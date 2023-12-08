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Таня Боброва

Бренды устроили флешмоб в соцсетях после выбора цвета 2024 года от Pantone Статьи редакции

Они организуют конкурсы и публикуют фотографии своих товаров подобного оттенка — книг, форели, туалетной бумаги и других.

7 декабря 2023 года институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года — им стал оранжево-розовый оттенок «персиковый пух» (13-1023 Peach Fuzz). В компании отметили, что этот цвет подчёркивает «наше стремление к единению с другими» и «наслаждению моментом тишины», а его «всеобъемлющий дух обогащает сердце, разум и тело».

Источник: Pantone

В ответ на сообщение бренды в соцсетях стали публиковать посты со своим видением цвета 2024 года.

Завод «Москвич»

Москвич 3 в новой расцветке — просто персик, а не автомобиль!

«Яндекс Путешествия» предложили пользователям найти отели в цвете «персиковый пух» и устроили конкурс.

Яндекс Путешествия

Главный цвет 2024 года — peach fuzz, или «персиковый пушок»! 🍑

Институт цвета Pantone назвал его «тёплым и уютным», как нежные объятия. Кажется, это идеальный цвет для отеля!

🍑 Присылайте скриншоты или ссылки на подходящие отели на Яндекс Путешествиях в комментарии. Одному сча...

Главный цвет 2024 года — peach fuzz, или «персиковый пушок»! 🍑

Институт цвета Pantone назвал его «тёплым и уютным», как нежные объятия. Кажется, это идеальный цвет для отеля!

🍑 Присылайте скриншоты или ссылки на подходящие отели на Яндекс Путешествиях в комментарии. Одному счастливчику, который найдёт отель в цвете Peach Fuzz, подарим умную Яндекс Станцию Мини с Алисой!

Рандомайзер выберет победителя 18 декабря в 18:00, результаты мы опубликуем в этом же посте.

Для участия вы должны быть старше 18 лет и проживать на территории РФ, у вас должны быть открыты сообщения в «Телеграме». Срок проведения акции: 07.12.23-18.12.23. 0+. Организатор ООО «Яндекс. Вертикали»

@yandex_travel

В стороне от флешмоба не остались и некоторые СМИ и Telegram-каналы.

Фонтанка SPB Online

Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый 13-1023 Peach Fuzz. Он же персиковый пушок, который «отражает наше желание лелеять себя и других» и «чей всеобъемлющий дух обогащает разум, тело и сердце».

Мы посмотрели на оттенок и поняли, что Петербург давно в...

Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый 13-1023 Peach Fuzz. Он же персиковый пушок, который «отражает наше желание лелеять себя и других» и «чей всеобъемлющий дух обогащает разум, тело и сердце».

Мы посмотрели на оттенок и поняли, что Петербург давно в тренде. Встречайте, персик, который мы заслужили.

#сделано_Фонтанкой для @fontankaspb

#pantone

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2 комментария
Вадим Д.

Палёная форель и розовый заяц, значит...
А вот Москвич в этом цвете — самое то! Предлагаю только в этом цвете их выпускать, чтобы издалека видно было.

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Brno

мне нравится такой цвет

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