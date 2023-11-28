«Яндекс» открыл тестирование рекламы в Telegram-каналах для всех партнёров Статьи редакции
С июля 2023 года компания проводила закрытые тесты.
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- Теперь владельцы Telegram-каналов могут добавить их напрямую — без заявки на участие в тесте и ожидания её одобрения, объявил «Яндекс». Также сервис могут использовать все рекламодатели, работающие через «Директ».
- Тестировать сервис для размещения рекламы в Telegram-каналах компания начала с июля 2023 года. Подключиться к рекламной сети могли владельцы каналов старше трёх месяцев — с аудиторией от 2000 подписчиков, их отбирали в случайном порядке. С июля новый сервис попробовали около 2000 рекламодателей и 1400 Telegram-каналов, получившие в общей сложности вознаграждение на 100 млн рублей.
- Требования остались примерно теми же: аудитория — не менее 2000 подписчиков, канал — старше трёх месяцев, последняя публикация — не старее двух недель. Изменились только условия по просмотрам — не менее 500 на каждой публикации в течение 48 часов вместо 100 просмотров за сутки.
- Чтобы подключиться, нужно зарегистрироваться в рекламной сети компании. После этого необходимо перейти на вкладку «Реклама в Telegram», добавить канал, выдать специальному боту право публиковать сообщения и настроить, как часто и в какое время тот будет публиковать рекламу. Рекламодателям, чтобы их объявления показывались в каналах, нужно выбрать в настройках Telegram как место показа.
- Рекламные посты подбирают нейросети «Яндекс Директа» на основе тематики канала — они выглядят как обычная публикация с изображением или видеороликом.
- За время тестов «Яндекс» добавил несколько обновлений: рекламодатели могу составить «чёрный список» из каналов, где они не хотели бы показывать рекламу. Можно выбрать, в каналах каких регионов нужно показывать объявления — но «Яндекс» рекомендует выбирать таргетинг на всю Россию, так как каналы чаще всего не привязаны к конкретной локации.
Можно указать тематику — чтобы найти наиболее подходящие для рекламы каналы. Либо исключить из списка неподходящие. Список с темами доступен при настройке кампании.
- Также «Яндекс» будет удалять рекламные посты по истечении 48 часов — так как они «эффективны только в первые несколько часов после публикации».
«Добро пожаловать в рекламный ад!», — добавил пресс-секретарь нейросети «Яндекс Директа».
Что-то я не понял в этой рекламе. Это просто мимикрия под посты, которые кидает в ленту канала бот яндекса? А как оплата - за размещение или за клики? А с Дуровым согласовали, а то он быстро такой шалман прикроет, деньги дюже любит, как и все?
А можно все новости яндекса в 1 пост кидать? Типа 28.11.2023 компания Яндекс сделала вот это и это. А не кидать 3 новости в ленту.
Хотя возможно яндекс занес бабла...тогда это все объясняет
Можешь занести тег #яндекс в ЧС, зачем ныть под каждой такой новостью постоянно?
Лучше занимать весь раздел популярного, чем всего одну строчку :)
Оплата происходит за клик, минимальная стоимость клика - 30 рублей. Уже посмотрел
А размещение рекламы в каналах как происходит? Яндекс договорился с телегой, или с владельцами каналов?
Телега тут вообще не при делах, все завязано на владельцах каналов
"Больше 80% нельзя - начнутся конвульсии!"
"Больше 80% нельзя - начнутся конвульсии!" - после такого возникают резонные вопросы
по какому спм рекламу предлагают там?
Надо потестить. Интересно даже сколько Яндекс там накручивает на стандартные спм
Яндекс мимо денег не пройдет.
Потестили мы это дело) работает волнами как-то, пару дней много показов и переходы, а дальше тишина, и потом опять
Cpm какой?
Звучит даже интересно!
И работает походу так же от балды, не по целевой и без возможности выбора по гео. В телеге самой реклама тоже трешь вообще от балды показывается, даже не по ца