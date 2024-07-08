Управляющий директор Ozon Сергей Беляков ушёл из компании

Это были очень динамичные три года, и в какой-то момент понимаешь, что нужен отдых. Никаких подводных течений, никаких проблем в компании, которые меня подтолкнули к этому решению, не было. Как мне кажется, внутри Ozon у нас получилось создать команду, которая сможет продолжить развивать компанию и отрасль без меня.
Сергей Беляков
как-то так
Злободневно.
Озон к сожалению умирает...
Одни проблемы с логистикой чего только стоят..
котика жалко
Учитывая что Наумова пришла в ВБ, Озону вообще можно не переживать ни и чем
Да нормально все. Amazon, uber, facebook не так давно стали прибыльными
да ладно ребят, че то реально накидываете) Озон нормально работает. Через каждый метр пункты выдачи, сеть пздц уже развитая. Да и Вайлберис тоже. Свой функционал для покупателя нормально выполняют. Че уж реально накидывать)
Так можно говорить до тех пор пока у тебя с ними проблемы не будут