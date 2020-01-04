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И истории создания рекламных кампаний.
Рождественская кампания «Праздник к нам приходит» появилась в 1995 году. Креативное агентство W.B. Doner предложило идею новогоднего каравана.
Грузовики для съёмок украсили 30 тысячами праздничных лампочек со спецэффектами (за это отвечала компания Industrial Light and Magic, участвовавшая в съёмках «Звездных войн») и изображениями Санты. С 2015 года в России снимают отдельные ролики со знаменитостями.
Полярные медведи появились в рекламных роликах Coca-Cola в 1993 году. Все мишки созданы с помощью компьютерной анимации. Специалист по визуальным эффектам студии Rhythm & Hues Тодд Шифлетт, работавший над созданием роликов, говорит, что по эволюции полярных медведей в рекламе Coca-Cola можно проследить, как развивалась компьютерная графика.
Starbucks выпускает рождественские стаканчики с 1997 года. Первые два года они были фиолетовыми. В традиционном красном цвете стаканчики появились в 1999 году.
В России сеть Starbucks открылась в 2007 году. В 2017 компания впервые предложила посетителям придумать свой дизайн и нарисовать его на белых стаканах. 13 дизайнов чашек украсили сеть кофеен по всему миру.
Идея рисовать праздничные логотипы появилась в 1998 году. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин хотели сообщить пользователям, что они находятся на фестивале Burning Man, в конце которого сжигают огромную деревянную фигуру.
Они поместили за второй буквой «O» логотипа рисунок деревянного человечка, чтобы все знали, что они сейчас не в офисе. Новогодние логотипы появились в 1999 году.
Традиция использования праздничных логотипов существует в компании с 2005 года. «Яндекс», в отличие от Google, рисует логотипы не на каждый Новый год.
Реклама «Они настоящие» впервые вышла в эфир в 1996 году. В 2017 году M&M's выпустила продолжение видеоролика. В первом ролике Красный упал в обморок, увидев Санту, который, в свою очередь, тоже не поверил своим глазам, увидев живые драже. Оставшийся в сознании Жёлтый в новом ролике 2017 года решает спасти Рождество и самостоятельно доставить подарки людям.
Полковник Сандерс начал продавать курицу в фирменных баскетах в 1957 году. К 60-летию упаковки в 2017 году «KFC Россия» выпустила в продажу лимитированную коллекцию баскетов. Металлическая упаковка давала скидку в размере 30% на все баскеты в течение 2018 года.
Инициатива понравилась гостям ресторанов KFC, и её превратили в предновогоднюю традицию. В 2018 году KFC выпустила ещё одну серию новогодних железных баскетов в новом дизайне. В 2019 году дизайн упаковки не изменился.
Копирайтер торговой сети в США Montgomery Wards Роберт Льюис Мэй сочинил текст для детской книги. Книгу бесплатно вручали детям покупателей в рамках рождественской кампании распродаж в 1939 году.
Главный герой книги Рудольф был в упряжке Санта-Клауса и освещал путь красным носом. За Рождество 1939 года раздали 2,4 млн копий книги (этот тираж намного превосходили тиражи любых детских книг того времени). С тех пор Рудольф стал ассоциироваться с Рождеством и Санта-Клаусом.
Kinder делает индивидуальные поздравления от Деда Мороза с 2015 года. В первый год в кампании участвовало 10 тысяч родителей, в 2018 году — 420 тысяч. В этом году в поздравлении впервые появилась Снегурочка.
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