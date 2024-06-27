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Евгения Евсеева
Торговля

«Пятёрочка» предложила франчайзи выкупать магазины, требующие ремонта

Покупка обойдётся дешевле открытия новой точки, но придётся вложиться в реконструкцию.

  • Пока доступны для покупки 13 объектов — один в Омске, другие находятся в небольших городах, в том числе и в Подмосковье, пишет «Коммерсантъ». Количество магазинов будет расширяться, все они требуют вложений в реконструкцию.

  • Речь об «обратном франчайзинге» — предприниматель работает под определённым брендом, но всё управление берёт на себя его владелец.

  • До сих пор франчайзи могли открыть только новые «Пятёрочки» — инвестиции в каждую составляют около 20 млн рублей. Покупка работающего магазина дешевле — 3-5 млн рублей, но нужно будет вложиться в ремонт.

  • Паушальный взнос и для новой точки, и для уже действующего магазина одинаковый — 500 тысяч рублей. Агентское вознаграждение для франчайзи — 25% от выручки магазина.
  • Всего у «Пятёрочки» около 21,6 тысячи точек, из них около 370 магазинов — под управлением франчайзи, пишет «Коммерсантъ».

#новости #пятёрочка

4
13
13 комментариев
Михаил

Продается пятерочка БУ, не битая, не крашенная, владелец девушка, требует легкого ремонта 😃

2
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Oleg Gorbunov

Просто в декрет уходит, так-то там обороты бешеные, так бы и работали сами!

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flash

ещё и пользовались аккуратно)

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Андрей Новиков

А зачем продавать точку, если она приносит прибыль? Значит окупаемость инвестиций на ремонт недостаточна, и выгоднее ее продать. А зачем покупать точку, чья окупаемость ремонта сомнительная по мнению ее владельца?

1
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Иванов Иван

С тобой франшизного бизнеса не построишь...

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Joe cocker

Удобно.

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Александр

Почему бы и нет.

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