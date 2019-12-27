Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Татьяна Боброва
1242

«Газпром-медиа» купил российский бизнес разработчика рекламной платформы Getintent Материал редакции

Ключевые сотрудники компании перейдут на работу в «Газпром-медиа».

2 комментария
В закладки

«Газпром-медиа» купил технологическую компанию Getintent — разработчика сервисов на основе технологий искусственного интеллекта для автоматизированного размещения интернет-рекламы. Об этом vc.ru рассказали в холдинге.

Сумма сделки не раскрывается. «Газпром-медиа» получит платформу, интеллектуальную собственность и доступ к действующим контрактам Getintent, уточнили в компании. Ключевые сотрудники Getintent, отвечающие за техническую и коммерческую сферы, присоединятся к «Газпром-медиа».

Мы планомерно создаем экосистему цифровых сервисов. С приобретением одной из самых технологичных и успешных компаний на рынке рекламы мы упрочили наши позиции в digital-сегменте. Теперь наши клиенты получают доступ к сегментированной аудитории разных медиа, используя рекламный продукт, работающий на базе больших данных.

Дмитрий Чернышенко
гендиректор «Газпром-медиа»

В 2018 году рынок алгоритмических закупок рекламы в России вырос на 60%, приводит «Газпром-медиа» данные Zenith Programmatic Marketing Forecasts. Мировой рынок вырос на 24%.

Основанная в 2013 году Getintent разработывает решения для автоматизированного размещения интернет-рекламы на основе ИИ. Также Getintent развивает рекламную платформу Getintent.TV, с помощью которой YouTube-блогеры могут получить собственные приложения для телевизоров с функцией Smart TV.

Штат компании, по собственным данным, составляет 70 сотрудников. В 2018 году оборот на российском рынке превысил 250 млн рублей.

По данным Crunchbase, в 2013 году Getintent привлекла $400 тысяч финансирования и $1 млн в 2015 году. Среди инвесторов, указанных на сайте компании, — фонды Altair Capital, Flashpoint (ранее Buran VC) и Evalue Group. Flashpoint инвестировал $750 тысяч, Altair — $400 тысяч, Evalue — $250 тысяч, уточнили vc.ru в Getintent.

«Все инвесторы по-прежнему сидят внутри головной компании и зарабатывают на дивидендах. Мы продали "Газпром-медиа" российскую часть бизнеса и технологию. Американский бизнес и Getintent.TV не вошли в периметр сделки и продолжат своё развитие независимо от "Газпром-медиа"», — рассказал гендиректор компании Георгий Левин.

«Даже скромный 1% от этого рынка составит $200…
Компания помогает блогерам разрабатывать приложения для «умных» телевизоров — первым клиентом…
vc.ru

#новость #газпроммедиа #getintent

Маркетинг
Подписан
Отписаться
Таргет на США: wood-порно и подписчик за 10 центов
С помощью таргетированной рекламы мы с нуля собрали 26-тысячное сообщество в Facebook и вышли на цену в 10 центов за одного подписчика.
5
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430","getintent"], "comments": 2, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 99419, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 27 Dec 2019 15:19:36 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 99419, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/99419\/get","add":"\/comments\/99419\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/99419"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Alexander Eriomenko

1

кто купит iageengineering.net у нас тоже полный rtb stack есть :)

Ответить

Николай Матреманн

–2

Ждём русалTube

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
ICCO: 2020 World PR Report
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта». Елена Фадеева, президент коммуникационной группы «Орта», является…
0
ИКС Холдинг
Подписан
Отписаться
Холодная цифра: российская Арктика станет глобальным хранилищем данных
Крупнейшие мировые IT-корпорации, такие как Google и Facebook, активно строят свои новые дата-центры за полярным кругом…
7
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«У нас не было опыта в маркетинге, но мы смогли сделать успешный проект»
Тимур Бабаджанов и Даниил Нечаев — студенты, авторы успешного крауд-проекта «Робот Разливайка» — рассказывают о нюансах…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вероника Мензорова
за день
Ощущение, будто рамблеру подарили сертификат на судебные иски, и он стремится их потратить, пока новый год не наступил.
Rambler Group подала иск к «Матч ТВ» из-за прав на матчи Английской премьер-лиги
Alex Revin
за неделю
Нет более эмоционального способа закончить телефонный разговор, чем схлопнуть раскладушку. На любом лопатофоне это выглядит нелепо: яростно жмёшь на красную кнопку «отбой», визуальное фиаско.
Motorola отложила начало продаж смартфонов Razr с гибким экраном из-за «высокого спроса»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Александр Тимошин

Маркетинг – это про продукты и…

Денис Самойлов

Российские онлайн-ритейлеры…

Igor Novák

DNS запланировала построить…

Галина Кисилева

РЕН ТВ представил новогоднюю…

! !

Клиенты «Альфа-банка…

Ivano Digital

Avito сообщил, что деньги из…

Галина Кисилева

Клиенты «Альфа-банка…

Антон Васильев

DNS запланировала построить…

Artem Belov

Исследование: нелегальные…

Mika

Что изменилось в фотографии за…

Alex De Truare

Клиенты «Альфа-банка…

Елена Воробьева

Как зарегистрировать товарный…

iMAX

Клиенты «Альфа-банка…

Никита Пасечник

Кейсы SEO - случайности в SEO?

Igor Novák

DNS запланировала построить…

a.timohov

Плагины Figma, которые заменят…

! !

Клиенты «Альфа-банка…

Alexander Dadaev

Офис ZiMad в Москве

Artem Shcherbakov

Маркетинг – это про продукты и…

Жан Грудачёв

Выбираем лучший WhatsApp виджет…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }