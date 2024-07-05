Wildberries отменил штрафы для продавцов за отсутствие обязательной маркировки

Если на складе не смогут считать маркировку или её не будет, товар вернётся в пункт выдачи.Маркетплейс обновил оферту для российских продавцов, говорится в Telegram-канале «WB Партнёры».В частности, компания больше не будет начислять штраф за невозможность считать маркировку товара: например, из-за её отсутствия, неправильного расположения на упаковке или низкого качества наклейки с КИЗ (контрольный идентификационный знак). Обновление отразили в пункте 9.8.1. пп. 11.Если сотрудники склада не смогут считать маркировку или её не будет, товар вернётся в пункт выдачи, который указан в личном кабинете продавца.Как отмечает АУРЭК, штраф за отсутствие маркировки — один из наиболее распространённых и «ставший предметом многочисленных судебных разбирательств и протестов со стороны АУРЭК».Wildberries перестал принимать на складах товары без маркировки в марте 2023 года. В компании называли меру вынужденной: тогда вступили в силу изменения в закон о маркировке. Теперь маркетплейсы обязаны нести ответственность за продажу товаров без неё.Система маркировки «Честный знак» работает в России с 2019 года. Обязательной маркировке подлежат молочная продукция, минеральная вода, духи, товары лёгкой промышленности, обувь, шубы и другое.#новости #wildberries
Для тех, кто так же как и я нихуя не понял о какой маркировке идет речь:
Речь идет о маркировке "Честный знак".
Всего два слова, почему бы не добавить в новость, непонятно
Им платят за копировать-вставить, а добавлять нее, тут думать надо...
Вау, конец света приближается или я стал плохо видеть, там написано вб отменил штрафы!??
ВБ отменил штраф...Можно было изначально конечно обратно отправлять, но назначить штрафы было выгоднее
Ну наконец-то! Дожили, а то штрафовали за каждый чих.