Объём учтённой Роскомнадзором интернет-рекламы за девять месяцев 2023 года превысил 400 млрд рублей Статьи редакции
Количество активных уникальных рекламодателей достигло почти 1 млн.
- Роскомнадзор впервые раскрыл полные данные об объёме промаркированной рекламы на основе отчётов участников рынка по закону о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России. Информацию приводит РБК.
- По данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), за первые девять месяцев 2023 года рекламу в российском сегменте интернета разместили более 940 тысяч рекламодателей (учитывались только активные уникальные рекламодатели). Общие объёмы их рекламных затрат за этот же период превысили 400 млрд рублей с НДС.
- Согласно выводам Роскомнадзора, наименьшая активность рекламодателей зафиксирована в январе и феврале 2023 года (точные цифры издание не приводит). Объёмы рекламных бюджетов в интернет-сегменте по остальным месяцам варьируются от 43 млрд до 50 млрд рублей в месяц.
- Для распространения рекламы в интернете использовали 49 тысяч площадок — сайты, мобильные приложения, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, Smart-TV. Самыми популярными формами рекламного креатива стали баннеры и текстово-графические блоки. Лидеры среди рекламных систем — площадки «Яндекса» и VK, следует из данных ЕРИР.
- Согласно реестру, больше всего денег на интернет-рекламу в российском сегменте потратили рекламодатели из сферы розничной и оптовой торговли (четверть бюджетов за девять месяцев). Затем идут компании, которые работают в области связи и информации (19%). Третьи — рекламодатели из сферы финансов и страхования (9%). Ещё по 3% пришлось на строительство, операции с недвижимостью, здравоохранение и социальные услуги.
- ЕРИР заработал в России в сентябре 2022 года, реестр будет содержать сведения о рекламодателях и обо всех интернет-объявлениях за пять лет. С сентября 2023-го вступил в силу закон о штрафах за отсутствие рекламной маркировки.
- Роскомнадзор уже раскрывал часть данных с результатами работы ЕРИР. С октября по декабрь 2022 года сумма рекламных бюджетов, зарегистрированных в реестре, составила более 70 млрд рублей, писали «Ведомости».
- Руководитель отдела маркетинга в соцмедиа рекламного холдинга OMD OM Group Анна Козырева отметила в разговоре с РБК, что система маркировки находится «в начале своего пути и требует более отлаженного и понятного механизма».
- По её словам, «по самым смелым прогнозам» ЕРИР сейчас охватывает «40-50% рынка», так как «далеко не все рекламодатели разобрались, какие именно материалы нужно маркировать». Для статистики потерян и рынок рекламы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В ноябре 2023 года Роскомнадзор заявил, что рекламу в этой соцсети тоже нужно маркировать.
51 показ
234 открытия
Страна цензуры
Теперь когда им понятно сколько бабла там крутится, кто то захочет оттяпать кусок, щас придумают налог на рекламу
Не пишите здесь саркастические комменты в стиле "давайте ещё налог на лиды введем". Они подсматривают идеи!