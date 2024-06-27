Amazon запустит витрину с недорогими китайскими товарами, чтобы противостоять Shein и Temu — СМИ

Без торговых марок и с ценами преимущественно ниже $20.CNBC и Nikkei Asia сообщили об этом со ссылкой на закрытое мероприятие для продавцов из Китая. Amazon будет привозить товары из Китая сама — максимум за 11 дней от даты заказа. На июнь 2024 года китайские продавцы самостоятельно доставляют продукцию на склады компании в США.Маркетплейс рассчитывает, что так поможет им снизить затраты. К тому же благодаря такой модели его партнёры смогут проверять интерес к новым товарам, выпуская сперва небольшие партии. А увеличивать объёмы будут потом — если того потребует спрос. По схожей схеме работает Shein.В Amazon не подтвердили и не опровергли планы. По данным Nikkei Asia, формировать запасы на китайских складах начнут через «несколько месяцев».Источник фото: IncЗа «последние годы» китайские торговые платформы Shein и Temu укрепили позиции на рынке США, завлекая покупателей низкими ценами на электронику, одежду и товары для дома.Amazon рассказывала, что в 2023 году количество товаров, проданных китайскими продавцами, выросло более чем на 20% год к году. А число таких партнёров с объёмом продаж свыше $10 млн увеличилось на 30%.Полина ЛааксоТорговля20.06.2021Торговая война США и Китая «взрастила гиганта»: история онлайн-магазина Shein, который обходит по продажам Zara и H&M Он продаёт топы за пару долларов, при этом оценивается в $30 млрд и бьёт рекорды Amazon. Как благодаря отлаженной логистике, налоговым лазейкам и ИИ-технологиям китайский бренд утроил продажи и что ждёт его в будущем — в пересказе #amazon #новости111 149611 комментариевАлександр Соар59мВесь Amazon и так напичкан китайским ширпотребом. Только в три, а то и в десять раз дороже.. чем на Алиэкспресс.3СвернутьОтветитьFreeman56мС чего вы взяли, что он и так забит китайскими товарами, вроде нигде этой инфы нет или это чисто ваши догадки?13 ответаОтветитьДжанчик14мКлассический маркетплейсОтветитьВадим Д.57мБитва китайскими товарами в американских магазинах будет идти до последнего американца?Ответитьумный человек56мВидимо невыгодно бороться поднимая пошлину в этой индустрииОтветитьКуртуазный маньерист46мЛучше им сделать ответвление Амазон лоукост. Назвать площадку к примеру Nozama.ОтветитьЗапопу Кусь43мАмерикосы спокойно затариваются алишке. Причём для этих гадов ещё и цену часто делают ниже. 😠Ответить1 комментарий