Правительство предложило разрешить маркетплейсам передавать ФНС данные о расчётах с продавцами — РБК

Обмен информацией с налоговой будет добровольным.Правительство подготовило поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые предполагают возможность для маркетплейсов обмениваться данными с ФНС в рамках «Автоматизированной упрощённой системы налогообложения» (автоУСН) для малого бизнеса.С документом ознакомилось РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Собеседник издания в кабмине рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки.Согласно новой версии законопроекта, маркетплейсы получат право передавать в налоговые органы данные об операциях с продавцами для автоматического расчёта налога. В частности, ФНС сможет получать сведения о комиссиях и удержаниях площадок, а также взаимозачётах между продавцами и маркетплейсами.Обмен данными с налоговой для маркетплейсов и продавцов будет добровольным, отметили в ФНС. Чтобы подключиться к системе, площадка должна будет попасть в специальный реестр и получить статус партнёра ФНС. Пока такой перечень существует только для банков.В июне 2024 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук предлагала создать «институт налогового агентирования, при котором площадка при продаже товаров удерживает определенный объём налога с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения».#новости #маркетплейсы #фнс
Это формальность, ФНС и так все видит
Интересно, а продавцы «маркетплейсов» понимают, что работают как подопытные котики, и любой продающийся товар будет заменен на собственный с пинком под пятую точку? С амазоном это наглядно вышло:)
Вариантов нет
Они могут арендовать на базаре палатку и продавать там.
Суть мп, широта выбора, зачем им выпинывать, подвинут
Цитата: "... обмен данными будет добровольным..."
А потом??)
добровольно-принудительным