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Лиана Липанова
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«ВКонтакте» позволила владельцам сообществ запускать рекламу со смартфона или через мобильное приложение Материал редакции

Соцсеть сама предложит аудиторию и бюджет для рекламы.

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«ВКонтакте» позволила владельцам сообществ управлять рекламой через мобильное приложение. Новые возможности будут появляться у сообществ постепенно, рассказал vc.ru представитель компании.

Теперь запустить рекламу сообщества со смартфона можно двумя способами:

  • Нажать «Продвигать» под любой записью сообщества.
  • Перейти в раздел «Продвижение сообщества» под «Сообщениями сообщества».

Соцсеть сама предложит аудиторию и бюджет для рекламной кампании или позволит выбрать расширенные настройки для более точных параметров.

Мир стал максимально «мобильным»: сейчас во «ВКонтакте» половина (50,2%) пользователей заходят только с мобильных устройств, а 37,8% — чередуют мобильную и десктопную версии. У малого и среднего бизнеса мы тоже видим высокую потребность продвигать свои услуги и товары «на ходу» и «на бегу» — в том ритме, в котором они живут ежедневно.

Дарья Костюк
руководитель отдела SMB «ВКонтакте»

#новость #вконтакте

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