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Ключевые сотрудники компании перейдут на работу в «Газпром-медиа».
«Газпром-медиа» купил технологическую компанию Getintent — разработчика сервисов на основе технологий искусственного интеллекта для автоматизированного размещения интернет-рекламы. Об этом vc.ru рассказали в холдинге.
Сумма сделки не раскрывается. «Газпром-медиа» получит платформу, интеллектуальную собственность и доступ к действующим контрактам Getintent, уточнили в компании. Ключевые сотрудники Getintent, отвечающие за техническую и коммерческую сферы, присоединятся к «Газпром-медиа».
В 2018 году рынок алгоритмических закупок рекламы в России вырос на 60%, приводит «Газпром-медиа» данные Zenith Programmatic Marketing Forecasts. Мировой рынок вырос на 24%.
Основанная в 2013 году Getintent разработывает решения для автоматизированного размещения интернет-рекламы на основе ИИ. Также Getintent развивает рекламную платформу Getintent.TV, с помощью которой YouTube-блогеры могут получить собственные приложения для телевизоров с функцией Smart TV.
Штат компании, по собственным данным, составляет 70 сотрудников. В 2018 году оборот на российском рынке превысил 250 млн рублей.
По данным Crunchbase, в 2013 году Getintent привлекла $400 тысяч финансирования и $1 млн в 2015 году. Среди инвесторов, указанных на сайте компании, — фонды Altair Capital, Flashpoint (ранее Buran VC) и Evalue Group. Flashpoint инвестировал $750 тысяч, Altair — $400 тысяч, Evalue — $250 тысяч, уточнили vc.ru в Getintent.
«Все инвесторы по-прежнему сидят внутри головной компании и зарабатывают на дивидендах. Мы продали "Газпром-медиа" российскую часть бизнеса и технологию. Американский бизнес и Getintent.TV не вошли в периметр сделки и продолжат своё развитие независимо от "Газпром-медиа"», — рассказал гендиректор компании Георгий Левин.
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