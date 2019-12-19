Например, если запросы пользователя связаны с отпуском, система сразу покажет ему объявление о распродаже авиабилетов.

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Рекламная система «Яндекс.Директ» теперь позволяет таргетировать объявления по краткосрочным интересам пользователей. Клиенты могут использовать интересы отдельно или в сочетании с ключевыми фразами, пишет «Яндекс» в своём блоге.

С помощью таргетинга по интересам рекламодатели могут рассказать о скидках во время сезонных распродаж, быстро запустить рекламу без подбора ключевых фраз и увеличить охват в кампании с фразами, перечисляет «Яндекс».

​Результат участника тестирования



«Директ» обновляет краткосрочные интересы в режиме реального времени, разделяя пользователей на сегменты по темам, которые их интересуют. За анализ аудитории отвечает технология «Крипта», которая исследует поведение пользователей: например, какие слова они используют в запросах, какие сайты посещают и в какое время суток выходят в интернет.

К примеру, если рекламодателю нужно рассказать о распродаже авиабилетов, он может выбрать категорию «Туризм». Тогда объявление увидят те, чьи запросы связаны с отпуском. Всего для настройки таргетинга доступны 19 категорий интересов, включая бизнес, бытовую технику, еду, красоту, животных и прочие.