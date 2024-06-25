«Гипермаркеты помогли рынку развиться, но пришло время уступить онлайну»: глава «ВсеИнструменты.ру» — о компании и конкуренции с другими игроками

Мы стараемся закрывать потребности клиента как с точки зрения наличия ассортимента, так и с точки зрения его качества. Кроме того, мы не можем отдать контроль цен продавцу, потому что будут проблемы с оптовой системой. И мы контролируем ассортимент, который хранится на складах, — нельзя положить на полки все 1,5 млн SKU (уникальная единица товара — vc.ru), поэтому нам важно управлять сроком хранения и контролировать долговую нагрузку на компанию.

Валентин Фахрутдинов, гендиректор «ВсеИнструменты.ру»