Управляющий директор Ozon Сергей Беляков ушёл из компании

Это были очень динамичные три года, и в какой-то момент понимаешь, что нужен отдых. Никаких подводных течений, никаких проблем в компании, которые меня подтолкнули к этому решению, не было. Как мне кажется, внутри Ozon у нас получилось создать команду, которая сможет продолжить развивать компанию и отрасль без меня.

Сергей Беляков