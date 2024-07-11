«Перекрёсток» открыл первый магазин в обновлённом формате — с «премиальным кафе» Select и отдельной зоной со «здоровыми» продуктами

В кафе также установили модуль «Много лосося» с пиццей и суши.Супермаркет расположен на Волгоградском проспекте в Москве, рассказала X5 Group. До конца 2024 года «Перекрёсток» планирует обновить более 120 магазинов в Москве и десять в Нижнем Новгороде.Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил в разговоре с «Ъ» стоимость реконцепции 130 магазинов примерно в 1 млрд рублей.Компания обновила зонирование и ассортимент — теперь около 30% ассортимента составляют «фокусные категории»: фрукты, овощи, свежая рыба, выпечка, готовая еда и винная продукция. В интерьере зала есть элементы из дерева.Источник здесь и далее: X5 GroupПоявилась зона с товарами для правильного питания с 1500 позициями, в том числе 650 собственной торговой марки «Зелёная линия».Также сеть открыла первое «премиальное кафе Select» с товарами под собственным брендом. Там представлена готовая еда и напитки. Судя по фотографиям, кофе готовит сотрудник. В кафе также установили модуль «Много лосося» (входит в X5 Group) с пиццей и суши.#новости #x5group #перекрёсток
перекресток и премиальное кафе, вот как то не вяжется совсем 😁😁😁Хотя судя по фоткам и описанию от премиального там только название
Какие привилегии предусмотрены для ветеранов СВО?
Молодец, приплел
Среди первых будут на просрочку 😅
перекресток блевотны магазин, тухлая рыба, гнилые овощи и фрукты это норма там. В Пятерочке зачастую свежее и дешевле хотя владелец один
Это зависит исключительно от директора конкретного магазина
Мне очень нравится, когда поступают как в нормальных магазинах и все зонируют, а не когда ходишь как умалишенный и пытаешься найти что тебе нужно