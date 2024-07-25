Wildberries начал тестировать сервис для «примерки» одежды на виртуальных моделях

Пока он доступен не всем продавцам.Сервис «Виртуальная фотостудия» тестируют несколько «ведущих продавцов платформы» и участники программы «Культурный код», рассказала компания.С помощью него продавцы смогут «примерить» одежду на виртуальных моделях, сгенерированных нейросетью. Так партнёры смогут сэкономить на услугах фотографов, дизайнеров и моделей, отметили в компании.В «ближайшем будущем» сервис станет доступен всем партнёрам маркетплейса. Будет ли он бесплатным, площадка не уточнила.В мае 2024 года Wildberries рассказал о тестах нейросети, которая генерирует описание товаров в карточке. В марте — о тестах фоторедактора для карточек. С его помощью можно удалить исходный фон, поменять размер размещённого на нём объекта, расположить вырезанный предмет на цветной подложке и улучшить качество фотографии.Источник здесь и далее: Telegram-канал «WB на связи!»#новости #wildberries
После того как WB отожмут Керимов и Кадыров, WB станет работать лучше?
Неоплаченные 200 руб. за отказ от товара будут приезжать выбивать кадыровцы.
отнимают хлеб у фотографов и дизайнеров с такими идеями
Ну и правильно. Будите теперь постить фоточки с ночной смены на заводе.
Вайлдберриз начал тестировать рейдерство
А вот если теперь в любой новости слово "Вайлдберриз" менять на "армяне", то она заиграет новыми красками.
Тогда виртульные модели должны давать представление как это будет выглядить во время игры в нарды.