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Полина Лааксо
Торговля

«Сбермаркет» стал «Купером» и переехал на новый домен

Инвестиции в ребрендинг не раскрыли.

  • На сайте уже доступен обновлённый логотип. Форму более 64 тысяч сборщиков и курьеров, а также брендирование свыше 1000 автомобилей и 1100 зон в гипермаркетах обновят в течение «ближайших месяцев».
  • «Новое имя значит "покупать", ведь в нашем приложении можно купить всё что угодно. Курьеры-куперы прекрасно знают твой район и быстро привезут всё самое нужное», — объяснила переименование компания. По её словам, «Купер» — «это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все».
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«Сбермаркет» стал «Купером» и переехал на новый домен
  • В 2023 году ребрендинг прошёл и у «Сбермегамаркета». Сервис переименовали в «Мегамаркет», объяснив, что «такой большой маркетплейс не может стоять на месте».

#сбер #новости #сбермаркет #купер

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85 комментариев
Невероятный Блондин

На английском — Cooper, это чувак, который делает деревянные бочки
А на французском — Couper, это вообще глагол означающий резать (купировать).
Но ни на каком другом оно не означает покупать.

Вывод — чуваки из сбера долбоёбы.

32
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Aina Timo

Вывод — чуваки из сбера долбоёбы.А то ты раньше этого не знал

6
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Полина Лааксо
Автор

а у меня сразу лезет какая-то ассоциация с «перекупом»/«перекупщиками» ☹️

2
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Hubba bubba

По татарски это вообще - овраг

1
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Kiss1nger

Можно было оставить только 4 последних слова. ;D

2
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Brother

Это срусского языка от слова купить.

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Недопил

Можно еще Сгоняльщик

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