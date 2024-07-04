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Евгения Евсеева
Торговля

Wildberries запустит подписку за 199 рублей в месяц со скидками на товары

Подписчики смогут менять ПВЗ после заказа и получат приоритетную поддержку.

  • Подписка под названием «WB Клуб» станет доступна авторизованным пользователям маркетплейса с августа 2024 года. Сначала она появится на сайте Wildberries, затем и в приложении.

  • Стоимость подписки — 199 рублей в месяц.

Wildberries запустит подписку за 199 рублей в месяц со скидками на товары

  • Она даст подписчикам доступ к дополнительные скидкам до 20% на товары, а также возможность поменять ПВЗ в пределах одного региона в течение первых 30 минут после заказа, если его ещё не собрали. Также подписчики получат приоритетную поддержку — обращения от покупателей с «WB Клуб» будут обрабатываться в первую очередь.

  • Также пользователи получат доступ к предложениям внешних партнёров платформы. На первом этапе покупателям дадут три книги бесплатно и скидку 25% на покупки от сервиса электронных и аудиокниг «Литрес», пишет Forbes.

  • Товары со скидкой от «WB Клуб» можно будет найти в специальном разделе. Она будет суммироваться с другими скидками на маркетплейсе. В будущем в подписку добавят и другие возможности.

#новости #wildberries

8
15
15 комментариев
Дарья

спасибо, 200₽ чтоб можно было поменять ПВЗ в течение 30 минут, круто прям
А скидки то всегда липовые

5
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Финансовый консультант

Промики на 3 книги из ЛитРеса на каждом углу интернета валяются😀. ВБ придумал их продавать в подписке. Моё почтение.

5
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Евгений Хмелин

То есть если раньше скидки были доступны всем, теперь за это нужно платить?)
Киберпанк который мы заслужили

1
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НЕплатный акк

П.101 Размер суммы скидки в годовом исчислении не может быть больше 1500 руб.
П.102 Количество подписок на аккаунт не ограничено.

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Финансовый консультант

В дополнение к предыдущему своему комментарию:

Кстати, если бы для подписчиков хотя бы отменили платный возврат, может быть, имело бы смысл - с 2 вещей подписка окупается. Но брать деньги за возврат все равно дичь

1
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Максим Исаев

Сделайте уже, чтобы членов WB клуба сотрудники ПВЗ называли "ваша светлость". Будет круто. Типа: "ваша светлость, проверяйте шмотки на брак перед тем, как зайти в кабинку"

1
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Вадим Д.

Штрафы она сокращает?

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