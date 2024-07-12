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Торговля

«М.Видео-Эльдорадо» обратилась в СК и МВД из-за покупателей, которые намеренно портят устройства и требуют компенсаций за брак — «Ведомости»

Группа просит завести уголовные дела по факту «потребительского экстремизма».

  • «М.Видео-Эльдорадо» в конце июня 2024 года обратилась в территориальные отделы МВД и Следственного комитета по Самарской области, пишут «Ведомости». По словам источника, обращение последовало за волной исков клиентов. Они через суды добиваются компенсаций после покупки якобы дефектных смартфонов.
  • Пользователи намеренно выводили из строя купленные устройства, получали заключение экспертов о том, что это производственный брак, и обращались в суд для компенсаций, пояснил собеседник. Теперь «М.Видео-Эльдорадо» просит завести дела против истцов, экспертов и глав экспертных организаций.
  • Представитель ритейлера отметил, что в основном правом злоупотребляют эксперты, которые делают ложные заключения или сами выводят устройства из строя.
  • По словам источника, «М.Видео-Эльдорадо» в мае 2024-го получила от Московского института электронной техники новое заключение о смартфонах, по которым суды назначили компенсации из-за производственного брака.
  • Эксперты выявили: региональные экспертизы проводились формально и с нарушением методологических рекомендаций, а заключения были необоснованными. По их мнению, дефекты — не заводские, а эксплуатационные. Также эксперты установили следы «неквалифицированного вмешательства во внутренние компоненты устройства».
Источник: «М.Видео-Эльдорадо»
Источник: «М.Видео-Эльдорадо»
  • Управляющий партнёр юрфирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин в разговоре с газетой отметил, что главная причина «потребительского экстремизма» — наличие в законе «О защите прав потребителей» пени на продавца или производителя в размере 1% от цены товара в день и штрафа в 50% от взысканной суммы за отказ добровольно исполнить обязательство.
  • По словам Водолагина, потребители часто уклоняются от получения денег — чтобы пеня начислялась как можно дольше. Эксперт отмечает, что «потребительский экстремизм» «традиционно» распространен в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. При этом по искам из-за якобы бракованной бытовой техники редко взыскивают более 300-500 тысяч рублей.

#новости

2
1
40
40 комментариев
lucklessman

Может М.Видео-Эльдорадо нужно меньше брака и контрафакта продавать?

10
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Freeman

Как бы я не "любил" их, но я реально, своими глазами видел, как некие покупатели так делают и для меня это дикость!

8
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u24.gov.ua
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Иван Мариас

Есть факты закупки контрафакта, или просто ты пиздабол?

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Андрон Иванов

Есть реально люди кто этим профессионально занимается. Есть среди знакомых, знаю о чем говорю. Прямо на поток это ставят. Но это не отменяет скотских наценок и отношения к покупателям наших больших ритейлеров...

7
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Митроченков Дмитрий

Во-первых, наценка на смартфоны крайне маленькая, а во-вторых, это основание этой хернёй заниматься?!

2
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Илья

Не понимаю гешефта. Заплатить деньги за устройство, поломать, потратить время и деньги чтобы потом по экспертизе получить обратно те же самые уплаченные деньги? Или там какие-то космические компенсации морального вреда, что покрывают гемор с экспертизами и бумажной вознёй? Поясните пожалуйста

1
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