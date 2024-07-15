Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова покинула компанию «из-за разногласий с собственниками» — Forbes

О её назначении сообщили в мае 2024 года. В начале июля 2024 года Wildberries покинули три топ-менеджера, рассказали Forbes источники на рынке электронной торговли. В их числе — исполнительные директора Ольга Наумова и Алексей Духанин, а также финансовый директор Ирина Матачунас.О назначении Наумовой одним из исполнительных директоров компания сообщила в мае 2024-го. До этого она возглавляла «Пятёрочку», «Магнит», логистическую компанию «Лорус SCM», холдинг «Восточный союз» и «Русскую рыбопромышленную компанию».По словам собеседников издания, причиной ухода Наумовой из Wildberries стали «разногласия с собственниками». Она «рассчитывала», что будет управлять процессами, но «Татьяна Бакальчук отдавать управление не собиралась». Сама Наумова заявила, что «не комментирует слухи».Матачунас не ответила на запрос Forbes. Духанин переадресовал вопросы к пресс-службе Wildberries. В пресс-службе Wildberries заявили, что «на сегодняшний день» Ольга Наумова состоит в трудовых отношениях с компанией Wildberries, а Алексей Духанин и Ирина Матачунас их прекратили.#новости #wildberries
Была против кнопки "отменить заказ"
Бакальчук?
Крысы бегут с корабля. Кек.
А он тонет?
(оказание крайне некачественного сервиса не является, к сожалению, причиной для потопления)
Они как раз остались. На складе, в офисе и где-то в пвз тоже.
Никто не бежит. Всё так же работают. Вон ТАСС новость выкатил
Эта разрушительница отечественного ритейла кого в этот раз выберет себе в жертву?