Wildberries запустил сервис доставки в 900 постаматов в партнёрстве со столичной сетью «Московский постамат»

Её тестировали с сентября 2023 года.Сеть «Московский постамат» развивает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, маркетплейс запустил доставку в 900 постаматов, пишут «Ведомости».Wildberries тестировал её с сентября 2023 года. Сервис оказался востребован, поэтому компания решила «перейти из тестового режима к официальному запуску и расширить сеть постаматов». Сколько заказов доставили таким образом во время тестов, в компании не раскрывают.Устройства «Московский постамат» расположены в жилых домах, доступ к ним круглосуточный. К 2025 году в городе планируют установить до 10 тысяч постаматов, говорится на сайте мэра Москвы.Доставка в постаматы бесплатная, срок зависит от расположения склада, уточнили в Wildberries. Сначала заказ доставят в ПВЗ, затем курьер распределит посылки по постаматам в среднем за 16 часов. Когда заказ доставят, покупатель получит push-уведомление с кодом доступа к ячейке, уточнила компания.В постаматы можно заказывать только предоплаченные товары размером до 35х50х45 см и весом до 15 кг. Возврат — через курьера или ПВЗ, из которого доставили заказ.В 2020 году Wildberries уже запускал доставку товаров в постаматы в партнёрстве со «Сберлогистикой». Когда свернули проект и почему, представитель маркетплейса газете не ответил. Собственные устройства компания не стала устанавливать, так как фокусируется на развитии ПВЗ.Аналитик Data Insight по направлению логистики в электронной торговле Сергей Семко отметил в разговоре с изданием, что для игроков рынка в приоритете сейчас развитие именно ПВЗ, а бум постаматов прошёл ещё в 2022 году. Источник: Wildberries#новости #wildberries
Скоро будет новость о новом виде мошенничества, когда с постаматов воруют посылки
Чем эти постаматы отличаются от остальных?
Такие постаматы используют уже давно, почему нет новостей про другие?
Странно, я думал, у каждого москвича в квартире есть выход в общегородскую пневмопочту.
Интересно как будет с возвратом. В пвз прислали не то, отказ от товара.
А как сейчас в ягодах возвращают товар? Его нельзя вернуть в любую точку пвз? А если брак то сначала оформить заявку на возврат, как в других магазинах.
И так на каждом шагу, теперь ещё и это, зачем?