«Яндекс Лавка» начала тестировать доставку расширенного ассортимента из 10 тысяч товаров за час

В сервисе считают, что так клиенты смогут закупаться впрок.Сервис рассказал, что запустил услугу в Нагорном районе в Москве. Пользователям «Лавки» доступны около 10 тысяч товаров, в том числе детские товары, бытовая химия, товары для дома и ремонта. «Скоро» станет доступна новая продукция в категориях «Товары для кухни» и «Техника».Заказы доставляют курьеры на автомобилях в течение часа после оформления или в другой удобный временной интервал.Для запуска услуги компания открыла большой даркстор в Москве: площадь таких складов будет составлять до 1000 м², по сравнению с обычными они вмещают почти вдвое больше товаров, а радиус их покрытия в семь раз больше — до 5 км. Ещё два таких склада «Лавка» планирует открыть летом 2024 года.Если пользователь находится в зоне доставки большого даркстора, приложение предложит ему сделать заказ из «Большой Лавки». Возможность оформить заказ с доставкой от 10 минут из «Лавки у дома» останется.Услуга доступна в приложении «Лавки», на витринах «Яндекс Еды», «Маркета», «Деливери» и «Яндекс Go».Источник: «Яндекс Лавка»#новости #яндекславка
Ленивые москвичи, не пробовали жёпку оторвать и дойти до магазина? А то пока в своих норках сидите, Собянин всю Москву застроит до неузнаваемости, парки ваши уничтожит и бордюринг сделает. Что он сейчас и делает, задолбал сил нет.
Вон уже парк Коломенское уничтожил, пока вы сидите
У вас все хорошо с логикой? Начали про жёпку оторвать, а переключились на тему, не имеющую отношения к статье.
По существу. Зачем идти до магазина? Вас не смущает потраченное время на это?
Очередной борцун с режимом выполз. Парки Собянин оказывается уничтожает)))) На Коломенском меняют ублюдскую плитку на новую ровную, набережную превратят в современную прогулочную зону. Охеренно всё Собянин делает, а не нравится - чемодан-вокзал-Магадан - там всё по старому, как ты любишь))
Есть дела по важнее, чем ходить по магазинам
я свою жёпку лучше ради чего то интереснее оторву, ради в прогулки в парке или на каяках покатаюсь, а на покупку продуктов много времени тратить не охота)
Шо там с Коломенским?
Я пользуюсь Лавкой и давно не хожу в магазины и я не ленивая, а наоборот
По-моему, Москва отличная просто! А что там с Коломенским? С другими парками вроде все хорошо — цветут на глазах.