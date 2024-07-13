«Стать лидером на рынке бутиллированной воды»: глава производителя «Ессентуков» — о развитии компании, проблемах с контрафактом и связи с санаториями

Был момент в 2022 году, когда рынок жил ожиданиями, что может прекратиться, к примеру, поставка алюминиевых колпачков, потому что не было материалов из Европы. Раньше прокатный металл российского производства поставлялся в страны Евросоюза, из него делался прокатный лист, который потом возвращался в Россию, где из него изготавливался колпачок. В России нет аналогов такого производства.
Святослав Вильк, глава «Холдинг Аква»
Производство?
Какое нах там производство? Воду из скважины по бутылкам разливать? Ничо не понимаю
Бутылку сделай ещё и воду обязательно газировать приходиться, чем тебе не передовое производство
Пришло время немношко поднять продажи «Ессентуков»...
Скорее потратиться на топорную рекламу, кому-то не хватает не то что Феррари или Ламбу, а на обычный БМВ.
(примечание для ботоводов, ламба или Феррари это отсылка ДНС)
почему бы и да
в каком возрасте нормально хотеть в санаторий?
В любом