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Таня Боброва
Торговля

Wildberries добавил возможность отмены заказа сразу после оформления для всех пользователей

До этого такая функция была только у тех, кто оформил покупку с постоплатой.

  • Wildberries добавил кнопку отмены любого заказа, пишет Shopper's со ссылкой на маркетплейс. Отменить его можно в течение часа после оформления или до момента, пока продавец или склад не начали сборку — в зависимости от того, что наступит раньше.
  • Кнопка отмены появится в разделе «Доставки» после оформления. Если покупатель не успел отменить заказ, он может обратиться в службу поддержки.
  • Опцию добавили на случай, если пользователь оформил покупку по ошибке, на неверный адрес или передумал. Маркетплейс же так сможет сократить расходы на логистику и снизить загрузку ПВЗ.
  • Wildberries добавил кнопку отмены заказа сразу после оформления в январе 2024 года. Сначала для тех, кто покупает товары по постоплате — таких, по собственным данным, больше 80%.
  • В октябре 2023 года маркетплейс запустил функцию дополнительного подтверждения заказа в приложении для защиты от случайных покупок — с помощью PIN-кода, Touch ID или Face ID. Подключить и отключить её можно в любое время.

#новости #wildberries

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1
19
19 комментариев
Арсений Федорович

Не прошло и 10 лет

7
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muchizhi

Лютый маркетплейс, хардкорный

4
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H0ttabych .

продавец или склад не начали сборку — в зависимости от того, что наступит раньше.

Будут просто через минуту ставить заказу статус в сборке.
А поддержка вб вообще говно, я пытался обратиться по поводу того что войти не могу - то ли айпишник забанило, то ли еще чего, за тридня так и не получил ответ

2
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DrRelax

Попробуйте через сайт в полной версии, там возможно связаться с поддержкой, в приложении и в мобильной версии сайта бесполезно. Или через почту, там отвечают до 20 дней.

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Dmitry

Добби свободен 🤓

1
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Павел Прудников

Неужели😂

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abubas//

Это если не отправлен на сборку. А так сосёшь бибу, ну как обычно

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