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Евгения Евсеева
Торговля

«Стать лидером на рынке бутиллированной воды»: глава производителя «Ессентуков» — о развитии компании, проблемах с контрафактом и связи с санаториями

Выжимка интервью РБК с главой «Холдинг Аква» Святославом Вильком.

«Стать лидером на рынке бутиллированной воды»: глава производителя «Ессентуков» — о развитии компании, проблемах с контрафактом и связи с санаториями

  • «Холдинг Аква» начал работу в 2017 году как частно-государственная компания. Учредителями выступали государственное АО «Кавминкурортресурсы» (25%) и частная «Аква Инвестиции» (75%), основанная Егором Логиновым (он вышел из состава акционеров компании в 2019 году).

  • В мае 2024-го «Кавминкурортресурсы» продали свою долю, а крупнейшим акционером стала АФК «Система» (она купила долю ещё в 2019-м), объединившая в холдинге всех принадлежащих ей производителей воды — это «Ессентуки», «Нарзан», Gorji и «Архыз Vita».
  • Состав акционеров сейчас такой: АФК «Система» — 37,5%, ООО «Казбек Инвест» — 31,25%, АО «Гисар» Валерия Ковалева — 26,6%. Оставшиеся 4,65% — у ООО «Людани» инвестиционного директора АФК «Системы» Никиты Шашкина.

Планы стать лидером на рынке бутиллированной воды

  • «Холдинг Аква» — крупнейший частный недропользователь в Ставропольском крае. На долю компании приходится около трети всего производства воды в регионе, «а в некоторые периоды, может, и больше», утверждает Вильк. В 2023 году выручка компании составила 6,5 млрд рублей против 4,3 млрд в 2022-м, чистая прибыль — 300,3 млн рублей (сократилась на 22%).

  • Изменения в акционерном составе на стратегию компании не повлияют. Она планирует стать одним из лидеров на рынке напитков и лидером на рынке бутиллированной воды. Сейчас «Аква Холдинг» занимает второе место, на него пришлось 5,5% всех продаж воды в денежном выражении. На первом месте — IDS Borjomi с брендом «Святой источник».

  • Развивать холдинг будет в первую очередь бренды, которые уже есть в его портфеле. В него вошёл «Архыз Vita» — в АФК «Система» говорили, что бренд «долго находился в стрессе». Ему планировали «дать новую жизнь». Планы на IPO всё ещё рассматривают, но это «прерогатива акционеров». Хотят наращивать присутствие в новых категориях — для этого изучают рынок.

  • Также компания намерена увеличить присутствие в регионах, для этого ей нужно расширять производство — на эти цели «Холдинг Аква» выделила в 2024 году почти 900 млн рублей, в три раза больше, чем в 2023-м. Развивать производство будут в рамках трёх кластеров — на юге, в центре России и в Сибири. Деталей нет, в компании рассматривают в том числе и строительство нужных мощностей.

Фото: РБК
Фото: РБК

Контрафакт, бережное отношение к добыче воды

  • Задачей холдинга при его создании было «обелить» рынок минеральной воды и консолидировать тех, у кого есть лицензия на добычу воды из Ессентукского месторождения. Когда компания начала этим заниматься, было много контрафакта: в 2019-м, по оценкам экспертов, которые приводила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, до 80% минеральной воды в магазинах не соответствовали названию, а «Ессентуки» относились к саммым подделываемым отечественным маркам.
  • На 2024 год на рынке контрафакта нет — благодаря маркировке. Производители должны наносить коды на упаковку с декабря 2021 года, а сети с марта 2023-го — продавать воду с передачей сведений о маркировке. Нелегальная продукция есть в несетевой рознице, также компании пытаются выпускать «схожую до смешения продукцию». Но это проблема практически решена.

Проблемы с крышками и уход европейских брендов

  • Рентабельность у производителей воды разная — она зависит от структуры активов, брендов и управления, — но у питьевых вод в среднем по рынку она составляет 6-10%, а у лечебных и лечебно-столовых вод доходит до 15-16%. На производстве сказываются инфляция и рост издержек, также растут затраты на ремонт — в нём нуждаются многие скважины, которые были «проблемными» ещё в «советское время».
  • Практически все производственные линии предприятий по розливу минеральной воды — европейского производства. Стоимость оборудования выросла из-за удорожания логистики и курсовых разниц. С материалами для упаковки ситуация лучше — компания с 2019 года диверсифицировала поставщиков. Были трудности с крышками — но их удалось заменить продукцией из Китая. С этикетами и красками проблем нет.
Был момент в 2022 году, когда рынок жил ожиданиями, что может прекратиться, к примеру, поставка алюминиевых колпачков, потому что не было материалов из Европы. Раньше прокатный металл российского производства поставлялся в страны Евросоюза, из него делался прокатный лист, который потом возвращался в Россию, где из него изготавливался колпачок. В России нет аналогов такого производства.
Святослав Вильк, глава «Холдинг Аква»
  • Уход из России европейских брендов воды рынок «не затронул вообще». Они существовали в «микромаленьком» премиальном сегменте, откуда их с 2016 года вытесняли российские производители. Купить европейскую воду всё ещё можно — но она дороже.
  • Ещё лет 15 назад в России не было принято покупать воду в бутылках, теперь она есть в корзинах 92% потребителей, оценивает Вильк. Сегмент лечебных вод «чувствует себя лучше», чем обычной питьевой — так как россияне всё больше обращают внимание на здоровый образ жизни.
Вид из Железноводска на гору Бештау
Вид из Железноводска на гору Бештау
  • Минеральная вода тесно связана с санаториями на Северном Кавказе — «как два сообщающихся сосуда, развитие одного влияет на другое», так как регион Кавминвод традиционно развивается как бальнеологический курорт.
  • С санаториями сотрудничают по двум направлениям: поставляют им воду в бутылках и как сырьё. Сейчас партнёров всего два, но холдинг строит минералопровод протяжённостью 12 км, к которому хотят подключиться больше 20 санаториев.
  • В Кавминводах «бум с точки зрения туризма», а также частных инвестиций в санаторно-курортный комплекс, гостиницы, рестораны и другую инфраструктуру для отдыха. Увеличился приток отдыхающих, а вместе с ним растёт и спрос на минеральную воду.

#новости #ессентуки #нарзан

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14 комментариев
Как Бизнес, Бро?

Производство?
Какое нах там производство? Воду из скважины по бутылкам разливать? Ничо не понимаю

1
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3216q114

Бутылку сделай ещё и воду обязательно газировать приходиться, чем тебе не передовое производство

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Сергей Леопольдович

Пришло время немношко поднять продажи «Ессентуков»...

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3216q114

Скорее потратиться на топорную рекламу, кому-то не хватает не то что Феррари или Ламбу, а на обычный БМВ.
(примечание для ботоводов, ламба или Феррари это отсылка ДНС)

1
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rigens rogi

почему бы и да

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rigens rogi

в каком возрасте нормально хотеть в санаторий?

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Елизавета Дроздова

В любом

1
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