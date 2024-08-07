Ozon протестирует постоплату для большинства категорий товаров с доставкой в ПВЗ

До этого оплата после получения была доступна для заказов одежды, обуви, аксессуаров и большинства ювелирных изделий.С 8 августа 2024 года маркетплейс начнёт тестировать постоплату и для других категорий.Исключения — очень крупные или тяжёлые товары (весом более 15 кг или объёмом более 80 литров), заказы, которые легко повредить в ПВЗ или при перевозке (например, сыпучие товары, некоторые виды электроники и парфюмерия), а также товары с ограниченным сроком годности (продукты, лекарства и другие).Пользователи смогут выбрать функцию «Оплатить после получения» при оформлении заказа. Деньги с привязанной карты спишутся после проверки товара в ПВЗ. Если он не подошёл — можно сразу вернуть.Чтобы «избежать ситуаций, когда клиент потенциально не сможет оплатить заказ, и защитить продавцов от рисков мошенничества», сумма максимальной постоплаты будет ограничена. Чем больше у пользователя сумма совершённых покупок, тем выше доступный лимит. При частых отказах постоплата станет недоступна.#новости #ozon
Вообще непонятно в чем смысл, и так с возвратом не было проблем никогда, типа пока трусы едут со склада можно пустить деньги в оборот?
чтобы все как у вб было
если у тебя не было, не говори за всех
Новый роутер, который слабый, отказались принимать так как "вскрыта упаковка"
Такое ощущение, что озон себе в ногу стреляет.
Ждем в приемной истории о том, как конкурент из соседнего дома сделал заказ в соседний пункт на 1000 пятилитровок с конским навозом.
Вот представь, лишь на минуту☝️ что если и Ozon завтра станет Wildberries… якшемаш
такой же мутной семейной шарагой в которой х пойми что происходит? вряд ли
О, вб догнали