«Пятёрочка» предложила франчайзи выкупать магазины, требующие ремонта

Покупка обойдётся дешевле открытия новой точки, но придётся вложиться в реконструкцию. Пока доступны для покупки 13 объектов — один в Омске, другие находятся в небольших городах, в том числе и в Подмосковье, пишет «Коммерсантъ». Количество магазинов будет расширяться, все они требуют вложений в реконструкцию.Речь об «обратном франчайзинге» — предприниматель работает под определённым брендом, но всё управление берёт на себя его владелец.До сих пор франчайзи могли открыть только новые «Пятёрочки» — инвестиции в каждую составляют около 20 млн рублей. Покупка работающего магазина дешевле — 3-5 млн рублей, но нужно будет вложиться в ремонт. Паушальный взнос и для новой точки, и для уже действующего магазина одинаковый — 500 тысяч рублей. Агентское вознаграждение для франчайзи — 25% от выручки магазина.Всего у «Пятёрочки» около 21,6 тысячи точек, из них около 370 магазинов — под управлением франчайзи, пишет «Коммерсантъ».#новости #пятёрочка
Продается пятерочка БУ, не битая, не крашенная, владелец девушка, требует легкого ремонта 😃
Просто в декрет уходит, так-то там обороты бешеные, так бы и работали сами!
ещё и пользовались аккуратно)
А зачем продавать точку, если она приносит прибыль? Значит окупаемость инвестиций на ремонт недостаточна, и выгоднее ее продать. А зачем покупать точку, чья окупаемость ремонта сомнительная по мнению ее владельца?
С тобой франшизного бизнеса не построишь...
Удобно.
Почему бы и нет.