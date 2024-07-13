«Стать лидером на рынке бутиллированной воды»: глава производителя «Ессентуков» — о развитии компании, проблемах с контрафактом и связи с санаториями

«Холдинг Аква» — крупнейший частный недропользователь в Ставропольском крае. На долю компании приходится около трети всего производства воды в регионе, «а в некоторые периоды, может, и больше», утверждает Вильк. В 2023 году выручка компании составила 6,5 млрд рублей против 4,3 млрд в 2022-м, чистая прибыль — 300,3 млн рублей (сократилась на 22%).



Изменения в акционерном составе на стратегию компании не повлияют. Она планирует стать одним из лидеров на рынке напитков и лидером на рынке бутиллированной воды. Сейчас «Аква Холдинг» занимает второе место, на него пришлось 5,5% всех продаж воды в денежном выражении. На первом месте — IDS Borjomi с брендом «Святой источник».

Развивать холдинг будет в первую очередь бренды, которые уже есть в его портфеле. В него вошёл «Архыз Vita» — в АФК «Система» говорили, что бренд «долго находился в стрессе». Ему планировали «дать новую жизнь». Планы на IPO всё ещё рассматривают, но это «прерогатива акционеров». Хотят наращивать присутствие в новых категориях — для этого изучают рынок.