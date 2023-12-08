⚡Главный цвет 2024 года — peach fuzz, или «персиковый пушок»! 🍑

Институт цвета Pantone назвал его «тёплым и уютным», как нежные объятия. Кажется, это идеальный цвет для отеля!

🍑 Присылайте скриншоты или ссылки на подходящие отели на Яндекс Путешествиях в комментарии. Одному сча...