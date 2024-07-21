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Артур Томилко
Торговля

Около 70 курьеров Ozon в Екатеринбурге устроили забастовку — они жалуются на позднюю выдачу заказов и задержки выплат за переработки

В маркетплейсе заявили, что проблему медленных отгрузок решают, а выплаты не задерживают.

  • О забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге сообщило местное издание E1. В акции приняли участия около 70 человек — «почти все водители».
  • Они жалуются на задержки выдачи заказов, из-за которых работать приходится до «12:00 ночи», а также задержки выплат за переработки.
  • По словам участников забастовки, оплата крупногабаритных грузов производится по расчёту 2 рубля за штуку. При этом «объёмы работы растут, а зарплата не меняется.
  • В Ozon подтвердили, что «часть курьеров высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров», и сообщили, что решают проблему за счёт увеличение числа работников складов.
  • Информацию о задержке зарплат в компании назвали не соответствующей действительности: «оплата соответствует объему доставленных товаров, с увеличением числа доставок она растёт».
  • Представители маркетплейса пообещали изучить вопросы курьеров и провести встречу с участием руководителей логистики Ozon, чтобы «обсудить возможные улучшения».

#новости #ozon

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3 комментария
dogikas949

бунтовать вздумали . всех в острог и на каторгу

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Альвар

Не надо жаловаться! Надо терпеть!

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Отрицательный Веган

Так победим!

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