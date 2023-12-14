Google начнёт тестировать отключение сторонних файлов cookie в Chrome c 4 января 2024 года Статьи редакции
Полностью отключить их компания намерена ко второй половине 2024-го.
- Тестирование затронет 1% пользователей браузера — точное их количество компания не называет, пишет The Verge. Участников тестов выберут случайным образом, при открытии Chrome они увидят уведомление о включённой «Защите от отслеживания». Эта функция автоматически блокирует сбор cookie-файлов при использовании сайта.
- Если с работой сайтов возникнут проблемы, функцию можно выключить — для этого нужно нажать на значок «глаза» в адресной строке. Решение временное: через 90 дней браузер опять запретит сбор cookie.
- Google ещё в 2021 году объявила, что прекратит использовать сторонние cookie-файлы, которые отслеживают действия посетителей сайтов для создания рекламных профилей.
- В рамках инициативы Privacy Sandbox по замене cookie на другую технологию компания собиралась начать тестировать отказ от них в первом квартале 2024-го, а полностью убрать сторонние файлы — во второй половине года.
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Ну молодцы, это очень хорошая идея. Меньше рекламы, больше кислорода.
Меньше рекламы [от конкурентов гугла], ага
Вам ниже правильно написали, что Гугл просто косплеит Эпл в этом вопросе, замыкая рекламу на себя. Но да, торговля куками должна умереть.
1 января выкладывать в прод - жесткие ребята в Гугле, конечно. Миллионы айтишников с квадратной головой будут чинить «что там гугль нахуевертил».
там 4 января, это у редакторов виси.ру под вечер цифры в глазах путаются... простите пожалуйста, поправила
Все уже утомились, четверг всё-таки.
Давайте уже после праздников!
Гады
Жуки ползучие.
Должен остаться только один! И будет он...
Интересно, это исключительно для Гугл Хрома или коснется всех браузеров на движке Хромиум
brave это из коробки делает и еще много чего, включая подмену ответа сервера для ресурсов, по которым проверяется наличие блокировщика
Так вроде и раньше была настройка запретить сторонние куки. Или это про что-то другое?
Сообщение удалено
это надо было давно сделать уже , а они только начинают тестирование только
А какая технология будет взамен? Нет данных?
Гоша закапывает сам себя.
Теперь Chrome будет такой же продвинутый как и Safari.
На полтора года позже — всё же лучше, чем никогда. Всех поздравляю.
И чо там все работает нормально, я боюсь, что никто чесаться не будет, поэтому просто перестанет работать функционал сайта
Если с работой сайтов возникнут проблемы, функцию можно выключить
а тоесть все таки проблемы могут возникнуть?
проблем в функционале отдельного сайта не будет, могут не засчитать
1. партнерки и рефералки
2. сайты для покупки с кешбеком вроде скидка.ру и летишопса
3. оформление кредиток через воркл и прочее
наконец то в гугле пропадут это куки
А потом лемминги будут верещать, что формы не работают, чаты поддержки не работают, зато никому своих кук не отдадут. В чем проблема лицезреть фаллоимитаторы в рекламе, если до этого ты по интим-магазинам шарился :)
А решение со счётчиками (один из которых гугловый аналитикс кстати) придумали уже или их это не коснется?