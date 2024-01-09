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Таня Боброва

Apple выпустила первую рекламу Vision Pro — гарнитура смешанной реальности поступит в продажу 2 февраля 2024 года Статьи редакции

По цене от $3499.

  • Компания откроет предзаказы на Vision Pro 19 января 2024 года. В продажу гарнитура поступит 2 февраля в магазинах Apple Store в США и в американском интернет-магазине Apple.
  • Цены на устройство начинаются от $3499 за 256 ГБ памяти (около 318 тысяч рублей по курсу на 9 января 2024 года). В наборе будет два ремешка, чехол, ткань для полировки и другое.
  • На YouTube компания опубликовала первый рекламный ролик Vision Pro под названием Get Ready («Приготовиться»). В нём герои мультфильмов и фильмов надевают маски, шлемы и очки, затем то же делает человек с гарнитурой.
  • The Verge отмечает, что идея ролика отсылает к первой рекламе iPhone под названием Hello («Привет»): это нарезка отрывков фильмов, в которых персонажи отвечают на телефон.
Техника
Полина Лааксо
«Качество, которое поддерживает шлем, лучше качества текущего контента»: первые впечатления от Apple Vision Pro за $3499 Статьи редакции

Ими поделились журналисты, которым дали возможность оценить часть функций нового устройства.

Источник: Reuters

#новости #apple #visionpro

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26 комментариев
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 Вадим Д.
гарнитура смешанной реальности поступит в продажу 2 февраля

У, злыдни западные!

А у нас есть первый канал: телевизор с ним — гарнитура смешной реальности. И очень грустной одновременно. Но не для телезрителей.

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John Smith

Главное приплести не по теме.

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Get Money

Не мешай грустному челу зарабатывать плюсики🤣

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Вадим Д.

Главное любимый источник информации защитить, да? (-:

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John Smith

Я никого не защищаю и телевизора у меня нет. Так что свои обвинения оставь при себе, иначе Демидов пойдешь по статье о клевете. Как обычно, конструктивно сказать ничего не можешь, начинаешь кидаться какашками)

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dr. Dolittle
Никого не защищаю

Лол. Я на я на VC не так давно, но тебя, защищающего кого-то или что-то вижу чуть ли не под каждым постом

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Руслан Кузин

Ну а чего, я бы приобрел. В ней воду будет удобнее заряжать

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Константин

До сих пор не верю, что там будет такая чёткая сочная графика, как будто смотришь на монитор

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Dust.dxb

Она есть даже на окулусе лол 🤪

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Oleg Plago

Скоро все так ходить будем :)

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Ефим Т.

не у всех будут такие деньги)

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dr. Dolittle

У них они в ипотеку по семейной программе. Если двое или больше детей, процент всего 25.5 годовых

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Stas Dyakonov

Для Росси получается совсем космическая цена по нынешнему курсу. В 13-м году за эти деньги покупали новый VW Polo.
Эх, а представьте сейчас был бы курс по 30 за бакс и нет никаких санкций.. Эта гарнитура официально продаётся во всех основных сетях (Эльдорадо, М-Видео и т.д.). Когда и почему мы вдруг решили отказаться от этого времени, времени доступности всех ништяков. Отказались коллективно ради чего!?

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Zloy Sniper

Дороговатый девайс. А идея рекламного ролика хорошая.

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Максим Исаев

Немного не дожали

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Тоже хочу

Microft лех - просрал
Google лез - просрал
FB лез — просрал
Apple лезет...

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Stas Dyakonov

И всё, теперь никому не лезть? Это поиск решения. Кто-то в итоге создаст тот самый продукт, который и станет основой.

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Adol Christin

FB настолько просрал, что уже третий Окулус недавно вышел

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Тоже хочу

ну вышел и вышел.. ребята то зарплату хотят получать

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pupsik

Забавно, используют мемный стёб себе на пользу) Ждём интересных сценариев использования, пока всё выглядит довольно сыро в плане продуманности, особенно запись видео

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Nikolay Ilyakov

3,5 косаря нехило, но такая техника столько и стоит

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Константин

а как стим дек за 500к покупали, так это прям дешево, да?

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панкратович

И так наверное нужно, да?

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Labeling

Тем временем Unity, когда анонсировали очки Apple

Акции компании-разработчика Unity выросли на 26% после новости о партнёрстве с Apple — CNBC

https://vc.ru/money/717883-akcii-kompanii-razrabotchika-unity-vyrosli-na-26-posle-novosti-o-partnerstve-s-apple-cnbc

И когда анонсировали продажи очков полгода спустя

Unity увольняет 25% штата — 1,8 тыс. сотрудников

https://habr.com/ru/news/785122/

Unity увольняет 25% штата — 1,8 тыс. сотрудников
Unity намерена сократить 25% персонала или примерно 1,8 тыс. сотрудников, следует из заявления…
habr.com
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Максим

новости про ИИ напоминают "поколение п" и вычислительные мощности, новости про очки от эпл - "ранее известная как Америка". Вот же писатели-провидцы. Долбоебы конечно сразу будут видеть исключительно прямую аналогию...

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Слегка Придурковатый

Очередная никому нахуй ненужная гарнитура. А за такой прайс только самые преданн... отбитые сектанты возьмут это эмэйзинг-устройство.

P.S. Блондин, уже начинаешь копить?

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