Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Торговля
Техника
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Торговля

Сотрудники книжного интернет-магазина «Лабиринт» стали массово жаловаться на задержки зарплат и увольняться

До этого на просрочки по выплатам со стороны компании жаловались издатели.

  • Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Лабиринта» с конца 2023 года массово жалуются в трудовые инспекции на задержки зарплат и отсутствие выплат по увольнению. Внимание на это обратили «Ведомости».
  • Сейчас на сайте «Онлайнинспекция.рф» есть обращения от сотрудников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратова, Рязани и других городов. Срок задержки зарплат составляет от двух недель до четырёх месяцев.
  • Отсутствие выплат в «Лабиринте» не объясняют, а в случае несогласия с условиями предлагают уволиться по собственному желанию, отмечают сотрудники в обращениях. При этом после увольнения компания также не полностью выплачивает зарплату и компенсации за неиспользованные дни отпуска.
  • Сотрудники торговой сети «Книжный лабиринт» (входит в «Лабиринт») тоже вынуждены увольняться из-за задержек зарплат на срок до полугода, рассказали газете бывший и нынешний работники. По словам последнего, в компании ситуацию объясняют временными трудностями, которые начались примерно полтора года назад.
  • Общее количество уволившихся из «Лабиринта» сотрудников может достигать 1000 человек, знает топ-менеджер крупного книжного издательства. Часть из них сократили, другая ушла по собственному желанию.
Фото «Лабиринт» 
Фото «Лабиринт» 
  • Весной 2024 года издательства рассказали, что «Лабиринт» начала задерживать выплаты за поставленные книги. Некоторые из них прекратили сотрудничество с магазином. Покупатели в соцсетях жаловались, что доставка книг затягивается, а пункты выдачи закрываются.
  • В конце мая крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» прекратила отгружать книги интернет-магазину «Лабиринт» из-за долгов на «сотни миллионов рублей».

#новости #лабиринт

6
4
67
67 комментариев
Слегка Придурковатый

"в компании ситуацию объясняют временными трудностями, которые начались примерно полтора года назад"

Нет ничего более постоянного, чем временное.

22
Ответить
Тимур Маркин

Нет ничего временного, чем трудности.

2
Ответить
BLVCK SQUARE

Верни мне мои 7400
Смартфон Vivo

Ответить
Альвар

Не надо жаловаться! Надо терпеть!

9
Ответить
Курчатов

Когда грустно - читай книжки

Ответить
Тимур Маркин

И работать.

Ответить
Шерварли

Бог терпел и нам велел

Ответить