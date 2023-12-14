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Евгения Евсеева

Google начнёт тестировать отключение сторонних файлов cookie в Chrome c 4 января 2024 года Статьи редакции

Полностью отключить их компания намерена ко второй половине 2024-го.

  • Тестирование затронет 1% пользователей браузера — точное их количество компания не называет, пишет The Verge. Участников тестов выберут случайным образом, при открытии Chrome они увидят уведомление о включённой «Защите от отслеживания». Эта функция автоматически блокирует сбор cookie-файлов при использовании сайта.
Уведомление, которое получат пользователи. Фото Google 
  • Если с работой сайтов возникнут проблемы, функцию можно выключить — для этого нужно нажать на значок «глаза» в адресной строке. Решение временное: через 90 дней браузер опять запретит сбор cookie.
Как включить сбор cookie обратно. Источник: Google 
  • Google ещё в 2021 году объявила, что прекратит использовать сторонние cookie-файлы, которые отслеживают действия посетителей сайтов для создания рекламных профилей.
  • В рамках инициативы Privacy Sandbox по замене cookie на другую технологию компания собиралась начать тестировать отказ от них в первом квартале 2024-го, а полностью убрать сторонние файлы — во второй половине года.

#новости #google #chrome #cookie

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25 комментариев
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 Идейный Комментатор

Ну молодцы, это очень хорошая идея. Меньше рекламы, больше кислорода.

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умный человек

Меньше рекламы [от конкурентов гугла], ага

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Невкусно и грустно

Вам ниже правильно написали, что Гугл просто косплеит Эпл в этом вопросе, замыкая рекламу на себя. Но да, торговля куками должна умереть.

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Вася Пражкин

1 января выкладывать в прод - жесткие ребята в Гугле, конечно. Миллионы айтишников с квадратной головой будут чинить «что там гугль нахуевертил».

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Евгения Евсеева
Автор

там 4 января, это у редакторов виси.ру под вечер цифры в глазах путаются... простите пожалуйста, поправила

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Костя Маслов

Все уже утомились, четверг всё-таки.

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Борис Интеграторов

Давайте уже после праздников!

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Artemy

Гады

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Вишняковский

Жуки ползучие.

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Вадим Д.

Должен остаться только один! И будет он...

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Boozy Woozy

Интересно, это исключительно для Гугл Хрома или коснется всех браузеров на движке Хромиум

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Alex Melnikoff

brave это из коробки делает и еще много чего, включая подмену ответа сервера для ресурсов, по которым проверяется наличие блокировщика

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Boozy Woozy

Так вроде и раньше была настройка запретить сторонние куки. Или это про что-то другое?

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Boozy Woozy
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Boozy Woozy

Сообщение удалено

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Павел Рудой

это надо было давно сделать уже , а они только начинают тестирование только

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Владислав

А какая технология будет взамен? Нет данных?

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Байд Джонов

Гоша закапывает сам себя.

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Невероятный Блондин

Теперь Chrome будет такой же продвинутый как и Safari.

На полтора года позже — всё же лучше, чем никогда. Всех поздравляю.

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Доктор Шкутко

И чо там все работает нормально, я боюсь, что никто чесаться не будет, поэтому просто перестанет работать функционал сайта

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Дима К.

Если с работой сайтов возникнут проблемы, функцию можно выключить
а тоесть все таки проблемы могут возникнуть?

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Alex Melnikoff

проблем в функционале отдельного сайта не будет, могут не засчитать
1. партнерки и рефералки
2. сайты для покупки с кешбеком вроде скидка.ру и летишопса
3. оформление кредиток через воркл и прочее

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Лера Змеева

наконец то в гугле пропадут это куки

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Доктор Шкутко

А потом лемминги будут верещать, что формы не работают, чаты поддержки не работают, зато никому своих кук не отдадут. В чем проблема лицезреть фаллоимитаторы в рекламе, если до этого ты по интим-магазинам шарился :)

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Доктор Шкутко

А решение со счётчиками (один из которых гугловый аналитикс кстати) придумали уже или их это не коснется?

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22 комментария
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