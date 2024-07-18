5Post запустила услугу по отправке посылок из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

Воспользоваться ей могут как продавцы, так и физлица — например, чтобы отправить что-то родным. Компания 5Post (входит в X5 Group вместе с «Пятёрочкой» и «Перекрёстком») запустила услугу по доставке посылок из магазинов обеих сетей.В любой из более чем 20 тысяч точек можно теперь не только получить посылку, но и отправить её — родным, друзьям или своим покупателям. Доступны пять размеров отправлений — от XS до XL, максимальный вес должен быть не больше 15 кг.Оформить и оплатить посылку нужно на сайте сервиса или в приложении, а затем принести её в магазин, где доступна отправка через кассу или постамат. Отправление доставят в магазин в городе получателя в срок от двух дней. Можно также пересылать посылки между точками в одном городе.В первую очередь услуга рассчитана на продавцов на «Авито», «Юле» и других сервисах объявлений, а также владельцев небольших магазинов в соцсетях. Но доступна она также и физлицам.Стоимость не зависит от размера посылки, только от города, куда её нужно привезти. За доставку, например, между Москвой и Санкт-Петербургом, нужно будет заплатить 288 рублей, за доставку по Москве — 185 рублей.Отправлять посылки через «Пятёрочки» и «Перекрёстки» можно также с помощью «Авито Доставки» — услуга доступна только пользователям «Авито».Фото: X5 Group#пятёрочка #перекрёсток #5post #новости
Жду когда на кассе Пятерочки можно будет подшить джинсы и подкачать колёса авто.
+ BJ :)
зная как 5пост теряет и ни конца ни края там не найти уж лучше старой доброй почтой
Боксбери и сдэк. Почта теряет не меньше, чем пятёрочка. Но, да 5пост уже в печенках, а сдэк тоже испортился сильно :(
Очень здорово, а то с "Почта России" Устала ругаться. Ещё бы доставку писем и бандеролей сделали бы.
А зачем с ней ругаться? Предоплаченные посылки можно отправить за 1 минуту без очереди. Получить можно по qr коду
Итак там одна касса свободна, и очередь. Теперь будет ещё веселее)