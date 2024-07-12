«М.Видео-Эльдорадо» обратилась в СК и МВД из-за покупателей, которые намеренно портят устройства и требуют компенсаций за брак — «Ведомости»

Группа просит завести уголовные дела по факту «потребительского экстремизма».«М.Видео-Эльдорадо» в конце июня 2024 года обратилась в территориальные отделы МВД и Следственного комитета по Самарской области, пишут «Ведомости». По словам источника, обращение последовало за волной исков клиентов. Они через суды добиваются компенсаций после покупки якобы дефектных смартфонов.Пользователи намеренно выводили из строя купленные устройства, получали заключение экспертов о том, что это производственный брак, и обращались в суд для компенсаций, пояснил собеседник. Теперь «М.Видео-Эльдорадо» просит завести дела против истцов, экспертов и глав экспертных организаций.Представитель ритейлера отметил, что в основном правом злоупотребляют эксперты, которые делают ложные заключения или сами выводят устройства из строя.По словам источника, «М.Видео-Эльдорадо» в мае 2024-го получила от Московского института электронной техники новое заключение о смартфонах, по которым суды назначили компенсации из-за производственного брака.Эксперты выявили: региональные экспертизы проводились формально и с нарушением методологических рекомендаций, а заключения были необоснованными. По их мнению, дефекты — не заводские, а эксплуатационные. Также эксперты установили следы «неквалифицированного вмешательства во внутренние компоненты устройства».Источник: «М.Видео-Эльдорадо»Управляющий партнёр юрфирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин в разговоре с газетой отметил, что главная причина «потребительского экстремизма» — наличие в законе «О защите прав потребителей» пени на продавца или производителя в размере 1% от цены товара в день и штрафа в 50% от взысканной суммы за отказ добровольно исполнить обязательство.По словам Водолагина, потребители часто уклоняются от получения денег — чтобы пеня начислялась как можно дольше. Эксперт отмечает, что «потребительский экстремизм» «традиционно» распространен в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. При этом по искам из-за якобы бракованной бытовой техники редко взыскивают более 300-500 тысяч рублей.#новости
Может М.Видео-Эльдорадо нужно меньше брака и контрафакта продавать?
Как бы я не "любил" их, но я реально, своими глазами видел, как некие покупатели так делают и для меня это дикость!
Есть факты закупки контрафакта, или просто ты пиздабол?
Есть реально люди кто этим профессионально занимается. Есть среди знакомых, знаю о чем говорю. Прямо на поток это ставят. Но это не отменяет скотских наценок и отношения к покупателям наших больших ритейлеров...
Во-первых, наценка на смартфоны крайне маленькая, а во-вторых, это основание этой хернёй заниматься?!
Не понимаю гешефта. Заплатить деньги за устройство, поломать, потратить время и деньги чтобы потом по экспертизе получить обратно те же самые уплаченные деньги? Или там какие-то космические компенсации морального вреда, что покрывают гемор с экспертизами и бумажной вознёй? Поясните пожалуйста