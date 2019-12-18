Соцсеть сама предложит аудиторию и бюджет для рекламы.
«ВКонтакте» позволила владельцам сообществ управлять рекламой через мобильное приложение. Новые возможности будут появляться у сообществ постепенно, рассказал vc.ru представитель компании.
Теперь запустить рекламу сообщества со смартфона можно двумя способами:
- Нажать «Продвигать» под любой записью сообщества.
- Перейти в раздел «Продвижение сообщества» под «Сообщениями сообщества».
Соцсеть сама предложит аудиторию и бюджет для рекламной кампании или позволит выбрать расширенные настройки для более точных параметров.
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