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Полина Лааксо
Торговля

Amazon запустит витрину с недорогими китайскими товарами, чтобы противостоять Shein и Temu — СМИ

Без торговых марок и с ценами преимущественно ниже $20.

  • CNBC и Nikkei Asia сообщили об этом со ссылкой на закрытое мероприятие для продавцов из Китая. Amazon будет привозить товары из Китая сама — максимум за 11 дней от даты заказа. На июнь 2024 года китайские продавцы самостоятельно доставляют продукцию на склады компании в США.
  • Маркетплейс рассчитывает, что так поможет им снизить затраты. К тому же благодаря такой модели его партнёры смогут проверять интерес к новым товарам, выпуская сперва небольшие партии. А увеличивать объёмы будут потом — если того потребует спрос. По схожей схеме работает Shein.
  • В Amazon не подтвердили и не опровергли планы. По данным Nikkei Asia, формировать запасы на китайских складах начнут через «несколько месяцев».
Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.inc.com%2Fhoward-tullman%2Fchinas-amazing-failure-in-china.html&amp;psig=AOvVaw2SHS4pP_59-HM-e8Qj6MwF&amp;ust=1719584509556000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCLDOmtD9-4YDFQAAAAAdAAAAABAE" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Inc</a>
Источник фото: Inc
  • За «последние годы» китайские торговые платформы Shein и Temu укрепили позиции на рынке США, завлекая покупателей низкими ценами на электронику, одежду и товары для дома.
  • Amazon рассказывала, что в 2023 году количество товаров, проданных китайскими продавцами, выросло более чем на 20% год к году. А число таких партнёров с объёмом продаж свыше $10 млн увеличилось на 30%.
Полина Лааксо
Торговля
Торговая война США и Китая «взрастила гиганта»: история онлайн-магазина Shein, который обходит по продажам Zara и H&M

Он продаёт топы за пару долларов, при этом оценивается в $30 млрд и бьёт рекорды Amazon. Как благодаря отлаженной логистике, налоговым лазейкам и ИИ-технологиям китайский бренд утроил продажи и что ждёт его в будущем — в пересказе

#amazon #новости

1
11
11 комментариев
Александр Соар

Весь Amazon и так напичкан китайским ширпотребом. Только в три, а то и в десять раз дороже.. чем на Алиэкспресс.

3
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Freeman

С чего вы взяли, что он и так забит китайскими товарами, вроде нигде этой инфы нет или это чисто ваши догадки?

1
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Джанчик

Классический маркетплейс

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Вадим Д.

Битва китайскими товарами в американских магазинах будет идти до последнего американца?

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умный человек

Видимо невыгодно бороться поднимая пошлину в этой индустрии

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Куртуазный маньерист

Лучше им сделать ответвление Амазон лоукост. Назвать площадку к примеру Nozama.

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Запопу Кусь

Америкосы спокойно затариваются алишке. Причём для этих гадов ещё и цену часто делают ниже. 😠

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