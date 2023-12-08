Бренды устроили флешмоб в соцсетях после выбора цвета 2024 года от Pantone Статьи редакции
Они организуют конкурсы и публикуют фотографии своих товаров подобного оттенка — книг, форели, туалетной бумаги и других.
7 декабря 2023 года институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года — им стал оранжево-розовый оттенок «персиковый пух» (13-1023 Peach Fuzz). В компании отметили, что этот цвет подчёркивает «наше стремление к единению с другими» и «наслаждению моментом тишины», а его «всеобъемлющий дух обогащает сердце, разум и тело».
В ответ на сообщение бренды в соцсетях стали публиковать посты со своим видением цвета 2024 года.
«Яндекс Путешествия» предложили пользователям найти отели в цвете «персиковый пух» и устроили конкурс.
В стороне от флешмоба не остались и некоторые СМИ и Telegram-каналы.
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Палёная форель и розовый заяц, значит...
А вот Москвич в этом цвете — самое то! Предлагаю только в этом цвете их выпускать, чтобы издалека видно было.
мне нравится такой цвет