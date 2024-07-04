Усложнится логистика, вырастут цены: магазины винила — о сообщениях про запрет на поставки пластинок из ЕС в Россию

Вот как изменилась ситуация, если говорить упрощённо. Раньше Европа могла продавать пластинки в третьи страны, доставка в которые осуществлялась через территорию России.

Теперь пластинки, уезжающие в третьи страны, не могут заезжать на территорию нашей страны. Из-за этого усложнится логистика.