Около 70 курьеров Ozon в Екатеринбурге устроили забастовку — они жалуются на позднюю выдачу заказов и задержки выплат за переработки

В маркетплейсе заявили, что проблему медленных отгрузок решают, а выплаты не задерживают. О забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге сообщило местное издание E1. В акции приняли участия около 70 человек — «почти все водители».Они жалуются на задержки выдачи заказов, из-за которых работать приходится до «12:00 ночи», а также задержки выплат за переработки.По словам участников забастовки, оплата крупногабаритных грузов производится по расчёту 2 рубля за штуку. При этом «объёмы работы растут, а зарплата не меняется.В Ozon подтвердили, что «часть курьеров высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров», и сообщили, что решают проблему за счёт увеличение числа работников складов.Информацию о задержке зарплат в компании назвали не соответствующей действительности: «оплата соответствует объему доставленных товаров, с увеличением числа доставок она растёт».Представители маркетплейса пообещали изучить вопросы курьеров и провести встречу с участием руководителей логистики Ozon, чтобы «обсудить возможные улучшения».#новости #ozon
бунтовать вздумали . всех в острог и на каторгу
Не надо жаловаться! Надо терпеть!
Так победим!