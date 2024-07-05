Продавцы и владельцы ПВЗ попросили не запрещать маркетплейсам вводить принудительные скидки за свой счёт

А также отменить право о блокировке товаров по требованию правообладателя без проверки.АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) направило премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой доработать законопроект о маркетплейсах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.Речь о внесённом в Госдуму в начале марта 2024 года проекте закона, который закрепляет права и обязанности маркетплейсов, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.Как отмечает издание, ФОСТ — «относительно небольшая» структура, она объединяет около 230 продавцов и около 100 владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).Организация выделила три вещи, которые хотела бы изменить в законопроекте. Первое — запрет «значимым» маркетплейсам (к ним собираются относить площадки, с помощью которых прошло более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год) продвигать товары за счёт скидок без получения согласия продавца по каждому товару, а также субсидировать скидки. ФОСТ отмечает, что в таких случаях продавцы всё равно получают полную стоимость товара, а мера поддерживает спрос и повышает продажи, и если её отменить — увеличатся цены.Второе — обязанность маркетплейсов блокировать карточки товаров по жалобе правообладателя, не дожидаясь документов о праве на их продажу. Это даст «безграничную возможность» жаловаться на конкурентов, а также затронет предпринимателей, торгующих по параллельному импорту, — они не смогут предоставить все документы для подтверждения «своей правоты».«Избыточными» ФОСТ считает и требования по установке в ПВЗ оборудования для обязательного досмотра заказов — интроскопов, рентгеновских аппаратов с движущейся лентой. Маркетплейсы принимают товары от продавцов, а значит, и без того знают, что именно находится в посылках. Закупка и монтаж оборудования же потребует «коллосальных вложений», «значительно» снизятся скорость доставки и темпы продаж — это отразится и на покупателях, и на продавцах.#новости #маркетплейсы
Продавцы и владельцы ПВЗ попросили не запрещать маркетплейсам вводить принудительные скидки за свой счёт
Чё? 😳
Ну это как владельцы яиц попросили им дальше бить по яйцам )))
ФОСТ отмечает, что в таких случаях продавцы всё равно получают полную стоимость товара, а мера поддерживает спрос и повышает продажиЯ так понял, маркетплейсы субсидируют такие акции из своего кармана. Но я просто читаю, что написано. Что происходит на самом деле — без понятия.
Стокгольмский синдром
казалось бы при чем тут владельцы ПВЗ😁Если товар продавца продвигают за счет скидок,то он должен быть в курсе,тут по моему все логично
Да не надо просить, надо терпеть!