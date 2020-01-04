И истории создания рекламных кампаний.

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Грузовик Coca-Cola

Рождественская кампания «Праздник к нам приходит» появилась в 1995 году. Креативное агентство W.B. Doner предложило идею новогоднего каравана.

Грузовики для съёмок украсили 30 тысячами праздничных лампочек со спецэффектами (за это отвечала компания Industrial Light and Magic, участвовавшая в съёмках «Звездных войн») и изображениями Санты. С 2015 года в России снимают отдельные ролики со знаменитостями.

1995​ год

1995​ год

1998​ год

1999​ год

Полярные мишки Coca-Cola

Полярные медведи появились в рекламных роликах Coca-Cola в 1993 году. Все мишки созданы с помощью компьютерной анимации. Специалист по визуальным эффектам студии Rhythm & Hues Тодд Шифлетт, работавший над созданием роликов, говорит, что по эволюции полярных медведей в рекламе Coca-Cola можно проследить, как развивалась компьютерная графика.

1993​ год

1995​ год

1999​ год

2005​ год

2012​ год

2013​ год

Стаканчики Starbucks

Starbucks выпускает рождественские стаканчики с 1997 года. Первые два года они были фиолетовыми. В традиционном красном цвете стаканчики появились в 1999 году.

В России сеть Starbucks открылась в 2007 году. В 2017 компания впервые предложила посетителям придумать свой дизайн и нарисовать его на белых стаканах. 13 дизайнов чашек украсили сеть кофеен по всему миру.

Новогодние дудлы Google

Идея рисовать праздничные логотипы появилась в 1998 году. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин хотели сообщить пользователям, что они находятся на фестивале Burning Man, в конце которого сжигают огромную деревянную фигуру.

Они поместили за второй буквой «O» логотипа рисунок деревянного человечка, чтобы все знали, что они сейчас не в офисе. Новогодние логотипы появились в 1999 году.

​Дудл в честь Нового 2018 года в России не отображался

Праздничные логотипы «Яндекса»

Традиция использования праздничных логотипов существует в компании с 2005 года. «Яндекс», в отличие от Google, рисует логотипы не на каждый Новый год.

Логотип к новому 2005 году

Логотип к новому 2006 году

Логотип к новому 2013 году

Логотип к новому 2014 году

Логотип к новому 2015 году

Логотип к новому 2016 году

Драже M&M's и Санта-Клаус

Реклама «Они настоящие» впервые вышла в эфир в 1996 году. В 2017 году M&M's выпустила продолжение видеоролика. В первом ролике Красный упал в обморок, увидев Санту, который, в свою очередь, тоже не поверил своим глазам, увидев живые драже. Оставшийся в сознании Жёлтый в новом ролике 2017 года решает спасти Рождество и самостоятельно доставить подарки людям.

Реклама 1996 года

Реклама 2017 года​

Новогодние вёдра KFC

Полковник Сандерс начал продавать курицу в фирменных баскетах в 1957 году. К 60-летию упаковки в 2017 году «KFC Россия» выпустила в продажу лимитированную коллекцию баскетов. Металлическая упаковка давала скидку в размере 30% на все баскеты в течение 2018 года.

Инициатива понравилась гостям ресторанов KFC, и её превратили в предновогоднюю традицию. В 2018 году KFC выпустила ещё одну серию новогодних железных баскетов в новом дизайне. В 2019 году дизайн упаковки не изменился.

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Олень Рудольф для рекламной кампании Montgomery Wards

Копирайтер торговой сети в США Montgomery Wards Роберт Льюис Мэй сочинил текст для детской книги. Книгу бесплатно вручали детям покупателей в рамках рождественской кампании распродаж в 1939 году.

Главный герой книги Рудольф был в упряжке Санта-Клауса и освещал путь красным носом. За Рождество 1939 года раздали 2,4 млн копий книги (этот тираж намного превосходили тиражи любых детских книг того времени). С тех пор Рудольф стал ассоциироваться с Рождеством и Санта-Клаусом.

​1939 год

1947​ год

​1954 год

​1992 год

​2003 год

2003​ год

Новогоднее видеопоздравление Kinder

Kinder делает индивидуальные поздравления от Деда Мороза с 2015 года. В первый год в кампании участвовало 10 тысяч родителей, в 2018 году — 420 тысяч. В этом году в поздравлении впервые появилась Снегурочка.

2015 год

2016 год​

​2018 год