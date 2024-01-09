Apple выпустила первую рекламу Vision Pro — гарнитура смешанной реальности поступит в продажу 2 февраля 2024 года Статьи редакции
По цене от $3499.
- Компания откроет предзаказы на Vision Pro 19 января 2024 года. В продажу гарнитура поступит 2 февраля в магазинах Apple Store в США и в американском интернет-магазине Apple.
- Цены на устройство начинаются от $3499 за 256 ГБ памяти (около 318 тысяч рублей по курсу на 9 января 2024 года). В наборе будет два ремешка, чехол, ткань для полировки и другое.
- На YouTube компания опубликовала первый рекламный ролик Vision Pro под названием Get Ready («Приготовиться»). В нём герои мультфильмов и фильмов надевают маски, шлемы и очки, затем то же делает человек с гарнитурой.
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У, злыдни западные!
А у нас есть первый канал: телевизор с ним — гарнитура смешной реальности. И очень грустной одновременно. Но не для телезрителей.
Главное приплести не по теме.
Не мешай грустному челу зарабатывать плюсики🤣
Главное любимый источник информации защитить, да? (-:
Я никого не защищаю и телевизора у меня нет. Так что свои обвинения оставь при себе, иначе Демидов пойдешь по статье о клевете. Как обычно, конструктивно сказать ничего не можешь, начинаешь кидаться какашками)
Лол. Я на я на VC не так давно, но тебя, защищающего кого-то или что-то вижу чуть ли не под каждым постом
Ну а чего, я бы приобрел. В ней воду будет удобнее заряжать
До сих пор не верю, что там будет такая чёткая сочная графика, как будто смотришь на монитор
Она есть даже на окулусе лол 🤪
Скоро все так ходить будем :)
не у всех будут такие деньги)
У них они в ипотеку по семейной программе. Если двое или больше детей, процент всего 25.5 годовых
Для Росси получается совсем космическая цена по нынешнему курсу. В 13-м году за эти деньги покупали новый VW Polo.
Эх, а представьте сейчас был бы курс по 30 за бакс и нет никаких санкций.. Эта гарнитура официально продаётся во всех основных сетях (Эльдорадо, М-Видео и т.д.). Когда и почему мы вдруг решили отказаться от этого времени, времени доступности всех ништяков. Отказались коллективно ради чего!?
Дороговатый девайс. А идея рекламного ролика хорошая.
Немного не дожали
Microft лех - просрал
Google лез - просрал
FB лез — просрал
Apple лезет...
И всё, теперь никому не лезть? Это поиск решения. Кто-то в итоге создаст тот самый продукт, который и станет основой.
FB настолько просрал, что уже третий Окулус недавно вышел
ну вышел и вышел.. ребята то зарплату хотят получать
Забавно, используют мемный стёб себе на пользу) Ждём интересных сценариев использования, пока всё выглядит довольно сыро в плане продуманности, особенно запись видео
3,5 косаря нехило, но такая техника столько и стоит
а как стим дек за 500к покупали, так это прям дешево, да?
И так наверное нужно, да?
Тем временем Unity, когда анонсировали очки AppleАкции компании-разработчика Unity выросли на 26% после новости о партнёрстве с Apple — CNBC
https://vc.ru/money/717883-akcii-kompanii-razrabotchika-unity-vyrosli-na-26-posle-novosti-o-partnerstve-s-apple-cnbc
И когда анонсировали продажи очков полгода спустяUnity увольняет 25% штата — 1,8 тыс. сотрудников
https://habr.com/ru/news/785122/
новости про ИИ напоминают "поколение п" и вычислительные мощности, новости про очки от эпл - "ранее известная как Америка". Вот же писатели-провидцы. Долбоебы конечно сразу будут видеть исключительно прямую аналогию...
Очередная никому нахуй ненужная гарнитура. А за такой прайс только самые преданн... отбитые сектанты возьмут это эмэйзинг-устройство.
P.S. Блондин, уже начинаешь копить?