Ответить неправильно нельзя: при ошибке пользователя попросят посмотреть рекламу ещё раз.
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Артём Прокопенко
После этой новости узнал, что RuTube ещё существует, до этого думал, что он умер где-то в 2007. Спасибо VC!
Евгений ХолтобинАртём
Теперь его смерть придёт гораздо быстрее
Артём ПрокопенкоЕвгений
Ну, кто знает, может, через год никаких альтернатив RuTube не будет, и он начнёт активно расти.
Alexander RomenskyАртём
Намекаете на "суверенный интеренет"?)
в таком случае, лучше просто отказаться от просмотра)
Руслан Сатыбаев
Забыл что за произведение. В общем научная фантастика какая-то. Короче там реклама проэцировалась на сетчатку глаза прямо всем простым прохожим на улице. И чтобы её не видеть нужно было толи налог платить толи какую-то платную подписку. Ну так вот, похоже фантастика становится явью
Михаил СедовРуслан
вот да. в последнее время замечаю, что всё больше антиутопий становятся похожими на всё происходящее вокруг.
Ilya Popov
То чувство, когда готов исполнить любое желание рекламодателей...Rutube молодец, прогиб отличный. Жаль только, что это может породить прецедент