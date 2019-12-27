Ключевые сотрудники компании перейдут на работу в «Газпром-медиа».

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«Газпром-медиа» купил технологическую компанию Getintent — разработчика сервисов на основе технологий искусственного интеллекта для автоматизированного размещения интернет-рекламы. Об этом vc.ru рассказали в холдинге.

Сумма сделки не раскрывается. «Газпром-медиа» получит платформу, интеллектуальную собственность и доступ к действующим контрактам Getintent, уточнили в компании. Ключевые сотрудники Getintent, отвечающие за техническую и коммерческую сферы, присоединятся к «Газпром-медиа».

Мы планомерно создаем экосистему цифровых сервисов. С приобретением одной из самых технологичных и успешных компаний на рынке рекламы мы упрочили наши позиции в digital-сегменте. Теперь наши клиенты получают доступ к сегментированной аудитории разных медиа, используя рекламный продукт, работающий на базе больших данных. Дмитрий Чернышенко гендиректор «Газпром-медиа»

В 2018 году рынок алгоритмических закупок рекламы в России вырос на 60%, приводит «Газпром-медиа» данные Zenith Programmatic Marketing Forecasts. Мировой рынок вырос на 24%.

Основанная в 2013 году Getintent разработывает решения для автоматизированного размещения интернет-рекламы на основе ИИ. Также Getintent развивает рекламную платформу Getintent.TV, с помощью которой YouTube-блогеры могут получить собственные приложения для телевизоров с функцией Smart TV.

Штат компании, по собственным данным, составляет 70 сотрудников. В 2018 году оборот на российском рынке превысил 250 млн рублей.

По данным Crunchbase, в 2013 году Getintent привлекла $400 тысяч финансирования и $1 млн в 2015 году. Среди инвесторов, указанных на сайте компании, — фонды Altair Capital, Flashpoint (ранее Buran VC) и Evalue Group. Flashpoint инвестировал $750 тысяч, Altair — $400 тысяч, Evalue — $250 тысяч, уточнили vc.ru в Getintent.