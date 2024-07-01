«Сбермаркет» стал «Купером» и переехал на новый домен

Инвестиции в ребрендинг не раскрыли.На сайте уже доступен обновлённый логотип. Форму более 64 тысяч сборщиков и курьеров, а также брендирование свыше 1000 автомобилей и 1100 зон в гипермаркетах обновят в течение «ближайших месяцев».«Новое имя значит "покупать", ведь в нашем приложении можно купить всё что угодно. Курьеры-куперы прекрасно знают твой район и быстро привезут всё самое нужное», — объяснила переименование компания. По её словам, «Купер» — «это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все».Как вам ребрендинг?НравитсяНе нравитсяПока не понялНет голосовАнонимныйВ 2023 году ребрендинг прошёл и у «Сбермегамаркета». Сервис переименовали в «Мегамаркет», объяснив, что «такой большой маркетплейс не может стоять на месте».#сбер #новости #сбермаркет #купер
На английском — Cooper, это чувак, который делает деревянные бочки
А на французском — Couper, это вообще глагол означающий резать (купировать).
Но ни на каком другом оно не означает покупать.
Вывод — чуваки из сбера долбоёбы.
Вывод — чуваки из сбера долбоёбы.А то ты раньше этого не знал
а у меня сразу лезет какая-то ассоциация с «перекупом»/«перекупщиками» ☹️
По татарски это вообще - овраг
Можно было оставить только 4 последних слова. ;D
Это срусского языка от слова купить.
Можно еще Сгоняльщик