Wildberries добавил возможность отмены заказа сразу после оформления для всех пользователей

До этого такая функция была только у тех, кто оформил покупку с постоплатой.Wildberries добавил кнопку отмены любого заказа, пишет Shopper's со ссылкой на маркетплейс. Отменить его можно в течение часа после оформления или до момента, пока продавец или склад не начали сборку — в зависимости от того, что наступит раньше.Кнопка отмены появится в разделе «Доставки» после оформления. Если покупатель не успел отменить заказ, он может обратиться в службу поддержки.Опцию добавили на случай, если пользователь оформил покупку по ошибке, на неверный адрес или передумал. Маркетплейс же так сможет сократить расходы на логистику и снизить загрузку ПВЗ.Wildberries добавил кнопку отмены заказа сразу после оформления в январе 2024 года. Сначала для тех, кто покупает товары по постоплате — таких, по собственным данным, больше 80%.В октябре 2023 года маркетплейс запустил функцию дополнительного подтверждения заказа в приложении для защиты от случайных покупок — с помощью PIN-кода, Touch ID или Face ID. Подключить и отключить её можно в любое время.#новости #wildberries
Не прошло и 10 лет
Лютый маркетплейс, хардкорный
продавец или склад не начали сборку — в зависимости от того, что наступит раньше.
Будут просто через минуту ставить заказу статус в сборке.
А поддержка вб вообще говно, я пытался обратиться по поводу того что войти не могу - то ли айпишник забанило, то ли еще чего, за тридня так и не получил ответ
Попробуйте через сайт в полной версии, там возможно связаться с поддержкой, в приложении и в мобильной версии сайта бесполезно. Или через почту, там отвечают до 20 дней.
Добби свободен 🤓
Неужели😂
Это если не отправлен на сборку. А так сосёшь бибу, ну как обычно