО Роскомнадзор - оштрафовать за несоблюдение закона о маркировке.
В конечном счёте штраф вернётся в казну, откуда ркн и спонсируется. Я бы штрафовал сразу людей, которые там работают.
согласен. если начать шрафовать непосредственно сотрудников этого бесполезного и даже вредного ведомства (Роскомнадзора). то это даст гораздо больший положительный эффект экономике и действительно поможет развитию IT в России. Иногда действительно расстрел чиновников идет на пользу стране :))
Опа, а я ждал этой статьи. Порадовали, братцы, спасибо
.
Но опять ни слова о маркировке репостов. Не понимаю как репостить, если метку нельзя поставить или изменить.
Скажите пожалуйста, люди добрые) если блогер ( за деньги ) рассказывает о моем бизнесе и призывает прийти и купить, но без всяких глупостей типа ерида - кого вздрючат штрафом ?
Обоих, чтоб неповадно было.
Хз, Выглядит тема страшной, но на второй месяц приспособился и последний отчет сделал за минут 5, ибо заранее все подготовил. Да и думаю скоро все автоматически сделают, какой-нибудь сервис будет.
Зато за рекламу нелегальную можно будет ебать.
Это единственный закон за долгое время, который я одобряю. Крайне доволен тем что всех этих сраных кретивщиков и нативщиков заставили лепить себе на лоб ерид. Понимаю что это абсолютно случайный побочный результат, и что основная цель вовсе не помощь потребителю. Но блин хоть что-то, в кои-то веки хоть какой-то положительный эффект.
Статьи о "Как я продал квартиру и купил франшизу Жизньмарт" когда начнут токенами помечать?