Всё товары будут выходить под новым брендом, продукцию под старой маркой распродадут в 2024 году. Группа компаний, которая объединяет бывшие активы французского производителя электрооборудования Legrand в России и Беларуси, сообщила vc.ru, что сменит название на Daccord.Название отсылает к «французским корням», с этого языка оно переводится как «согласие» — с партнёрами, потребителями и командой. Появился новый слоган: «Удобно работать. Комфортно жить». Компания сохранила те же цвета — красный и чёрный, а логотип, как и у Legrand, формой напоминает выключатель или розетку.Обновление — «закономерный шаг» после ухода бывшей материнской компании из России, отмечают в Daccord. Все оставшиеся в стране производства продолжают работу, они не останавливались.Компания планирует выпускать товары уже под новым брендом, также она собирается расширить ассортимент. Кроме того, у Daccord сформировался склад продукции под маркой Legrand, который она планирует распродать в 2024 году.Legrand открыла своё первое представительство в России в 1993 году, говорится на её сайте. В январе 2023 года французская компания объявила об уходе из России и ожидала обесценивания активов на €150 млн. В июле Telegram-канал Baza писал, что новый собственник планирует ребрендинг. При этом предприятия якобы закупили комплектующие в Европе с запасом на год и наладили работу с Китаем.В октябре Legrand объявила о продаже российского бизнеса производителю электротехники IEK Group. Условия сделки не раскрывались.#новости #legrand #daccord
Делал ремонт, купил выключатели и разетки Legrand, типа лучшие. Развалиись через год.. все пришлось менят.
Странная история. Как может развалиться установленная розетка? На нее обычно нет физических нагрузок. У меня были случаи, что разваливались розетки (не легранд), но это происходило во время монтажа.
"Лучшие" это какую серию ты поставил?
Мне всегда казалось что это галимый Китай с рф шильдиком
Оказалось что это галимый Китай с французским шильдиком
Борк отдыхает, Москва гуляет
не думали им эти розетки развалившиеся вернуть?) Может добились бы компенсации
их подделывают все кому не лень, оригиналы неплохого качества, но не дешевые разумеетс
Legrand надо ставить Valena Classic, новые серии уже совсем не торт.