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Полина Лааксо
Торговля

Wildberries начал принимать заявки от владельцев помещений, которые хотят сдать их в аренду под ПВЗ

Маркетплейс запустил сервис WB Rent, который до этого тестировал.

  • Помещение должно отвечать четырём требованиям: площадь — 40-120 м², находится на первом или «неглубоком» цокольном этаже в многолюдном районе, располагает отдельным входом с круглосуточным доступом и позволяет разместить наружную вывеску.
  • Маркетплейс пишет, что ищет помещения не только в России, но и за её пределами. Какие страны в приоритете — не уточняет, но сам работает также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Израиле, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
  • Wildberries рассчитывает, что с помощью WB Rent увеличит число фирменных пунктов выдачи, а арендодатели смогут работать с ней без посредников.
  • Оставить заявку можно на сайте. Примерные ставки, на которые рассчитывает маркетплейс, не указаны.
Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20230317/wildberries-1858608285.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В 2023 году российские маркетплейсы подписали стандарты по работе с владельцами ПВЗ. Партнёрские пункты при согласии площадки получили возможность выдавать заказы сторонних логистических служб, но без дополнительного брендинга и рекламы.
  • В 2024 году в Совфеде рассказали о планах ограничить открытие ПВЗ маркетплейсов с долей рынка больше 25%.
Полина Лааксо
Торговля
Wildberries запустит ПВЗ с «умной» выдачей и изучит возможности выйти на рынки Омана и Турции

О чём ещё рассказала глава компании Татьяна Бакальчук — в выжимке интервью ТАСС.

Татьяна Бакальчук. Источник фото: «РИА Новости»

#новости #wildberries

1
13
13 комментариев
Пользователь VC

Интересно, сколько в среднем сейчас приносит пвз озона, яда и вб...

1
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Запопу Кусь

Сколько геморроя? 🤭

1
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Мать Тереза

Кому?

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Вадим Д.

Чужое помещение можно заявить?
А владельца потом оштрафуют за отказ.

1
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Джейкоб Джонс

В США тоже штрафуют только так

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Or Gop

отличный бизнес-план 👍

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under construction

так там требования могут быть по типу 300р/месяц/квадрат. для помещеняи на новом арбате с фасадными окнами на улицу.

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