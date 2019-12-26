Например, пользователь может «выиграть межзвёздную комету».

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«Яндекс.Дзен» запустил генератор шуточных предсказаний на 2020 год «Дзеноскоп», рассказали vc.ru в компании. Предсказания основаны на текстах и видео авторов платформы.

Чтобы получить предсказание, пользователь должен отсканировать QR-код. «Расшифровать» послание можно, перейдя по ссылке на материал автора, текст которого использовался.

Пользователь может генерировать предсказания несколько раз подряд, а также опубликовать их в соцсетях или на любой другой площадке, скопировав ссылку.

Примеры предсказаний​