«Пятёрочка» предложила франчайзи выкупать магазины, требующие ремонта

Пока доступны для покупки 13 объектов — один в Омске, другие находятся в небольших городах, в том числе и в Подмосковье, пишет «Коммерсантъ». Количество магазинов будет расширяться, все они требуют вложений в реконструкцию.

Речь об «обратном франчайзинге» — предприниматель работает под определённым брендом, но всё управление берёт на себя его владелец.

До сих пор франчайзи могли открыть только новые «Пятёрочки» — инвестиции в каждую составляют около 20 млн рублей. Покупка работающего магазина дешевле — 3-5 млн рублей, но нужно будет вложиться в ремонт.

Паушальный взнос и для новой точки, и для уже действующего магазина одинаковый — 500 тысяч рублей. Агентское вознаграждение для франчайзи — 25% от выручки магазина.

Всего у «Пятёрочки» около 21,6 тысячи точек, из них около 370 магазинов — под управлением франчайзи, пишет «Коммерсантъ».