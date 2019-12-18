Мир стал максимально «мобильным»: сейчас во «ВКонтакте» половина (50,2%) пользователей заходят только с мобильных устройств, а 37,8% — чередуют мобильную и десктопную версии. У малого и среднего бизнеса мы тоже видим высокую потребность продвигать свои услуги и товары «на ходу» и «на бегу» — в том ритме, в котором они живут ежедневно.