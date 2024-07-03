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Полина Лааксо
Торговля

На Ozon сократился ассортимент «дорогостоящей» электроники из Китая — из-за санкций и пошлин

По словам источника «Ъ», с тем же столкнулись Wildberries и AliExpress.

  • Доставку из Китая осложнили проблемы с взаиморасчётами, сообщили «Ъ» в Ozon. С весны 2024 года большинство банков ужесточили проверку контрагентов, поставляющих товары в Россию.
  • Затем ситуация усугубилась санкциями со стороны ЕС, который запретил своим фирмам использовать «российский аналог SWIFT» — Систему передачи финансовых сообщений.
  • Ещё один негативный фактор — сниженный порог беспошлинного ввоза. С января 2020 года лимит составлял €200. В марте 2022-го его временно увеличили до €1000. А с 1 апреля 2024 года снова снизили до €200. Вот продавцы и корректируют ассортимент, отдавая приоритет более недорогим товарам.
  • На момент публикации этой заметки в разделе «Электроника из-за рубежа» на Ozon есть восемь стандартных ноутбуков и всего один игровой. Системных блоков — девять.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • По словам источника «Ъ» на рынке онлайн-торговли, с такой же ситуацией столкнулись Wildberries и AliExpress. Но последний отказался от комментариев. А в Wildberries сообщили, что не заметили «значимого» изменения ассортимента.
Евгения Евсеева
Деньги
Reuters рассказал об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем

Их проводят небольшие региональные банки в Китае, ещё не попавшие под санкции США.

#новости #китай #ozon

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60 комментариев
Покер

Зато своё как начнём сейчас делать!
И компьютеры, и ноутбуки, и смартфоны, и машины
Только на пользу!

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1
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Kibi

Свое ,к сожалению, только отходы.

7
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Запопу Кусь

Так и знала, что либералы будут ухмыляться в комментах 🤭

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Невероятный Блондин

Покупать на Ozon из-за рубежа, это отдельный вид извращения с гарантией потерять свои деньги.

8
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Полина Лааксо
Автор

покупала через озон глобал виниловую пластинку. привезли даже раньше заявленного срока и упаковали хорошо. но комп, конечно, не рискнула бы так заказывать

6
1
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Mikhail Medvedev

Покупал thinkbook за 80.000. Все доехало в целости и сохранности, в РФ нет ноутбуков на новых процах, типа amd8845, только какое то старье толкают.

4
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Gedevan

Покупать на Ozon из-за рубежа, это отдельный вид извращения с гарантией потерять свои деньги.заказывал два раза AirPods с пометкой оригинальный товар, оба раза приходила подделка

1
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