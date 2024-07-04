Wildberries запустит подписку за 199 рублей в месяц со скидками на товары

Она даст подписчикам доступ к дополнительные скидкам до 20% на товары, а также возможность поменять ПВЗ в пределах одного региона в течение первых 30 минут после заказа, если его ещё не собрали. Также подписчики получат приоритетную поддержку — обращения от покупателей с «WB Клуб» будут обрабатываться в первую очередь.



Также пользователи получат доступ к предложениям внешних партнёров платформы. На первом этапе покупателям дадут три книги бесплатно и скидку 25% на покупки от сервиса электронных и аудиокниг «Литрес», пишет Forbes.

