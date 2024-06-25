«Гипермаркеты помогли рынку развиться, но пришло время уступить онлайну»: глава «ВсеИнструменты.ру» — о компании и конкуренции с другими игроками

Мы стараемся закрывать потребности клиента как с точки зрения наличия ассортимента, так и с точки зрения его качества. Кроме того, мы не можем отдать контроль цен продавцу, потому что будут проблемы с оптовой системой. И мы контролируем ассортимент, который хранится на складах, — нельзя положить на полки все 1,5 млн SKU (уникальная единица товара — vc.ru), поэтому нам важно управлять сроком хранения и контролировать долговую нагрузку на компанию.
Валентин Фахрутдинов, гендиректор «ВсеИнструменты.ру»
в России дефицит управленцевЭто факт, причем везде и на всех уровнях
Особенно на самом главном
Ходишь по тонкому льду.
Да не только управленцев
В целом дефицит кадров
«В мире нет других компаний, растущих на 50% в год» 🤡
Ну вот, а Ситилинк только витрины изобрёл.
А "Петрович" - норм?