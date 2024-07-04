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Артур Томилко
Торговля

Правительство предложило разрешить маркетплейсам передавать ФНС данные о расчётах с продавцами — РБК

Обмен информацией с налоговой будет добровольным.

  • Правительство подготовило поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые предполагают возможность для маркетплейсов обмениваться данными с ФНС в рамках «Автоматизированной упрощённой системы налогообложения» (автоУСН) для малого бизнеса.
  • С документом ознакомилось РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Собеседник издания в кабмине рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки.
  • Согласно новой версии законопроекта, маркетплейсы получат право передавать в налоговые органы данные об операциях с продавцами для автоматического расчёта налога. В частности, ФНС сможет получать сведения о комиссиях и удержаниях площадок, а также взаимозачётах между продавцами и маркетплейсами.
  • Обмен данными с налоговой для маркетплейсов и продавцов будет добровольным, отметили в ФНС. Чтобы подключиться к системе, площадка должна будет попасть в специальный реестр и получить статус партнёра ФНС. Пока такой перечень существует только для банков.
  • В июне 2024 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук предлагала создать «институт налогового агентирования, при котором площадка при продаже товаров удерживает определенный объём налога с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения».

#новости #маркетплейсы #фнс

1
23
23 комментария
Kimk

Это формальность, ФНС и так все видит

3
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шатал устоев

Интересно, а продавцы «маркетплейсов» понимают, что работают как подопытные котики, и любой продающийся товар будет заменен на собственный с пинком под пятую точку? С амазоном это наглядно вышло:)

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YCbluKOBPbl

Вариантов нет

2
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Иванов Иван

Они могут арендовать на базаре палатку и продавать там.

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Следствие вели

Суть мп, широта выбора, зачем им выпинывать, подвинут

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Морис Воробец

Цитата: "... обмен данными будет добровольным..."
А потом??)

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Zzz Zzz

добровольно-принудительным

2
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