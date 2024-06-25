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Евгения Евсеева
Торговля

«Гипермаркеты помогли рынку развиться, но пришло время уступить онлайну»: глава «ВсеИнструменты.ру» — о компании и конкуренции с другими игроками

Главное из интервью «Ведомостей» с гендиректором онлайн-ритейлера Валентином Фахрутдиновым.

Фото: «ВсеИнструменты.ру»
Фото: «ВсеИнструменты.ру»

Основные клиенты — малый и средний бизнес

  • Привычка к ремонту своими руками в России идёт ещё из СССР, где она зародилась в качестве необходимости — так как не было возможности вызвать мастера. Сейчас такой нужды нет, но культура передалась.
  • Основные клиенты — бизнес, увлечённые профессионалы и люди, которым нравится делать что-то своими руками. Возраст — 25-55 лет. Представителей сегмента моложе нет, так как направление не очень популярно, но «со временем всё придёт». Покупают товары как мужчины, так и женщины.
  • Целевой сегмент — малый и средний бизнес, они чаще всего совершают покупки. У компании в «ритуал» возведена обратная связь: с клиентами стараются общаться, для этого раз в квартал топ-менеджеры едут в город, где находятся ПВЗ магазина, и проводят 10-15 встреч с корпоративными клиентами.
  • Активная база — 400 тысяч компаний. Сегменты разные: основной — химическая, деревообрабатывающая, металлообрабатывающая промышленность, медицинское производство, есть строительство и ремонт (в него входит благоустройство и обслуживание зданий). Портфель «диверсифицированный», доля самого крупного клиента — меньше половины процента.
  • Клиенты-физлица и компании отличаются: первые подвержены «сезонности», вторые — нет. Но в пандемию Covid-19, например, b2b-компании чувствовали себя хуже. Однако компания «легко это перенесла», так как доля обычных покупателей «тоже внушительная».

«Умных» складов нет, ПВЗ по франшизе не открывают — их сложно контролировать

  • «ВсеИнструменты.ру» работает по модели 1P (first-party) — он сам закупает товары у поставщиков и перепродаёт. Выбрали её, потому что специализированный ассортимент тяжело найти даже за рубежом, когда он в собственности — проще выполнять заказы. На маркетплейсах же, к примеру, представлены массовые товары, которые легко найти и заменить.

  • 90% товаров покупают в России за рубли, ещё 10% — зарубежные поставщики. Доля самого крупного поставщика — около 5%, их «очень много», поэтому проблем из-за ухода кого-либо не возникает.

Мы стараемся закрывать потребности клиента как с точки зрения наличия ассортимента, так и с точки зрения его качества. Кроме того, мы не можем отдать контроль цен продавцу, потому что будут проблемы с оптовой системой. И мы контролируем ассортимент, который хранится на складах, — нельзя положить на полки все 1,5 млн SKU (уникальная единица товара — vc.ru), поэтому нам важно управлять сроком хранения и контролировать долговую нагрузку на компанию.
Валентин Фахрутдинов, гендиректор «ВсеИнструменты.ру»
  • Физических магазинов нет, есть больше 1000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по России. Их размещают так, чтобы клиентам было удобно забирать заказы: например, на выездных магистралях рядом с парковкой.
  • В компании работает 10 тысяч человек, больше 70% — сотрудники ПВЗ и складов. Последних у компании 23 штуки, общая складская площадь — 600 тысяч м². Самые крупные — в Домодедове и Быкове. Помещения находятся в долгосрочной аренде.
  • «Умных» складов нет — они окупаются в среднем за 10-15 лет, «ВсеИнструменты.ру» интересует меньший срок, не больше пяти лет. К тому же, сделать такой склад сложно из-за слишком разнообразного ассортимента. А оборудование нужно закупать зарубежное.
  • За 2022-й капитальные затраты превысили 1,3 млрд рублей, в 2023-м — 1,6 млрд рублей. Деньги в основном идут на оборудование на складах, стеллажи и системы безопасности. Ещё часть — на ПВЗ, все они находятся под контролем компании. Франшизу не открывают, так как она может ухудшить клиентский опыт, внутренняя команда «лучше понимает чувства покупателей».

