Wildberries начал принимать заявки от владельцев помещений, которые хотят сдать их в аренду под ПВЗ

Маркетплейс запустил сервис WB Rent, который до этого тестировал.Помещение должно отвечать четырём требованиям: площадь — 40-120 м², находится на первом или «неглубоком» цокольном этаже в многолюдном районе, располагает отдельным входом с круглосуточным доступом и позволяет разместить наружную вывеску.Маркетплейс пишет, что ищет помещения не только в России, но и за её пределами. Какие страны в приоритете — не уточняет, но сам работает также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Израиле, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.Wildberries рассчитывает, что с помощью WB Rent увеличит число фирменных пунктов выдачи, а арендодатели смогут работать с ней без посредников.Оставить заявку можно на сайте. Примерные ставки, на которые рассчитывает маркетплейс, не указаны.Источник фото: «РИА Новости»В 2023 году российские маркетплейсы подписали стандарты по работе с владельцами ПВЗ. Партнёрские пункты при согласии площадки получили возможность выдавать заказы сторонних логистических служб, но без дополнительного брендинга и рекламы.В 2024 году в Совфеде рассказали о планах ограничить открытие ПВЗ маркетплейсов с долей рынка больше 25%.Полина ЛааксоТорговля5 июняWildberries запустит ПВЗ с «умной» выдачей и изучит возможности выйти на рынки Омана и Турции О чём ещё рассказала глава компании Татьяна Бакальчук — в выжимке интервью ТАСС.#новости #wildberries
Интересно, сколько в среднем сейчас приносит пвз озона, яда и вб...
Сколько геморроя? 🤭
Кому?
Чужое помещение можно заявить?
А владельца потом оштрафуют за отказ.
В США тоже штрафуют только так
отличный бизнес-план 👍
так там требования могут быть по типу 300р/месяц/квадрат. для помещеняи на новом арбате с фасадными окнами на улицу.