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Артур Томилко
Торговля

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова покинула компанию «из-за разногласий с собственниками» — Forbes

О её назначении сообщили в мае 2024 года.

  • В начале июля 2024 года Wildberries покинули три топ-менеджера, рассказали Forbes источники на рынке электронной торговли. В их числе — исполнительные директора Ольга Наумова и Алексей Духанин, а также финансовый директор Ирина Матачунас.
  • О назначении Наумовой одним из исполнительных директоров компания сообщила в мае 2024-го. До этого она возглавляла «Пятёрочку», «Магнит», логистическую компанию «Лорус SCM», холдинг «Восточный союз» и «Русскую рыбопромышленную компанию».
  • По словам собеседников издания, причиной ухода Наумовой из Wildberries стали «разногласия с собственниками». Она «рассчитывала», что будет управлять процессами, но «Татьяна Бакальчук отдавать управление не собиралась». Сама Наумова заявила, что «не комментирует слухи».
  • Матачунас не ответила на запрос Forbes. Духанин переадресовал вопросы к пресс-службе Wildberries. В пресс-службе Wildberries заявили, что «на сегодняшний день» Ольга Наумова состоит в трудовых отношениях с компанией Wildberries, а Алексей Духанин и Ирина Матачунас их прекратили.

#новости #wildberries

3
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19
19 комментариев
Согласовано

Была против кнопки "отменить заказ"

12
1
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Gre Li

Бакальчук?

1
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Слегка Придурковатый

Крысы бегут с корабля. Кек.

2
1
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Slovomaker

А он тонет?
(оказание крайне некачественного сервиса не является, к сожалению, причиной для потопления)

3
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Алек Борисовский

Они как раз остались. На складе, в офисе и где-то в пвз тоже.

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Карина

Никто не бежит. Всё так же работают. Вон ТАСС новость выкатил

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Evgeny Kuzmin

Эта разрушительница отечественного ритейла кого в этот раз выберет себе в жертву?

3
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