Сеть «жёстких» дискаунтеров В1 от «Магнита» начала тестировать электронные ценники

Пилотный проект продлится до конца 2024 года.Источник: Shopper'sВ1 («Первый выбор», входит в группу «Магнит») начала тестировать электронные ценники в одном из магазинов в Москве.Они работают на основе технологии электронных чернил (e-ink). Информация о товарах и ценах обновляется автоматически в режиме реального времени.Ритейлер считает, что использование таких ценников позволит перераспределить загрузку сотрудников, которые раньше меняли бумажные ценники вручную, исключает ошибки и обеспечивает отображение всегда актуальных цен и информации о товарах.За время тестов сеть оценит окупаемость технологии, а также, как её использование повлияет на продажи магазина, производительность труда персонала и впечатления покупателей. После компания решит, масштабировать ли проект.Источник: Shopper's«Магнит» объявил о запуске сети «жёстких» дискаунтеров под брендом B1 или «Первый выбор» в феврале 2023 года. По собственным данным, на июнь 2024 года она объединяет 103 магазина в Москве и области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.Среди российских ритейлеров электронные ценники уже используют «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Сам «Магнит» тестировал их в 2016 году, «Фасоль» (проект Metro) — в 2019-м, «Дикси» — в 2023-м. Последний отмечал, что раньше электронные ценники были «достаточно дорогой технологией», поэтому массово их не использовали. Теперь на рынке больше решений.#новости #магнит
Пока донес персики до кассы, они уже стали на 10% дороже, и не докажешь, что наебали
Сфоткали и пошли на кассу
такие ценники будут не для всего в любом случае) да и есть камеры, если прям разобраться и доказать свое хочется
ну это вряд ли, а вот "Повышенный спрос" - легко
Тихон Смирнов уже сто раз объяснил, почему не взлетает: дорого (как сами ценники, так и инфраструктура под это барахло). Галя-отмена в разы лучше справляется.
Инфраструктура это написать программу, которая будет отсылать цифры на ценники? Вроде и приложения есть у магазинов, и КСО, думаешь не справятся наши программисты?
Смотрел то видео, там была главная (и как я понимаю единственная) проблема - ценники дорогие, и их можно спиздить, а работают от батареек, которые нужно менять.
В чём проблема подрядить какой-нибудь российский завод делать стеллажи со встроенными ценниками, которые будут питаться от электричества по проведённым проводам (типо терминалов для оплаты проезда в автобусах) я так и не понял
Это какой-то туз?