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Лиана Липанова
273

Rutube тестирует пользователей на понимание просмотренной рекламы перед показом видео Материал редакции

Ответить неправильно нельзя: при ошибке пользователя попросят посмотреть рекламу ещё раз.

Sergey Averyanov @averyanov
Меня сложно удивить рекламой, но ТНТ и rutube это сделали: для доступа к видео необходимо посмотреть промо-ролик и сдать экзамен по его содержимому. https://t.co/Pli5XxSEXI
Sergey Averyanov @averyanov
@triivii То фиг тебе, а не видео https://t.co/V7hPKNAzqQ

#rutube #тнт

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7 комментариев
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Артём Прокопенко

2

После этой новости узнал, что RuTube ещё существует, до этого думал, что он умер где-то в 2007. Спасибо VC!

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Евгений Холтобин

Артём
0

Теперь его смерть придёт гораздо быстрее

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Артём Прокопенко

Евгений
2

Ну, кто знает, может, через год никаких альтернатив RuTube не будет, и он начнёт активно расти. 

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Alexander Romensky

Артём
2

Намекаете на "суверенный интеренет"?)

в таком случае, лучше просто отказаться от просмотра)

Ответить

Руслан Сатыбаев

1

Забыл что за произведение. В общем научная фантастика какая-то. Короче там реклама проэцировалась на сетчатку глаза прямо всем простым прохожим на улице. И чтобы её не видеть нужно было толи налог платить толи какую-то платную подписку. Ну так вот, похоже фантастика становится явью

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Михаил Седов

Руслан
3

вот да. в последнее время замечаю, что всё больше антиутопий становятся похожими на всё происходящее вокруг. 

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Ilya Popov

0

То чувство, когда готов исполнить любое желание рекламодателей...Rutube молодец, прогиб отличный. Жаль только, что это может породить прецедент

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