Татьяна Бакальчук заявила, что обороты Wildberries не сократились, а команда сохранила свои функции в объединённой компании

Об увольнениях менеджеров и снижении показателей заявлял её муж, который выступил против сделки с Russ.С основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук пообщалось РБК. Она объяснила объединение с оператором наружной рекламы Russ небходимостью «трансформации»: «те возможности, которые есть с точки зрения использования рекламных инструментов Russ позволяют нам создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».Бакальчук ещё раз опровергла версию о «рейдерском захвате» Wildberries: «Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав [Бакальчук] вводит в заблуждение других людей».По её словам, в ходе объединения команда, «которая строила бренд» Wildberries, сохранила или расширила свои функции. В частности, продолжают работать директора рекламных инструментов и платформы Егор Пчелинцев, Людмила Марлье и Наталья Лукьянова, глава юридического направления Юлия Николаева, исполнительный директор Кристина Спирева, коммерческий директор Дмитрий Глазихин и другие управленцы.Владислав Бакальчук ранее заявил о массовом увольнении топ-менеджеров: «Тех, кто нелоялен, сразу меняют».Он также указывал на снижение темпов роста выручки Wildberries: с 67% год к году на начало июля 2024-го до 50% к середине месяца. Татьяна Бакальчук сказала, что это не соответствует действительности: «За первую половину 2024 года оборот Wildberries вырос на 62%». Выручку она не раскрыла.Татьяна Бакальчук, Фото РБК23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем Татьяны Бакальчук Владиславом написал о «наглом рейдерском захвате» Wildberries. По его словам, с начала июля активы компании «путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через Russ Outdoor». Этим процессом якобы управляют братья Леван и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев».Речь об объединении Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, о котором маркетплейс объявил в июне 2024 года. В начале июля стороны создали совместную компанию «РВБ» (35% в ней у «Стинн», 65% у «Вайлдбериз»).В разговоре с Forbes Владислав Бакальчук назвал сделку с Russ причиной конфликта с супругой. Он «счёл предложенные условия неприемлемыми»: «Я до сих пор не могу понять, как компания, которая меньше в 100 раз, получает 35% в совместном предприятии».Татьяна Бакальчук ответила, что это не «захват», а «развод». По её словам, «всё было согласовано с Владиславом [Бакальчуком], он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединённой компании».#новости #захватwildberries
зачем гиганту ВБ компания с мизерной выручкой по отношению к ВБ. ВБ могли бы свободно закупать рекламу, либо продать 2-5% доли частным инвесторам, чтобы покрыть рекламные расходы, если бюджета на это нет (в чем я очень сомневаюсь) очень странная история и чем дальше, тем больше запутанней.
очень странная история и чем дальше, тем больше запутанней.
Клубок там знатный. ))
Кореянка кинула мужа еврея с украинской фамилией, пошла на слияние Wildberries с компанией армянских братьев под названием Russ, а муж в ответ обратился за помощью к чеченцам.
Второй абзац меня смущает "РБК пообщалась с ....". Они не общались, или во всяком случае речь идёт не о прикреплённой ссылке к слову "пообщались". А в статье РБК дословно пересказали видео самой Татьяны из её телеграмм-канала. Она это всем вещала, так что поправьте текст на корректный. РБК общалаись как раз с Владиславом - он действительно давал им интервью
В статье РБК указано, что это комментарий именно для РБК был. Если это неправда, то тут не к vc претензии.
Надеюсь бизнес отомжмут и компания разорится.
Компания монополист как она может разориться?
а вы очень добрый человек)