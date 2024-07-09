«Тапалка» Hamster Kombat спровоцировала интерес к перкуссионным массажёрам

С их помощью игроки могут «накликать» больше виртуальных монет.На Wildbberries спрос на «массажные пистолеты» вырос в июне 2024 года на 179% по сравнению с маем, пишут «Ведомости» со ссылкой на маркетплейс. Некоторые продавцы специально упоминают Hamster Kombat в карточке товара и на обложках.На Ozon продажи перкуссионных массажёров выросли на 34% в штучном и 28% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года. Однако там не берутся связывать динамику с интересом к «кликеру».Скриншот vc.ruHamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка и получать за это виртуальные монеты. Последние также можно «заработать», выполняя разные задания, покупая «бусты» и ежедневно собирая комбокарты.Игра запустилась в марте 2024 года. За три месяца количество её пользователей выросло до 239 млн. Говорят, что за запуском бота стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович.В июле криптобиржа Bybit добавила токен Hamster Kombat — HMSTR — на площадку для премаркет-торговли, но это не официальный листинг и всё ещё не гарантия того, что он состоится.Источник: YouTube#новости #hamstercombat
Страна требует героев - пизда рожает дураков.
хомяков
Ну щас начнутся шутки про вибраторы 🍆🤦♀️
Не благодари.
Жена тапает вибратором, кот языком, а я х..
Уже пишу!
про твои?
Теперь вибратор совмещает приятное с полезным