Конкуренция с другими игроками

  • Из публичных компаний, с кем «ВсеИнструменты.ру» могут себя сравнить, — Ozon, но он работает по модели маркетплейса и убыточен. Себя считают лидерами в онлайн-сегменте с «редким сочетанием роста выручки и прибыльности» и полагают, что в мире нет других компаний, которые по выручке растут на 50% в год. К ритейлу себя компания не относит.
  • «ВсеИнструменты.ру» не могут позволить себе принимать «решения на интуиции», поэтому выстроили команду топ-менджмента и ключевого персонала. С этим были сложности, так как в России дефицит управленцев. Последние пять лет онлайн-ритейлер вкладывался в собственный корпоративный университет и рост руководителей внутри компании. При этом конкуренты у них управленцев не «хантят».
  • «Леруа Мерлен» (теперь — «Лемана про») — нынешний лидер DIY-сегмента (do-it-yourself или «сделай сам» — товары для дома, строительства, ремонта и дачи), но российские компании растут быстрее, поэтому в итоге именно они займут первые позиции. Но если офлайн-лидер пойдёт в онлайн, рынок только обогатится.
  • «ВсеИнструменты.ру» благодарны конкурентам, однако строят свою стратегию без опоры на них — «обогащаются, изучают, берут себе лучшие практики», но фокусируются на себе и клиентах. Копировать — это «путь в никуда».
  • Больше смотрят на иностранные компании, которые «на пять лет впереди». С них берут пример в работе с командой — например, с программой мотивации — и клиентским сервисом. Вдохновляют «результаты, которые компании достигли по доле рынка и собственной торговой марки».

Разница между онлайн- и офлайн-компаниями

  • Лет десять назад на рынке доминировали «бигбоксы» по типу «Леруа Мерлен» и «Строительного двора» — это «магазины-коробки», которые ориентированы на обычных покупателей, не компании. Сейчас им нужно перестраивать бизнес-модель, чтобы догнать онлайн-магазины по темпам роста. Новых DIY-гипермаркетов в России нет — недостаточно площадей, а цена ошибки в рентабельности слишком высока.
Гипермаркеты сильно помогли развиться рынку, улучшили клиентский опыт, и мы им за это благодарны. Но пришло время уступить место онлайну. И мы, как номер один, соберём все сливки этого роста.
Валентин Фахрутдинов, гендиректор «ВсеИнструменты.ру»
  • Компания работает на «огромном рынке» с растущей долей онлайна. Сейчас его объём 6,8 трлн рублей, прогноз аналитиков к 2028-му — 14,7 трлн рублей. Рынок поддерживают государственные и строительные проекты. Меньше людей делают ремонт сами, это должно развить b2b-рынок. Офлайн «стагнирует», люди перетекают в онлайн, где «ВсеИнструменты.ру» планирует оставаться лидером.

Планы по развитию

  • IPO всегда рассматривали как вариант развития, впервые мысль о выходе на биржу появилась восемь лет назад — после этого в компании стали улучшать внутренние процессы и усиленно «завоёвывать» рынок, чтобы стать первыми в онлайн-сегменте.
  • Компания собирается развивать ассортимент, вкладываться в логистику и наращивать количество складских площадей — у зарубежных аналогов «миллионы квадратных метров». Должен сократиться срок доставки из ПВЗ. Также «ВсеИнструменты.ру» хочет нарастить долю собственных марок долю с 13 до 20%, для этого нужен производитель за рубежом.

#новости #всеинструменты

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18
18 комментариев
Инло Макс

в России дефицит управленцевЭто факт, причем везде и на всех уровнях

3
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Покер

Особенно на самом главном

1
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Слегка Придурковатый

Ходишь по тонкому льду.

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Вика Мантулина

Да не только управленцев
В целом дефицит кадров

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Nix Green

«В мире нет других компаний, растущих на 50% в год» 🤡

3
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Вадим Д.

Ну вот, а Ситилинк только витрины изобрёл.

1
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Слегка Придурковатый

А "Петрович" - норм?

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