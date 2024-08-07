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Таня Боброва
Маркетплейсы

Ozon протестирует постоплату для большинства категорий товаров с доставкой в ПВЗ

До этого оплата после получения была доступна для заказов одежды, обуви, аксессуаров и большинства ювелирных изделий.

  • С 8 августа 2024 года маркетплейс начнёт тестировать постоплату и для других категорий.
  • Исключения — очень крупные или тяжёлые товары (весом более 15 кг или объёмом более 80 литров), заказы, которые легко повредить в ПВЗ или при перевозке (например, сыпучие товары, некоторые виды электроники и парфюмерия), а также товары с ограниченным сроком годности (продукты, лекарства и другие).
  • Пользователи смогут выбрать функцию «Оплатить после получения» при оформлении заказа. Деньги с привязанной карты спишутся после проверки товара в ПВЗ. Если он не подошёл — можно сразу вернуть.
  • Чтобы «избежать ситуаций, когда клиент потенциально не сможет оплатить заказ, и защитить продавцов от рисков мошенничества», сумма максимальной постоплаты будет ограничена. Чем больше у пользователя сумма совершённых покупок, тем выше доступный лимит. При частых отказах постоплата станет недоступна.

#новости #ozon

33
12
12 комментариев
ЯжПрограммист

Вообще непонятно в чем смысл, и так с возвратом не было проблем никогда, типа пока трусы едут со склада можно пустить деньги в оборот?

6
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E B

чтобы все как у вб было

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Lambda Omega

если у тебя не было, не говори за всех
Новый роутер, который слабый, отказались принимать так как "вскрыта упаковка"

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Hambala Fully

Такое ощущение, что озон себе в ногу стреляет.

Ждем в приемной истории о том, как конкурент из соседнего дома сделал заказ в соседний пункт на 1000 пятилитровок с конским навозом.

2
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Бизнес Диссидент

Вот представь, лишь на минуту☝️ что если и Ozon завтра станет Wildberries… якшемаш

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ЯжПрограммист

такой же мутной семейной шарагой в которой х пойми что происходит? вряд ли

1
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abubas//

О, вб догнали

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