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Полина Лааксо
Торговля

Усложнится логистика, вырастут цены: магазины винила — о сообщениях про запрет на поставки пластинок из ЕС в Россию

Запреты и так были, просто ужесточились.

Источник фото: <a href="https://2gis.ru/spb/gallery/firm/5348552838678630/photoId/5348024596559920" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">2GIS</a>
Источник фото: 2GIS
  • 3 июля 2024 года в Х разошлись публикации о том, что в 14 пакете санкций ЕС в отношении России незамеченным остался «запрет на поставки» виниловых пластинок в страну. Якобы всё, что было отправлено после 24 июня, будет «уничтожено» без уведомлений и компенсаций.
  • Директор петербургского интернет-магазина Plastinka.com Нани Иремадзе рассказала изданию vc.ru, что для компаний, которые занимались легальными поставками пластинок в Россию из Европы, прямой импорт из ЕС давно запрещён. Новый же пакет санкций содержит ограничения на транзит пластинок и других звуковых носителей из Европы через территорию России и Беларуси.

Вот как изменилась ситуация, если говорить упрощённо. Раньше Европа могла продавать пластинки в третьи страны, доставка в которые осуществлялась через территорию России.

Теперь пластинки, уезжающие в третьи страны, не могут заезжать на территорию нашей страны. Из-за этого усложнится логистика.

Нани Иремадзе, глава Plastinka.com
  • Частников первые запреты «глобально» не коснулись, говорит Иремадзе. Они завозили винил «Почтой России», сотрудничая с теми, кто был готов отправлять посылки в страну. Но как они будут работать теперь — неясно. По текущим данным «Фонотеки», посылки, идущие в Россию прямо из Европы, будут изыматься — без возврата поставщику.
  • Магазины изъятия не затронут, но, скорее всего, придётся поднимать цены, так как вырастут издержки. В Plastinka.com ожидают, что повышение составит 10%. Иремадзе также не исключает, что рынок лишится части поставщиков, которые не захотят, чтобы их товар по итогу оказался в России в обход ограничений.

Это третья санкционная волна в нашей отрасли, но глобального кризиса не ожидаем. Во всяком случае пока — судя по тому, что говорят дистрибьюторы, с которыми мы обсуждаем санкции уже больше недели.

Вопрос будет заключаться, прежде всего, в ценах. С 2021 года стоимость пластинок значительно выросла. Некоторые подорожали вдвое, а то и больше. Но рынок винила не просел, а, наоборот, вырос по оборотам. И эту тенденцию новый пакет санкций вряд ли сможет остановить. Максимум — немного замедлить.

Нани Иремадзе, глава Plastinka.com
  • В небольшом петербургском магазине пластинок рассказали vc.ru, что ответы перевозчиков разнятся: некоторые сообщили, что не знают о прямых запретах, кто-то отказался выполнять доставку (это частое явление: когда санкции трактуют не в пользу России, чтобы лишний раз перестраховаться и избежать вторичных санкций — vc.ru).
  • Там же добавили, что «один из крупнейших» дистрибьюторов пластинок в Москве заверил: пластинки и диски по-прежнему доезжают до России.
  • Собеседник vc.ru в магазине, работающем на рынке более десяти лет, поделился, что конкретики пока нет. «Но с учётом того, что в последние два года и так всё ехало, хоть и было запрещено, почти с уверенностью можем сказать, что дальше будет так же», — заключил он.
  • В «Коробке винила» сообщили, что не могут однозначно сказать, как санкции отразятся на поставках, но уверены: возможность привозить релизы останется, просто снова усложнится логистика. Две поставки из Великобритании и Германии без проблем прошли границу ЕС уже после анонса 14 пакета санкций.

#новости

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34 комментария
Maxim Sergeev

Судя по новости, среди политиков проводится спец. олимпиада на самый идиотский запрет. С другой стороны, давно видно, что глава ЕК умом не блещет, с учетом количества рожденных ей детей. Занималась бы лучше воспитанием, чем политикой.

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Кирилл

О, ceкситские оскорбления подъехали. Ехал бы ты на фронт, а не комментарии в интернете строчил 🤦

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Невероятный Блондин

Никогда не понимал этот глупый фетиш с пластинками. (Прости Полина 😘)

Lossless за глаза.
Всё равно в могилу это всё не утащишь.

А вообще это новый пакет санкций предусматривает не только пластиночки, но и смартфоны например.

А это уже серьезно. 😟
Р-ФОН ликует

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Po...

Цифра рулит!

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Полина Лааксо
Автор

перед могилой можно все это продать и оставить наследство детям

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Альвар

А еще CD диски

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Maxim Sergeev

Для тебя глупый, для других неглупый. Это просто эстетика, которую ты не понимаешь. Дело тут не в качестве lossless.

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