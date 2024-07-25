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Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать сервис для «примерки» одежды на виртуальных моделях

Пока он доступен не всем продавцам.

  • Сервис «Виртуальная фотостудия» тестируют несколько «ведущих продавцов платформы» и участники программы «Культурный код», рассказала компания.
  • С помощью него продавцы смогут «примерить» одежду на виртуальных моделях, сгенерированных нейросетью. Так партнёры смогут сэкономить на услугах фотографов, дизайнеров и моделей, отметили в компании.
  • В «ближайшем будущем» сервис станет доступен всем партнёрам маркетплейса. Будет ли он бесплатным, площадка не уточнила.
  • В мае 2024 года Wildberries рассказал о тестах нейросети, которая генерирует описание товаров в карточке. В марте — о тестах фоторедактора для карточек. С его помощью можно удалить исходный фон, поменять размер размещённого на нём объекта, расположить вырезанный предмет на цветной подложке и улучшить качество фотографии.
Источник здесь и далее: Telegram-канал «<a href="https://t.me/privetwb/1406" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">WB на связи!</a>»
Источник здесь и далее: Telegram-канал «WB на связи!»
Wildberries начал тестировать сервис для «примерки» одежды на виртуальных моделях
Wildberries начал тестировать сервис для «примерки» одежды на виртуальных моделях
Wildberries начал тестировать сервис для «примерки» одежды на виртуальных моделях

#новости #wildberries

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13
13 комментариев
Бесплатный ChatGPT

После того как WB отожмут Керимов и Кадыров, WB станет работать лучше?

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Dmitry

Неоплаченные 200 руб. за отказ от товара будут приезжать выбивать кадыровцы.

1
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Red Hot Wine

отнимают хлеб у фотографов и дизайнеров с такими идеями

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Илья

Ну и правильно. Будите теперь постить фоточки с ночной смены на заводе.

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Alexey

Вайлдберриз начал тестировать рейдерство

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Слегка Придурковатый

А вот если теперь в любой новости слово "Вайлдберриз" менять на "армяне", то она заиграет новыми красками.

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Пролетая над ведром картошки.

Тогда виртульные модели должны давать представление как это будет выглядить во время игры в нарды.

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