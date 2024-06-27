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Евгения Евсеева
Торговля

Бывший бизнес французского производителя электрооборудования Legrand в России и Беларуси переименовали в Daccord

Всё товары будут выходить под новым брендом, продукцию под старой маркой распродадут в 2024 году.

  • Группа компаний, которая объединяет бывшие активы французского производителя электрооборудования Legrand в России и Беларуси, сообщила vc.ru, что сменит название на Daccord.
  • Название отсылает к «французским корням», с этого языка оно переводится как «согласие» — с партнёрами, потребителями и командой. Появился новый слоган: «Удобно работать. Комфортно жить». Компания сохранила те же цвета — красный и чёрный, а логотип, как и у Legrand, формой напоминает выключатель или розетку.
Бывший бизнес французского производителя электрооборудования Legrand в России и Беларуси переименовали в Daccord
  • Обновление — «закономерный шаг» после ухода бывшей материнской компании из России, отмечают в Daccord. Все оставшиеся в стране производства продолжают работу, они не останавливались.
  • Компания планирует выпускать товары уже под новым брендом, также она собирается расширить ассортимент. Кроме того, у Daccord сформировался склад продукции под маркой Legrand, который она планирует распродать в 2024 году.
  • Legrand открыла своё первое представительство в России в 1993 году, говорится на её сайте. В январе 2023 года французская компания объявила об уходе из России и ожидала обесценивания активов на €150 млн. В июле Telegram-канал Baza писал, что новый собственник планирует ребрендинг. При этом предприятия якобы закупили комплектующие в Европе с запасом на год и наладили работу с Китаем.
  • В октябре Legrand объявила о продаже российского бизнеса производителю электротехники IEK Group. Условия сделки не раскрывались.

#новости #legrand #daccord

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31
31 комментарий
Недопил

Делал ремонт, купил выключатели и разетки Legrand, типа лучшие. Развалиись через год.. все пришлось менят.

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Griby Lenina

Странная история. Как может развалиться установленная розетка? На нее обычно нет физических нагрузок. У меня были случаи, что разваливались розетки (не легранд), но это происходило во время монтажа.

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lakoros

"Лучшие" это какую серию ты поставил?

1
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Mikhail

Мне всегда казалось что это галимый Китай с рф шильдиком
Оказалось что это галимый Китай с французским шильдиком

Борк отдыхает, Москва гуляет

1
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Oleg Usmanov

не думали им эти розетки развалившиеся вернуть?) Может добились бы компенсации

1
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Unknown-v3

их подделывают все кому не лень, оригиналы неплохого качества, но не дешевые разумеетс

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Бонифаций на каникулах

Legrand надо ставить Valena Classic, новые серии уже совсем не торт.

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