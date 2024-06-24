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Таня Боброва
Торговля

«Перекрёсток» рассказал о тестах роботов-уборщиков в супермаркетах

До этого сеть тестировала робота-кота, который предлагал товары по акции, но он не прошёл испытания из-за «экономических факторов».

  • Первые 10 роботов-уборщиков появились в супермаркетах сети в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге, рассказали в X5 Group.
  • Роботы умеют выполнять комплексную уборку, здороваться с покупателями и просить пропустить их. Сотрудники меняют фильтры и запускают роботов.
  • Во время тестов, которые продлятся до августа 2024 года, компания планирует найти оптимальный способ уборки помещений. За час человек с поломоечной машиной отмывает 100 м², робот — 1000 м², отметили в компании. Роботы сделаны в Китае.
Робот-уборщик / Источник: X5 Group
Робот-уборщик / Источник: X5 Group
  • В феврале 2024 года «Перекрёсток» тестировал робота-полку в виде кота: он беседовал с покупателями и предлагал товары по акции. В X5 Group отметили, что несмотря на «позитивную» реакцию покупателей проект не прошёл пилотные испытания из-за «экономических факторов».
Робот-кот / Источник: X5 Group
Робот-кот / Источник: X5 Group
Робот-кот / Источник: X5 Group

#x5group #перекресток #роботы

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4 комментария
Вадим Д.

умеют выполнять комплексную уборку, здороваться с покупателямиЧем выгодно отличаются от людей.
Сотрудники меняют фильтры и запускают роботовВот и определились кто для чего нужен.

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Владимир Кузиков

хочу такого домой, пусть убирает, здоровается и раздает пивас гостям

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Михаил Юмашев

какие милахи) Роботы умеют выполнять комплексную уборку, здороваться с покупателями и просить пропустить их.- еще и вежливые,в отличие от работниц

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Олег Трубач

Когда убираешь такие огромные супермаркеты, то я бы тоже всегда ходил злой и не здоровался

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