Сотрудники книжного интернет-магазина «Лабиринт» стали массово жаловаться на задержки зарплат и увольняться

До этого на просрочки по выплатам со стороны компании жаловались издатели. Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Лабиринта» с конца 2023 года массово жалуются в трудовые инспекции на задержки зарплат и отсутствие выплат по увольнению. Внимание на это обратили «Ведомости».Сейчас на сайте «Онлайнинспекция.рф» есть обращения от сотрудников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратова, Рязани и других городов. Срок задержки зарплат составляет от двух недель до четырёх месяцев.Отсутствие выплат в «Лабиринте» не объясняют, а в случае несогласия с условиями предлагают уволиться по собственному желанию, отмечают сотрудники в обращениях. При этом после увольнения компания также не полностью выплачивает зарплату и компенсации за неиспользованные дни отпуска.Сотрудники торговой сети «Книжный лабиринт» (входит в «Лабиринт») тоже вынуждены увольняться из-за задержек зарплат на срок до полугода, рассказали газете бывший и нынешний работники. По словам последнего, в компании ситуацию объясняют временными трудностями, которые начались примерно полтора года назад.Общее количество уволившихся из «Лабиринта» сотрудников может достигать 1000 человек, знает топ-менеджер крупного книжного издательства. Часть из них сократили, другая ушла по собственному желанию.Фото «Лабиринт» Весной 2024 года издательства рассказали, что «Лабиринт» начала задерживать выплаты за поставленные книги. Некоторые из них прекратили сотрудничество с магазином. Покупатели в соцсетях жаловались, что доставка книг затягивается, а пункты выдачи закрываются.В конце мая крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» прекратила отгружать книги интернет-магазину «Лабиринт» из-за долгов на «сотни миллионов рублей».#новости #лабиринт
"в компании ситуацию объясняют временными трудностями, которые начались примерно полтора года назад"
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Нет ничего временного, чем трудности.
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Не надо жаловаться! Надо терпеть!
Когда грустно - читай книжки
И работать.
Бог терпел и нам велел