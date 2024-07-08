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Таня Боброва
Торговля

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков ушёл из компании

С 2022 года маркетплейс управляется наблюдательным советом. В компании говорят, что в руководстве бизнесом ничего не меняется.

  • Об уходе Сергея Белякова из Ozon РБК рассказали два источника на рынке электронной торговли. Представитель маркетплейса подтвердил это и добавил, что топ-менеджер «решил продолжить карьеру за пределами Ozon».
  • Сам Беляков объяснил свой уход желанием «взять паузу, отдохнуть и сосредоточиться над важным проектом в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов». Он возглавляет его с 2016 года.
Это были очень динамичные три года, и в какой-то момент понимаешь, что нужен отдых. Никаких подводных течений, никаких проблем в компании, которые меня подтолкнули к этому решению, не было. Как мне кажется, внутри Ozon у нас получилось создать команду, которая сможет продолжить развивать компанию и отрасль без меня.
Сергей Беляков
  • В Ozon отметили, что Беляков «развивал важные стратегические инициативы», прежде всего в области взаимодействия с госорганами, и «много сделал для появления и развития стандартов и институтов функционирования всей ecom-отрасли».
  • В 2022 году Александр Шульгин, который занимал пост гендиректора компании с 2017 года, попал под персональные санкции ЕС и покинул свою должность. Руководство в Ozon перешло к наблюдательному совету, в состав которого вошли ключевые топ-менеджеры. В Ozon отметили, что в руководстве компании ничего не меняется.
  • Тогда же два основных юрлицах компании возглавили директор по развитию бизнеса Сергей Паньков (ООО «Интернет Решения») и Сергей Беляков (ООО «Озон Холдинг»). В 2023-м Панькова сменил Александр Гейль.
  • Беляков пришёл в Ozon в 2021 году. До этого, с 2018-го, он возглавлял Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), а в 2012-2014 годах был замглавы Минэкономразвития.

#новости #ozon

1
19
19 комментариев
Зима Зимушка

как-то так

6
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Chil

Злободневно.
Озон к сожалению умирает...
Одни проблемы с логистикой чего только стоят..

3
1
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Артемий Горлов

котика жалко

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А10

Учитывая что Наумова пришла в ВБ, Озону вообще можно не переживать ни и чем

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fyp

Да нормально все. Amazon, uber, facebook не так давно стали прибыльными

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SegaBoy

да ладно ребят, че то реально накидываете) Озон нормально работает. Через каждый метр пункты выдачи, сеть пздц уже развитая. Да и Вайлберис тоже. Свой функционал для покупателя нормально выполняют. Че уж реально накидывать)

5
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dru dru

Так можно говорить до тех пор пока у тебя с ними проблемы не будут

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