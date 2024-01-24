Нижегородское УФАС анонсировало дело из-за рекламы в Telegram-канале Arzamas без пометки о рекламодателе Статьи редакции
Это не первое дело против каналов в мессенджере за публикации без пометок о рекламе или маркировки.
- На распространение рекламы образовательного проекта в Telegram-канале Arzamas без соответствующей пометки и указания на рекламодателя пожаловался гражданин, говорится на сайте УФАС. Это нарушение ч.16 ст.18.1 закона о рекламе.
- «Спорная публикация выбивалась из тематики Telegram-канала и формировала интерес к компании, не относящейся к деятельности проекта Arzamas», — указала служба. Она признала рекламу ненадлежащей, на канал заведут административное дело.
- В сентябре 2023 года нижегородское УФАС завело дело в отношении физлица-основателя Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» за отсутствие пометки «реклама» на 16 публикациях. В декабре владелец канала получил штраф, его размер служба не называла.
- В ноябре управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу выписало штраф Telegram-каналу об автомобилях «Лиса рулит». По данным ведомства, в трёх случаях не было идентификатора рекламы в рекламных сообщениях. По словам автора канала Елены Лисовской, штраф составил по 100 тысяч рублей за каждый немаркированный рекламный пост, всего — 300 тысяч.
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Ох уж эти бдительные гражданины…
Не нравятся европейские ценности?
Эти маркировки так тяжело проставлять, я не понимаю? Конечно, нет, тогда в чем проблэм.
Колокольчик в носу тоже вроде не тяжело носить и делать «ку» тоже.
Изучить законодательство, а нюансов там много, заключить договор с площадкой, его нужно создать и согласовать, зарегистрироваться в ОРД, а потом еще отчитаться. Теперь умножаем это на 20- 30 публикаций в день, и получаем новую должность в компании. Это доп расход, который уменьшает прибыль тратит время и делает дороже товар или услугу которую вы покупаете. Ах да ошибка на каждом из этих этапов может обернуться штрафом - 500 000. А так никаких сложностей нет
Сам попробуй, расскажешь.
Спойлер: ох*еешь.
Денис, а ты посев на 100 каналов делал когда-нибудь?
https://vc.ru/marketing/492625-edinaya-sistema-ucheta-reklamy-v-internete-chto-znachit-novyy-zakon-o-markirovke-reklamy
Сам попробуй, ну или найми юриста. Так проще будет.
Нужен erid, который выдаётся при проведении оплаты рекламы через специальный счёт в банке и при наличии специальной выписки. Вот это в разы тяжелее
Тут теперь опасность на каждом шагу. В контакте теперь галочка о рекламе появилась при загрузке видео. Какое нибудь упоротое чудище увидит рекламу даже в логотипе Адидас на очередном видеоприколе и пожалуется в органы
минимальный тариф ОРД - 10000 рублей/мес 🤷♀️
не пониаешь, так попробуй, узнаешь и не будешь задавать глупых вопросов. Твой комент вот не промаркирован, а ведь это очевидная реклама противозачаточных
Пидарасы.
Что за слово пидарасы! Нужно написать литературно - каждый охотник желает знать где сидит фазан.
А как идентифицировали владельца канала?
Можно просто не светить свои данные.
да примерно так же, как и участников закрытых групп и приватных каналов
телегу для того и пиарили, кто поверил, сейчас лес валит
Они же объявляли, что у них есть технология определения владельцев телеграмм каналов
Рекламодателей ищут через рекламные биржи. Там верификация 100%
Или по-старинке общаешься с ботами в группах по ВП
Очередная попытка запугать чтоб платили. Найти никому неизвестный канал и рассказать что он оштрафован на дохyлиард денег. Это сразу всех запугает и они понесут свои кровные в Яндекс и ВК. А те поделятся с чиновниками..
Такая вот многоходовочка
Если честно, реклама, в Нижегородских пабликах ну очень дорогая(не для всех бизнесов конечно) мы от нее отказались, еще в прошлом году было терпимо. А с такими штрафами теперь горожане будут получать 100 звонков в день с полезной информацией.
Поясните, нахуя это ввели?
Расслоение общества, больше бедных больше богатых. Богатых кормить как-то нужно. Это вкратце
Чтобы забрать твои и мои деньги
Ладно, согласен, этот любитель гифок и правда надоел
Идиоты, сэр!
УФАС анонсировало дело? билеты в кассах спортлото видимо продавать будут на премьеру? как-то это все дико звучит.
Новость вселенского масштаба
Я не удивлен новостям, обязательно должен быть кто-то, кто не понимает с первого раза!
Вы рекламой занимаетесь?
Лучше бы эфирные каналы штрафовали за постоянную рекламу, как их включаешь - хочется разбить топором экран и навсегда удалить эти каналы из списка каналов.
Нет, я не настолько против рекламы, но то, как её пихают на эфирном ТВ можно сравнить с изнасилованием.
Правильно делают, что следят. Удивительно, что в комментариях большинство на стороне рекламодателей, любители шиллить всякий мусор, не иначе.