Усложнится логистика, вырастут цены: магазины винила — о сообщениях про запрет на поставки пластинок из ЕС в Россию

Это третья санкционная волна в нашей отрасли, но глобального кризиса не ожидаем. Во всяком случае пока — судя по тому, что говорят дистрибьюторы, с которыми мы обсуждаем санкции уже больше недели.
Вопрос будет заключаться, прежде всего, в ценах. С 2021 года стоимость пластинок значительно выросла. Некоторые подорожали вдвое, а то и больше. Но рынок винила не просел, а, наоборот, вырос по оборотам. И эту тенденцию новый пакет санкций вряд ли сможет остановить. Максимум — немного замедлить.
Судя по новости, среди политиков проводится спец. олимпиада на самый идиотский запрет. С другой стороны, давно видно, что глава ЕК умом не блещет, с учетом количества рожденных ей детей. Занималась бы лучше воспитанием, чем политикой.
О, ceкситские оскорбления подъехали. Ехал бы ты на фронт, а не комментарии в интернете строчил 🤦
Никогда не понимал этот глупый фетиш с пластинками. (Прости Полина 😘)
Lossless за глаза.
Всё равно в могилу это всё не утащишь.
А вообще это новый пакет санкций предусматривает не только пластиночки, но и смартфоны например.
А это уже серьезно. 😟
Р-ФОН ликует
Цифра рулит!
перед могилой можно все это продать и оставить наследство детям
А еще CD диски
Для тебя глупый, для других неглупый. Это просто эстетика, которую ты не понимаешь. Дело тут не в качестве lossless.