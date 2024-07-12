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Артур Томилко
Торговля

Ozon запустит продажи российских легкомоторных самолётов по цене от 9,7 млн рублей

На старте будет доступно две модели.

СП-30, фото «ОКБ Первый»  
Ozon запустит продажи российских легкомоторных самолётов по цене от 9,7 млн рублей
  • На Ozon появятся легкомоторные самолёты российского производства, рассказали «Ъ» в компании. Когда начнутся продажи, не уточнили. На момент написания заметки редактор vc.ru не нашёл соответствующих предложений на сайте маркетплейса.
  • По словам представителя Ozon, на старте будет доступно шесть самолётов: пять СП-30 производства «Первого ОКБ» (Таганрог) по цене от 9,7 млн рублей и один двухместный самолёт-амфибия Borey производства Borey Aircraft (Самара) стоимостью 15 млн рублей. В будущем маркетплейс планирует расширить ассортимент.
  • Покупка самолёта на Ozon будет аналогична приобретению автомобиля. Нужно оплатить заказ картой и указать место доставки. В случае с самолётом потребуется выбрать аэродром базирования.
  • После заключения договора продавец направит документы о передаче прав собственности в Росавиацию и доставит самолёт.

#новости #ozon #самолёты

14
1
44
44 комментария
Мать Тереза

Ура! Наконец-то дождался! Так неудобно было, что самолёт на Озоне купить нельзя!

26
2
Ответить
Сергей

Моя корзина на озоне:
Стекло для телефона
Зажимы для пакетов
Аромасвечи
Самолёт
Триммер для носа

23
Ответить
Andrey Zykov

И не говорите, на Вайлдберриз ужасный интерфейс покупки самолетов, да и подделки часто встречаются.

12
Ответить
Полина Лааксо

на втором этапе будут предлагать бандл — самолет, аэродром, команда техобслуживания, диспетчерская, еда к выходу

4
Ответить
Kirill Kondratyev

Хорошая категория для Ozon, нулевой риск негативных отзывов о покупке

8
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Федор Б.

Нужно оплатить заказ картой и указать место доставки. В случае с самолётом потребуется выбрать аэропорт базирования.-аэропорт базирования...ясно...все время за аэропорт платить придется

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Ivan Emelianov

А вы планировали у подъезда самолет парковать?)

5
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