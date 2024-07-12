ФАС возбудила дело против производителя печенья «Умка» из-за копирования упаковки Oreo

Компанию проверят на нарушение закона «О конкуренции». Правообладатель бренда Oreo пожаловался в ФАС на упаковку печенья «Умка» производства фабрики «Большевик», сообщила служба.В дизайне последней использовались элементы, повторяющие цветовое оформление, расположение элементов и слоган Oreo, следует из обращения.Регулятор возбудил антимонопольное дело в отношении производителя «Умки». Комиссия ФАС проверит компанию на нарушение закона «О конкуренции».Производитель Oreo (Mondelez) также владеет брендами Alpen Gold, Milka, Picnic, Jacobs, Carte Noire, Toblerone и другими. После 24 февраля 2022 года компания решила продавать в России только «базовые продукты и товары первой необходимости» и приостановила инвестиции в рекламу и производство.#новости #фас
Они даже не смогли спиздить дизайн так, чтоб их логотип был читаем
/МКА мое любимое печенье, че придираетесь
буква у куда то уплыла, слоган вообще ни пришей кобыле хвост 😁но все равно странно ,что за такое дело завели,это же стандартная схема у нас
Они просто все быстро делали, думали что и не спалят даже
ФАС не туда воюет.
Я на месте производителя (Умка) давил бы на импортозамещение и подавал суд на всех с ценой иска 250 млрд. за то что орео скопировало оригинальный дизайн. О каком импортозамещении идет речь, когда защищают иностранных агентов?